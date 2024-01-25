Экс-советник Пентагона назвал число погибших на Украине американцев
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X утверждает, что на Украине погибли по меньшей мере 400 американцев, и обвиняет власти США в сокрытии этой информации
"Наш друг (американский сенатор) Линдски Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме", - написал он.
Макгрегор не объяснил, откуда взял это число.
"Наша администрация этого не скажет, и это не будет опубликовано в СМИ", - добавил он.
По мнению отставного полковника, когда конфликт на Украине завершится, президент Владимир Зеленский переедет в "один из своих особняков на Кипре или в Италии".
7 ноября 2023, 03:53Залужный хочет, чтобы в Киеве и Вашингтоне признали правду о поражении Украины - МакгрегорГлавком ВСУ Валерий Залужный статьёй в Economist рассчитывал призвать Киев и Вашингтон признать правду о неотвратимом поражении Украины. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в опубликованном 6 ноября интервью YouTube-каналу Judging Freedom