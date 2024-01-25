Экс-советник Пентагона назвал число погибших на Украине американцев - 25.01.2024 Украина.ру
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Экс-советник Пентагона назвал число погибших на Украине американцев
Экс-советник Пентагона назвал число погибших на Украине американцев - 25.01.2024 Украина.ру
Экс-советник Пентагона назвал число погибших на Украине американцев
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X утверждает, что на Украине погибли по меньшей мере 400 американцев, и обвиняет власти США в сокрытии этой информации
2024-01-25T07:55
2024-01-25T07:55
дуглас макгрегор
новости
сша
пентагон
зарубежье
украина
гибель
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"Наш друг (американский сенатор) Линдски Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме", - написал он.Макгрегор не объяснил, откуда взял это число. По мнению отставного полковника, когда конфликт на Украине завершится, президент Владимир Зеленский переедет в "один из своих особняков на Кипре или в Италии".
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дуглас макгрегор, новости, сша, пентагон, зарубежье, украина, гибель
Дуглас Макгрегор, Новости, США, Пентагон, Зарубежье, Украина, гибель

Экс-советник Пентагона назвал число погибших на Украине американцев

07:55 25.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
Читать в
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X утверждает, что на Украине погибли по меньшей мере 400 американцев, и обвиняет власти США в сокрытии этой информации
"Наш друг (американский сенатор) Линдски Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме", - написал он.
Макгрегор не объяснил, откуда взял это число.
"Наша администрация этого не скажет, и это не будет опубликовано в СМИ", - добавил он.
По мнению отставного полковника, когда конфликт на Украине завершится, президент Владимир Зеленский переедет в "один из своих особняков на Кипре или в Италии".
Залужный коллаж
7 ноября 2023, 03:53
Залужный хочет, чтобы в Киеве и Вашингтоне признали правду о поражении Украины - МакгрегорГлавком ВСУ Валерий Залужный статьёй в Economist рассчитывал призвать Киев и Вашингтон признать правду о неотвратимом поражении Украины. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в опубликованном 6 ноября интервью YouTube-каналу Judging Freedom
 
Дуглас МакгрегорНовостиСШАПентагонЗарубежьеУкраинагибель
 
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Заголовок открываемого материала
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