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Экс-советник Пентагона назвал число погибших на Украине американцев

Экс-советник Пентагона назвал число погибших на Украине американцев - 25.01.2024 Украина.ру

Экс-советник Пентагона назвал число погибших на Украине американцев

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X утверждает, что на Украине погибли по меньшей мере 400 американцев, и обвиняет власти США в сокрытии этой информации

2024-01-25T07:55

2024-01-25T07:55

2024-01-25T07:55

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"Наш друг (американский сенатор) Линдски Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме", - написал он.Макгрегор не объяснил, откуда взял это число. По мнению отставного полковника, когда конфликт на Украине завершится, президент Владимир Зеленский переедет в "один из своих особняков на Кипре или в Италии".

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