Киев планирует привлечь корабли НАТО в Чёрное море - 11.01.2024 Украина.ру
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Киев планирует привлечь корабли НАТО в Чёрное море
Киев планирует привлечь корабли НАТО в Чёрное море - 11.01.2024 Украина.ру
Киев планирует привлечь корабли НАТО в Чёрное море
Украина ведёт переговоры по привлечению кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море, заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Украинская правда"
2024-01-11T10:39
2024-01-11T10:39
новости
украина
россия
нато
корабль
черное море
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Журналистка украинского издания напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнёры предоставят Украине корабли для сопровождения суден по морскому коридору.Украинское зерно ранее вывозилось из портов в рамках "зерновой сделки". 18 июля 2023 года она прекратила действие, о чём Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в рамках соглашения обязательства, данные России, не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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новости, украина, россия, нато, корабль, черное море
Новости, Украина, Россия, НАТО, корабль, Черное море

Киев планирует привлечь корабли НАТО в Чёрное море

10:39 11.01.2024
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМеждународные учения Sea Breeze - 2019 в Одессе
Международные учения Sea Breeze - 2019 в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Украина ведёт переговоры по привлечению кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море, заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Украинская правда"
Журналистка украинского издания напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнёры предоставят Украине корабли для сопровождения суден по морскому коридору.
"Что касается сопровождения, о котором сказал президент, то идут такие переговоры в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины. И когда они будут реализованы или нет, сейчас нет информации. Я сам лично просил об этом у партнеров", - заявил Неижпапа.
Украинское зерно ранее вывозилось из портов в рамках "зерновой сделки". 18 июля 2023 года она прекратила действие, о чём Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в рамках соглашения обязательства, данные России, не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
27 ноября 2023, 06:38
Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?Глава Пентагона Ллойд Остин, посещая Польшу, встретился с находящимися там американскими военными, которым заявил, что скоро они могут принять участие в конфликте с Россией. По словам Остина, "Путин не остановится, если захватит Украину"
 
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