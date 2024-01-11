Киев планирует привлечь корабли НАТО в Чёрное море
Украина ведёт переговоры по привлечению кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море, заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Украинская правда"
Журналистка украинского издания напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнёры предоставят Украине корабли для сопровождения суден по морскому коридору.
"Что касается сопровождения, о котором сказал президент, то идут такие переговоры в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины. И когда они будут реализованы или нет, сейчас нет информации. Я сам лично просил об этом у партнеров", - заявил Неижпапа.
Украинское зерно ранее вывозилось из портов в рамках "зерновой сделки". 18 июля 2023 года она прекратила действие, о чём Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в рамках соглашения обязательства, данные России, не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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