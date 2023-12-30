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Предновогоднее в зоне СВО. Победить и вернуться домой живыми

Предновогоднее в зоне СВО. Победить и вернуться домой живыми - 30.12.2023 Украина.ру

Предновогоднее в зоне СВО. Победить и вернуться домой живыми

… У него мушкетёрские усики и такая же маленькая мушкетёрская бородка. И сам он чем-то напоминает мушкетера. Молодой, красивый, темноглазый, с яркими блестящими азартом глазами. Но зато грозный позывной – "Ураган".

2023-12-30T21:17

2023-12-30T21:17

2023-12-30T21:17

эксклюзив

сво

спецоперация

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«Урагану» 23 или 24 года, в прошлым летом он закончил артиллерийское училище, попал по распределению в Печенгу Мурманской области, в 200-ую бригаду Северного флота, а через две недели уже отправился в зону специальной военной операции.«У меня был выбор, - рассказывает он, - остаться дома или ехать сюда. Я однозначно выбрал СВО».Как и многие десятки, да нет - тысячи наших парней он ехал сюда, ещё не понимая, до конца не осознавая, что впереди - не просто войсковая операция, а настоящая война, в которой будет всё – и кровь, и победы, и смерть друзей, и жёсткий, скорее даже жестокий по отношению к привыкшим к городским условиям людей быт. Но было и ещё что-то, что наверняка должно было его остановить. Но не остановило. Не могло остановить.В прошлом году у него родился сын, которого они с женой назвали Даниилом. Замечаю на рабочем столе фотографию красивой молодой женщины с ребёнком на руках. Не всем, конечно, понять, почему ему, только что ставшему отцом, понадобилось оставить все, что так накрепко связывало его с мирной жизнью и отправиться в места, где идёт специальная военная операция. За успешные военные действия получил отпуск, побывал дома, подержал в руках малыша и снова отправился сюда, добивать врагов.Полтора лейтенантских года на войне обычно принято считать за три. А у него они, пожалуй, по мирному времени можно числить если не за шесть, так за пять. Теперь он командир батареи, в подчинении несколько десятков человек, сотни успешно поражённых целей. И искренний, ярко светящийся азарт в глазах.«Мы их победим, это точно, мы уже побеждаем», - утверждает он и снова садится за стол, где у него перед глазами на большом экране – пару десятков иконок. Открываешь одну и видны позиции укров с одного ракурса, на другой – другая позиция, переданная с другого БПЛА, с третьего – третья и т.д.По переданным ему с боевых позиций батальона информации и картинке он рассчитывает дальность и угол стрельбы из закрытой огневой позиции. Передаёт эти данные командирам орудия по закрытой связи (кстати, проводной, как он объяснил, самой надёжной, поскольку точно не может быть услышана противником). И отдаёт команду вести огонь. Где-то в десятках или даже сотнях метров от этого подвала, в котором расположен неприметный для врагов командный пункт батареи, находится закрытая огневая позиция, с помощью буссоли и других нехитрых приспособлений наводчик по команде командира орудия наводит его и, спустя секунды, орудие, жутко ухнув, выбрасывает снаряд, который поражает цель.Правда погодные и прочие условия не всегда способствуют точному попаданию. У артиллерии, в войсках которой и сам автор когда-то проходил срочную службу, на точное поражение цели дается три выстрела: «недолёт, перелёт, цель».По данным, снятым с экрана, на котором видно расположение цели в реальном времени, «Ураган» определяет, куда попал снаряд, вводит поправки и снова отдаёт команду «огонь». И снова летит смертельный для украинских войск снаряд на их позиции. Очередной объект – блиндаж, в котором в это время укрылся противник, поражён. С соответствующими жертвами. Здесь это называют «задвухсотили» или «затрехсотили».«Груз двести» - так в Афганистане в той ещё, теперь очень далёкой войне, принято было кодировать убитых, «груз триста» - раненных. Давно уже закончилась та война. Мушкетёр «Ураган» о ней вообще мог только в кино смотреть да в книжках читать, поскольку родился спустя годы после её окончания, уже на рубеже нынешнего века. А вот традиция, впрочем, не только эта – остались.Одна из них - чисто русская солдатская щедрость. Пока Ураган ведёт переговоры с операторами БПЛА, расчёты целей, командует приготовлением к стрельбе, его подчинённые (кстати, среди них есть вполне зрелые мужчины, которые ему в отцы годятся) быстро накрывают нам небольшой стол – традиционный чай, растворимый кофе, но! Неожиданно на столе появляется большая тарелка с вкуснейшей нарезкой сала, аккуратно нарезанными чесноком и луком. Сало с прожилками, чеснок и лук на весь подвал пахнут, как дома – едко и притягательно. Пока мы застенчиво берём по кусочку, солдат, худой взрослый мужчина, говорит нам: «Не стесняйтесь, у нас этого добра много». И тут же выкладывает круг настоящей, деревенской домашней колбасы.«Откуда такие богатства», - спрашивает у солдат сопровождающий нас замполит с позывным «Старик».- «У хохлов реквизировали», - неудачно шутит один из приезжих.- Да нет, - поясняет доброволец, - это я был в отпуске, у меня отец - мастер этого дела, вот наготовил нам, тем, помимо обычной солдатской кухни, и питаемся.Мы находимся в огромном по здешним, конечно, нетребовательным меркам подвале. Сам подвал – часть разбитого вдребезги дома. Сверху над подвалом - дом без крыши, с выбитыми окнами, такой же, как десятки вокруг – разрушенного войной посёлка. Как он называется и где расположен - не скажем. Это реальная военная тайна.Нам поясняют, что даже мусор разбросанный на улице здесь не трогают. Украинские «птички», то есть вражеские БПЛА, постоянно кружат в этих местах и готовы засечь даже малейшие изменения обстановки или пейзажа. «Вот увидят, что вчера дверь была закрытая, а сегодня почему-то в покинутом посёлке в одном из домов – открытая. Значит, там кто-то появился. И обязательно к нам прилетит».Поэтому соблюдение секретности, маскировки, сохранение внешних вроде бы неприметных, но важных деталей – обязательно требование безопасности. В одном из домов я даже заметил горку чудом сохранившихся запылённых войной тарелок на подоконнике. И дело не только все же в безопасности. Дело и в чисто человеческих качествах русских, российских солдат. Чужого им не надо. Конечно, в разбитом посёлке волей-неволей приходится что-то брать, в основном какие-то стройматериалы, что-то ещё, необходимое для оборудования блиндажей, скрытых командных пунктов, закрытых огневых позиций, которые внешне, с высоты птичьего полёта (то есть с высоты, на которой находятся украинские БПЛАшки) выглядят как горы невзрачного мусора.Тут есть своя хитрость. Как только прибыл «Ураган» в часть, ему приходилось ездить на старенькой шестёрке с прицепленным миномётом. Приедет на место, произведёт вместе с расчётом выстрел, солдаты цепляют к шестёрке миномёт и через считанные минуты оказываются в другом месте. Потому что, если производить выстрелы с одного и того же места несколько раз, обязательно будет прилёт с той стороны – нынешние средства разведки, те же БПЛА быстро засекают место, откуда производятся выстрелы. Вот и приходилось переезжать постоянно с места на место, меняя позиции.«А потом как-то ночью, - вспоминает Ураган, - до меня дошло, что надо в разных местах расставить орудия и вести с них огонь, управляя им из одного командного пункта. Главное – не вести его одновременно и последовательно с одной и той же точки, тогда и засечь нас невозможно».Некоторые орудия расположены теперь в нескольких километрах друг от друга. И каждый выстрел теперь – индивидуален. Украинцы знают примерно очень обширный район, из которого ведётся артстрельба, но точного расположения наших орудий не знают.Управление огнём ведётся по нескольким видам связи – «Ураган» показывает набор радиостанций. Волну и виды связи он тоже в течение дня многократно меняет. Всё с той же целью – скрыть от противника переговоры.Прощаемся, замполит майор «Старик» желает солдатам здоровья, победы и главное – остаться живыми и вернуться домой целыми и невредимыми.- Чего ждёте в новом, 2024-ом году, - спрашиваю «Урагана».- Дочку, - улыбается он в мушкетёрские усы.- Не зря съездил в отпуск, - в ответ ему по-доброму смеются солдаты.… До Нового года остаются уже не дни, а сутки с небольшим. И мы едем на знаменитую на всю 200-ую бригаду ёлку. Знаменита она тем, что поставили эту пятиметровую красавицу бойцы прямо на передовой, на линии боестолкновения, хотя и на удалении от своих окопов и блиндажей, но расположили так, чтобы ее видел и противник. Украсили гирляндами, в том числе и светящимися, на верхушку водрузили звезду, которая тоже, особенно ночью, видна за сотни метров.- Как мы ее сюда притащили, поставили и украсили – секрет, - рассказывает боец с позывным «Москва». По его словам, противник многократно пытался ее подбить, несколько раз ему удавалось нарушить электроснабжение, которое тут же наши бойцы восстанавливали. Всё-таки, попасть в ёлку с 900-1000 метров сложно. А может, и не сильно старались.- Знаете, мы тут однажды нашли неразорвавшийся снаряд, - рассказывает командир мотострелкового взвода с позывным «Палыч». – А в нем письмо с той стороны. Написали нам украинские бойцы, что просят прощения, но их заставляют с нами воевать.И «Палыч» и «Москва» прибыли сюда с Северного флота. «Палыч» - с подводной лодки, просился в зону спецвоенной операции с весны 2022 года, а отпустили только нынешней осенью, как закончил военный институт. Не отпускали ранее, объясняя его незаменимостью. Но вынуждены были отпустить, когда получил офицерское звание. Теперь в пехоте. И этому рад.- Я здесь на своём месте, - объясняет он. - Коллектив у нас слаженный, все чётко знают, что, когда и как должны делать.По его словам, письмо, прилетевшее с той стороны – верный признак ослабления воли противника. Да и со снарядами, живой силой у них проблемы, и ещё какие. Летом обстрелы наших позиций были регулярными, иногда били круглосуточно. А теперь совсем не то.- Но мы не расслабляемся, - заверяет «Палыч». – Традиционно ждём от них новогодних «подарков». Может и устроят нам что-то в новогоднюю ночь. Но мы готовы к отражению любых их атак.У «Палыча» трое детей и жена где-то на Севере. Они его ждут домой с победой.О победе говорит и другой доброволец с Новой земли «Москва». По званию он – старший матрос. А здесь он – ефрейтор. Говорливый, юморной, судя по всему – один из инициаторов установки новогодней ёлки. Его особенность ещё и в том, что, когда кто-то из его товарищей матерно назвал украинских солдат, он поправляет: «Это враг, противник, его надо уважать».Эту беседу мы уже ведём в тесном блиндаже за чаем. Замечаем клетку. В ней сидит и специально для нас его выпускают, хорёк «Пират», который тут же начинает воевать с двумя котами – рыжим и красивым пепельным с чёрными ушками и хвостом. Хорька бойцам подарила жена командира роты. Специально купила в Москве и организовала доставку. Теперь этот живой «лайфхак» вместе со своими неподружками кошками уничтожает мышей-полевок, которых здесь по осени было несметное количество, и они не давали солдатам спокойно отдыхать.Мышек, правда, теперь почти нет, а хорёк остался. Он тоже теперь постоянный и важный член этого мужского, настоящего, солдатского братства. Его теперь кормят мясом и наливают ему в специальную поилку воду. А клетка для того, чтобы не конфликтовал с кошками, с которыми у него постоянное соперничество за внимание и ласку бойцов.Всё это нам рассказывают с добрым смешком, ласково гладя и кошек и хорька. Маленькие, но такие важные детали солдатского быта в нескольких сотнях метров на ЛБС (линии боестолкновений) и в нескольких сотнях метров от противника. На стене в блиндаже – безыскусные детские рисунки с поздравлениями с Новым годом и пожеланиями скорой победы.В общем, в наших российских окопах очень хотят победы, придумывают, как одолеть противника не числом людей, снарядов, орудий и бронетехники, а умом и смекалкой. К противнику относятся без пиетета, но с достоинством. И всегда помнят тех, кто ждёт их дома.

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эксклюзив, сво, спецоперация