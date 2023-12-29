Истребитель Су-35 ВКС отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ – МО
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчебно-тренировочные полеты Су-35С и Миг-31 в Приморье
Истребитель Су-35 ВКС России прикрыл бомбардировщики в зоне СВО от самолётов киевского режима, которые в итоге прервали выполнение задания. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
По информации ведомства, лётчику на Су-35С была поставлена задача по сопровождению и прикрытие российских бомбардировщиков. Во время выполнения боевого задания Су-35С обнаружил в воздухе ударную группу самолётов ВСУ.
"Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объёме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи", - рассказал пилот Су-35 Иван.
По его словам, боевая задача была выполнена, все российские самолёты вернулись на аэродром вылета.
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