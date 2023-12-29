Истребитель Су-35 ВКС отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ – МО - 29.12.2023 Украина.ру
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Истребитель Су-35 ВКС отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ – МО
Истребитель Су-35 ВКС отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ – МО - 29.12.2023 Украина.ру
Истребитель Су-35 ВКС отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ – МО
Истребитель Су-35 ВКС России прикрыл бомбардировщики в зоне СВО от самолётов киевского режима, которые в итоге прервали выполнение задания. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-29T05:49
2023-12-29T05:49
новости
россия
сво
вкс
су-35
истребитель
бомбардировщик
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По информации ведомства, лётчику на Су-35С была поставлена задача по сопровождению и прикрытие российских бомбардировщиков. Во время выполнения боевого задания Су-35С обнаружил в воздухе ударную группу самолётов ВСУ."Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объёме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи", - рассказал пилот Су-35 Иван.По его словам, боевая задача была выполнена, все российские самолёты вернулись на аэродром вылета.
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новости, россия, сво, вкс, су-35, истребитель, бомбардировщик
Новости, Россия, СВО, ВКС, Су-35, истребитель, бомбардировщик

Истребитель Су-35 ВКС отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ – МО

05:49 29.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчебно-тренировочные полеты Су-35С и Миг-31 в Приморье
Учебно-тренировочные полеты Су-35С и Миг-31 в Приморье - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Истребитель Су-35 ВКС России прикрыл бомбардировщики в зоне СВО от самолётов киевского режима, которые в итоге прервали выполнение задания. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
По информации ведомства, лётчику на Су-35С была поставлена задача по сопровождению и прикрытие российских бомбардировщиков. Во время выполнения боевого задания Су-35С обнаружил в воздухе ударную группу самолётов ВСУ.
"Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объёме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи", - рассказал пилот Су-35 Иван.
По его словам, боевая задача была выполнена, все российские самолёты вернулись на аэродром вылета.
05:20
"Нависает над Марьинкой": военный обозреватель о том, каким способом армия РФ может взять КрасногоровкуБез контроля над Красногоровкой продвигаться к Курахово ВС РФ будет очень трудно. Но Красногоровка стоит не отшибе и пока за нее не берутся. От ее освобождения также зависит безопасность жителей Донецка и ситуация в Марьинке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
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