Истребитель Су-35 ВКС отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ – МО

"Нависает над Марьинкой": военный обозреватель о том, каким способом армия РФ может взять Красногоровку Без контроля над Красногоровкой продвигаться к Курахово ВС РФ будет очень трудно. Но Красногоровка стоит не отшибе и пока за нее не берутся. От ее освобождения также зависит безопасность жителей Донецка и ситуация в Марьинке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный