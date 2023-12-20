https://ukraina.ru/20231220/1052264323.html

"Киевстар" сообщил о проблемах со связью на западе и юге Украины

"Киевстар" сообщил о проблемах со связью на западе и юге Украины - 20.12.2023 Украина.ру

"Киевстар" сообщил о проблемах со связью на западе и юге Украины

Проблемы со связью наблюдаются на западе и юге Украины, сообщила компания "Киевстар" в соцсети 20 декабря

2023-12-20T10:36

2023-12-20T10:36

2023-12-20T10:36

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Причину возникших сбоев в компании не пояснили.Утром 20 декабря абоненты "Киевстара" пожаловались, что снова пропала мобильная связь оператора, хотя накануне в компании сообщили, что работа большинства сервисов после кибератаки восстановлена.Сбой в работе "Киевстара" произошёл утром 12 декабря. Абоненты жаловались на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" позднее в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.

https://ukraina.ru/20231215/1052137164.html

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новости, украина, киев, связь, мобильная связь, телефонная связь