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Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи

Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи - 20.12.2023 Украина.ру

Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи

Сообщения о проблемах со связью оператора мобильной связи "Киевстар" появились на странице оператора в социальной сети Facebook* утром 20 декабря. Абоненты сообщают об отсутствии связи в Одессе, Львове и ряде других населённых пунктов Украины.

2023-12-20T08:30

2023-12-20T08:30

2023-12-20T08:30

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Сообщения своих клиентов компания "Киевстар" пока не комментировала.Напомним, что 19 декабря компания сообщила о восстановлении работы большинства сервисов после масштабного сбоя, произошедшего 12 декабря. В компании сообщили, что причиной технического сбоя, который оставил без связи и интернета множество людей, стала "мощная хакерская атака", частично разрушившая IT-инфраструктуру оператора.Ответственность за совершённую атаку взяла на себя хакерская группа "Солнцёпек". Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена

https://ukraina.ru/20231215/1052156328.html

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