Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи - 20.12.2023 Украина.ру
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Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи
Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи - 20.12.2023 Украина.ру
Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи
Сообщения о проблемах со связью оператора мобильной связи "Киевстар" появились на странице оператора в социальной сети Facebook* утром 20 декабря. Абоненты сообщают об отсутствии связи в Одессе, Львове и ряде других населённых пунктов Украины.
2023-12-20T08:30
2023-12-20T08:30
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Сообщения своих клиентов компания "Киевстар" пока не комментировала.Напомним, что 19 декабря компания сообщила о восстановлении работы большинства сервисов после масштабного сбоя, произошедшего 12 декабря. В компании сообщили, что причиной технического сбоя, который оставил без связи и интернета множество людей, стала "мощная хакерская атака", частично разрушившая IT-инфраструктуру оператора.Ответственность за совершённую атаку взяла на себя хакерская группа "Солнцёпек". Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена
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новости, украина, мобильная связь, интернет
Новости, Украина, мобильная связь, интернет

Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи

08:30 20.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Maksym Kozlenko
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© commons.wikimedia.org / Maksym Kozlenko
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Сообщения о проблемах со связью оператора мобильной связи "Киевстар" появились на странице оператора в социальной сети Facebook* утром 20 декабря. Абоненты сообщают об отсутствии связи в Одессе, Львове и ряде других населённых пунктов Украины.
Сообщения своих клиентов компания "Киевстар" пока не комментировала.
Напомним, что 19 декабря компания сообщила о восстановлении работы большинства сервисов после масштабного сбоя, произошедшего 12 декабря. В компании сообщили, что причиной технического сбоя, который оставил без связи и интернета множество людей, стала "мощная хакерская атака", частично разрушившая IT-инфраструктуру оператора.
Ответственность за совершённую атаку взяла на себя хакерская группа "Солнцёпек". Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена
Херсон - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 15:27
"Киевстар" восстановил работу на 95%, но украинцы не согласны с этимУкраинский оператор мобильной связи "Киевстар" наладил работу более 95% станций, заявила представитель оператора Ирина Леличенко украинскому изданию "NV Бизнес"
 
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