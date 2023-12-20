https://ukraina.ru/20231220/1052259040.html
Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи
Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи - 20.12.2023 Украина.ру
Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи
Сообщения о проблемах со связью оператора мобильной связи "Киевстар" появились на странице оператора в социальной сети Facebook* утром 20 декабря. Абоненты сообщают об отсутствии связи в Одессе, Львове и ряде других населённых пунктов Украины.
2023-12-20T08:30
2023-12-20T08:30
2023-12-20T08:30
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Сообщения своих клиентов компания "Киевстар" пока не комментировала.Напомним, что 19 декабря компания сообщила о восстановлении работы большинства сервисов после масштабного сбоя, произошедшего 12 декабря. В компании сообщили, что причиной технического сбоя, который оставил без связи и интернета множество людей, стала "мощная хакерская атака", частично разрушившая IT-инфраструктуру оператора.Ответственность за совершённую атаку взяла на себя хакерская группа "Солнцёпек". Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена
https://ukraina.ru/20231215/1052156328.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобильная связь, интернет
Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи
Сообщения о проблемах со связью оператора мобильной связи "Киевстар" появились на странице оператора в социальной сети Facebook* утром 20 декабря. Абоненты сообщают об отсутствии связи в Одессе, Львове и ряде других населённых пунктов Украины.
Сообщения своих клиентов компания "Киевстар" пока не комментировала.
Напомним, что 19 декабря компания сообщила о восстановлении работы большинства сервисов после масштабного сбоя, произошедшего 12 декабря. В компании сообщили, что причиной технического сбоя, который оставил без связи и интернета множество людей, стала "мощная хакерская атака", частично разрушившая IT-инфраструктуру оператора.
Ответственность за совершённую атаку взяла на себя хакерская группа "Солнцёпек". Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена