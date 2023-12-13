Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя Биробиджана осудили за оправдание терроризма
Жителя Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО), поддерживавшего в Интернете поджоги военкоматов, осудили за публичное оправдание терроризма, ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба УФСБ России по ЕАО
В сообщении ведомства отмечается, что гражданин, не поддерживая принятое руководством страны решение о проведении СВО на Украине и последующую частичную мобилизацию, разместил в популярном мессенджере публичный комментарий, который оправдывал поджоги военных комиссариатов с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти. Следственным отделением областного управления ФСБ в отношении жителя Биробиджана было возбуждено уголовное дело.
"Приговором 1-го Восточного окружного военного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ региона.
Приговор вступил в законную силу.
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