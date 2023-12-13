Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя Биробиджана осудили за оправдание терроризма - 13.12.2023 Украина.ру
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Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя Биробиджана осудили за оправдание терроризма
Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя Биробиджана осудили за оправдание терроризма - 13.12.2023 Украина.ру
Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя Биробиджана осудили за оправдание терроризма
Жителя Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО), поддерживавшего в Интернете поджоги военкоматов, осудили за публичное оправдание терроризма, ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба УФСБ России по ЕАО
2023-12-13T06:36
2023-12-13T06:36
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россия
биробиджан
суд
сво
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В сообщении ведомства отмечается, что гражданин, не поддерживая принятое руководством страны решение о проведении СВО на Украине и последующую частичную мобилизацию, разместил в популярном мессенджере публичный комментарий, который оправдывал поджоги военных комиссариатов с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти. Следственным отделением областного управления ФСБ в отношении жителя Биробиджана было возбуждено уголовное дело."Приговором 1-го Восточного окружного военного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ региона.Приговор вступил в законную силу.
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новости, россия, биробиджан, суд, сво, терроризм
Новости, Россия, Биробиджан, Суд, СВО, терроризм

Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя Биробиджана осудили за оправдание терроризма

06:36 13.12.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Жителя Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО), поддерживавшего в Интернете поджоги военкоматов, осудили за публичное оправдание терроризма, ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба УФСБ России по ЕАО
В сообщении ведомства отмечается, что гражданин, не поддерживая принятое руководством страны решение о проведении СВО на Украине и последующую частичную мобилизацию, разместил в популярном мессенджере публичный комментарий, который оправдывал поджоги военных комиссариатов с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти. Следственным отделением областного управления ФСБ в отношении жителя Биробиджана было возбуждено уголовное дело.
"Приговором 1-го Восточного окружного военного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ региона.
Приговор вступил в законную силу.
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06:36Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя Биробиджана осудили за оправдание терроризма
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