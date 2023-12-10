https://ukraina.ru/20231210/1051888226.html

Почему Киев ополчился на западные СМИ и чем занимается украинский Центр противодействия дезинформации

Почему Киев ополчился на западные СМИ и чем занимается украинский Центр противодействия дезинформации - 10.12.2023 Украина.ру

Почему Киев ополчился на западные СМИ и чем занимается украинский Центр противодействия дезинформации

После того, как украинские власти зачистили в стране оппозиционные СМИ, запретили российские СМИ и соцсети, дошла очередь и до их западных партнеров.

2023-12-10T06:11

2023-12-10T06:11

2023-12-10T06:11

эксклюзив

украина

владимир зеленский

алексей данилов

давид арахамия

пропаганда

дезинформация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103090/16/1030901632_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_d1695b8525a2b636b02468a6f91308bf.jpg

Во вторник 5 декабря Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил о подготовке некой фейк-кампании против руководства Украины в иностранной прессе. Готовят ее якобы известные западные журналисты, имеющие давний опыт работы в России.Иными словами, речь идет о достаточно крупных изданиях и известных западных журналистах. Целью их кампании должен стать "раскол в украинском обществе". Таковым на Украине со времен победы Майдана считают любую критику власти. Сама формулировка предполагает, что украинское общество едино, в отличие от общества любой другой страны, где мнения могут разниться.Порошенко придумал в свое время план "Шатун", с помощью которого якобы хотели расколоть украинское общество. При Зеленском придумали аналогичный план "Майдан-3", при этом всячески воспевая "Майдан-2" (Евромайдан).Заявление украинского Центра противодействия дезинформации можно считать "выстрелом на упреждение" в преддверии появления в западной прессе резких статей в адрес украинского руководства или обвинений в коррупции и контрабанде вооружений. На Украине такие обвинения давно принято считать "кремлевскими нарративами", даже если они исходят из Вашингтона и Лондона. К тому же последнее время западные СМИ твердят о тупике на фронте, просчетах украинского командования, что украинские власти воспринимают особо болезненно."Похоже, что на Банковой настолько боятся обвала рейтинга, и понимая, что их дни сочтены, что Зеленский дал приказ дискредитировать даже западную прессу", - комментирует эти заявление украинский Telegram-канал "Наблюдатель".Украинский политолог Михаил Чаплыга в связи с заявлением Центра противодействия дезинформации задает ряд вопросов: а) стоит ли заблаговременно прекратить читать по утрам западную прессу? б) когда появится реестр "вражеских западных голосов"? в) считать ли главредов западных СМИ агентами Путина?Центр противодействия дезинформации при СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) был создан Зеленским в начале 2021 года для оправдания внесудебного закрытия ряда телеканалов решением СНБО. Сам Центр представляет собой лишь кабинет при СНБО, в котором числится несколько сотрудников, которые ретранслируют позицию главы СНБО Алексея Данилова.О том, что россияне якобы ведут дезинформационную кампанию преимущественно для западной публики, еще в ноябре заявляла Анаит Хоперия, глава департамента противодействия информационным угрозам при Центре противодействия дезинформации. Позже она же заявила, что еще одна цель РФ – представить Украину, как черный рынок вооружений. Однако даже украинская криминальная хроника сама об этом говорит.Имя Анаит Хоперия не единожды всплывало в украинских коррупционных делах. Издание "Наши гроши" ("Наши деньги") еще в 2015 году сообщало о представителях украинской элиты, которые приобрели дорогостоящие квартире в элитном комплексе "Альпийский". Помимо жены бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, сына Арсена Авакова там же приобрела квартиру площадью 283 квадратных метра и Анаит Хоперия, на тот момент собственница компании "Артан-1", которая до этого по завышенной в полтора раза цене продала заводам "Укрспирта" кукурузы на 30 миллионов гривен. Сейчас она по указке Данилова определяет, какие западные или украинские СМИ продвигают "нарративы Кремля".Глава СНБО Алексей Данилов, при чьем ведомстве действует Центр противодействия дезинформации, недавно ополчился на Telegram, требуя и его запретить, но пока руки коротки. Западные "вражеские голоса" многие украинцы тоже могут читать, хотя бы через онлайн переводчики, поэтому не исключено, что ВВС и Washington Post на Украине тоже скоро заблокируют, как и российские СМИ.В западных СМИ сейчас регулярно появляются комментарии украинских военных, которые жалуются на некомпетентность командования, большие потери, отсутствие медицинской помощи. Еще в августе Генштаб Украины почти полностью запретил иностранным журналистам присутствие на линии фронта. Об этом тогда сообщило швейцарское издание Temps. "Линия фронта им теперь полностью запрещена, если, конечно, они не имеют письменного разрешения от главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного", — сообщали швейцарские журналисты.По информации издания, такое решение вызвало возмущение среди многих представителей иностранной прессы. Швейцарцы также отмечали, что запрет поступил без предварительных предупреждений и допускали, что решение может быть связано с высоким уровнем потерь в рядах ВСУ и отсутствием результатов украинского контрнаступления.Однако еще одним источником информации для них стали сами украинские военные, выкладывающие в сеть видео с гневными комментариями. В связи с этим в начале декабря депутаты Верховной Рады Украины создали законопроект, согласно которому хотят запретить украинским бойцам делать публикации в ТикТок и выкладывать видео и фото. Инициаторами выступили 25 народных депутатов, среди которых глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и скандальная нардеп Марьяна Безуглая.Украинский военнослужащий Андрей Филатов на днях рассказывал в интервью "Украинской правде", что при попытке обмануть противника украинская власть обманывает сама себя. "Здесь на фронте я много раз пытался посмотреть выпуски наших новостей. Но ни разу не досмотрел эту красноречивую ахинею до конца. Кровь идет из глаз от обещаний отбить ключевые объекты за считанные недели; что современного вооружения у нас будет излишком; от недальновидных обобщений, что все россияне – придурки, их командиры – дебилы, а все наши бойцы – гении военного дела.… В искусстве вранья важно ведь не обмануть самого себя", - говорит украинский военнослужащий.Следует отметить, что не только Украину хотят информационно закрыть от западных журналистов, но и украинцев – от информации западных СМИ при всей их "проукраинской" и ангажированной позиции. Для украинцев должен остаться только один-единственный "Единый телемарафон", ретранслирующий точку зрения Офиса Зеленского. Для украинцев пытаются создать своеобразный информационный пузырь, внутри которого люди должны быть уверены в успешном контрнаступлении и скором вступлении ВСУ в Крым.

https://ukraina.ru/20231208/1051819401.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, владимир зеленский, алексей данилов, давид арахамия, пропаганда, дезинформация