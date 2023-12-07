https://ukraina.ru/20231207/1051805158.html

"ВСУ могут закопаться": эксперт раскрыл, когда Киев загонит солдат в окопы и засядет в глухую оборону

"ВСУ могут закопаться": эксперт раскрыл, когда Киев загонит солдат в окопы и засядет в глухую оборону - 07.12.2023 Украина.ру

"ВСУ могут закопаться": эксперт раскрыл, когда Киев загонит солдат в окопы и засядет в глухую оборону

ВСУ могут закопаться и уйти в глухую оборону. Безусловно, оборону держать тяжело, но ее легче держать необученной массой. А необученную массу солдат Киев сможет Украина.ру, 07.12.2023

2023-12-07T04:00

2023-12-07T04:00

2023-12-07T04:00

новости

всу

оборона

вс рф

наступление

укрепления

строительство

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россия

сво

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ВСУ могут закопаться и уйти в глухую оборону. Безусловно, оборону держать тяжело, но ее легче держать необученной массой. А необученную массу солдат Киев сможет нагнать в окопы, рассказал эксперт.Повторить "линию Суровикина" на всем протяжении фронта украинское командование не сможет. Это огромный строительный проект, который быстро построить просто невозможно. "Линия Мажино" по сравнению с ним отдыхает, добавил он.Судя по тем планам, которые озвучиваются публично, российская армия выйдет на пик формы летом 2024 года. Как мы этим воспользуемся, будет зависеть от состояния противника и от обстановки в США и Европе, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231206/1051794207.html

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новости, всу, оборона, вс рф, наступление, укрепления, строительство, украина, россия, сво, операция