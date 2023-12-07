"ВСУ могут закопаться": эксперт раскрыл, когда Киев загонит солдат в окопы и засядет в глухую оборону - 07.12.2023 Украина.ру
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"ВСУ могут закопаться": эксперт раскрыл, когда Киев загонит солдат в окопы и засядет в глухую оборону
"ВСУ могут закопаться": эксперт раскрыл, когда Киев загонит солдат в окопы и засядет в глухую оборону - 07.12.2023 Украина.ру
"ВСУ могут закопаться": эксперт раскрыл, когда Киев загонит солдат в окопы и засядет в глухую оборону
ВСУ могут закопаться и уйти в глухую оборону. Безусловно, оборону держать тяжело, но ее легче держать необученной массой. А необученную массу солдат Киев сможет Украина.ру, 07.12.2023
2023-12-07T04:00
2023-12-07T04:00
новости
всу
оборона
вс рф
наступление
укрепления
строительство
украина
россия
сво
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ВСУ могут закопаться и уйти в глухую оборону. Безусловно, оборону держать тяжело, но ее легче держать необученной массой. А необученную массу солдат Киев сможет нагнать в окопы, рассказал эксперт.Повторить "линию Суровикина" на всем протяжении фронта украинское командование не сможет. Это огромный строительный проект, который быстро построить просто невозможно. "Линия Мажино" по сравнению с ним отдыхает, добавил он.Судя по тем планам, которые озвучиваются публично, российская армия выйдет на пик формы летом 2024 года. Как мы этим воспользуемся, будет зависеть от состояния противника и от обстановки в США и Европе, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231206/1051794207.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, оборона, вс рф, наступление, укрепления, строительство, украина, россия, сво, операция
Новости, ВСУ, оборона, ВС РФ, наступление, укрепления, Строительство, Украина, Россия, СВО, операция

"ВСУ могут закопаться": эксперт раскрыл, когда Киев загонит солдат в окопы и засядет в глухую оборону

04:00 07.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of UkraineВСУ оружие окоп ООС АТО
ВСУ оружие окоп ООС АТО - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of Ukraine
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ВСУ могут закопаться и уйти в глухую оборону. Безусловно, оборону держать тяжело, но ее легче держать необученной массой. А необученную массу солдат Киев сможет нагнать в окопы, рассказал эксперт.
Повторить "линию Суровикина" на всем протяжении фронта украинское командование не сможет. Это огромный строительный проект, который быстро построить просто невозможно. "Линия Мажино" по сравнению с ним отдыхает, добавил он.
"Их укрепления будут более хилые. И в какой-то момент у нас появится инструмент, чтобы эту линию пробить по заранее намеченному плану в ходе крупной операции. Для этого нам надо накопить средства. Мы готовим артиллерийские бригады, которые можно использовать для прорыва", - подчеркнул Полетаев.
Судя по тем планам, которые озвучиваются публично, российская армия выйдет на пик формы летом 2024 года. Как мы этим воспользуемся, будет зависеть от состояния противника и от обстановки в США и Европе, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Роман Алехин интервью
Вчера, 15:50
Роман Алёхин: Россия в Артемовске научилась воевать по Клаузевицу, чтобы довести ВСУ до "голода"Украина сделала ошибку, когда понадеялась на быстрый удар и вложила в него все силы. Но Россия к тому времени уже поняла стиль современной войны, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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