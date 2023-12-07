"ВСУ могут закопаться": эксперт раскрыл, когда Киев загонит солдат в окопы и засядет в глухую оборону
ВСУ могут закопаться и уйти в глухую оборону. Безусловно, оборону держать тяжело, но ее легче держать необученной массой. А необученную массу солдат Киев сможет нагнать в окопы, рассказал эксперт.
Повторить "линию Суровикина" на всем протяжении фронта украинское командование не сможет. Это огромный строительный проект, который быстро построить просто невозможно. "Линия Мажино" по сравнению с ним отдыхает, добавил он.
"Их укрепления будут более хилые. И в какой-то момент у нас появится инструмент, чтобы эту линию пробить по заранее намеченному плану в ходе крупной операции. Для этого нам надо накопить средства. Мы готовим артиллерийские бригады, которые можно использовать для прорыва", - подчеркнул Полетаев.
Судя по тем планам, которые озвучиваются публично, российская армия выйдет на пик формы летом 2024 года. Как мы этим воспользуемся, будет зависеть от состояния противника и от обстановки в США и Европе, заключил собеседник Украина.ру.
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