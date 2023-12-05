https://ukraina.ru/20231205/1051745360.html

Голоса за Залужного, провалы ВСУ, манипуляции Салливана. Главное на Украине на утро 5 декабря

Голоса за Залужного, провалы ВСУ, манипуляции Салливана. Главное на Украине на утро 5 декабря - 05.12.2023 Украина.ру

Голоса за Залужного, провалы ВСУ, манипуляции Салливана. Главное на Украине на утро 5 декабря

Украина.ру, 05.12.2023

2023-12-05T09:00

2023-12-05T09:00

2023-12-05T10:15

эксклюзив

хроники

спецоперация

валерий залужный

владимир зеленский

выборы

опрос

взрыв

воздушная тревога

всу

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Гипотетическая «партия Залужного» победила бы на парламентских выборах. Washington Post объяснила провал контрнаступления ВСУ. Советник президента США по национальной безопасности заявил, что те, кто против помощи Киеву, те за ПутинаИсследование, проведенное группой «Рейтинг», показало, что если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.Согласно этим опросам, «партия Залужного» набрала бы 36% среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выбором. Второе место в опросе занимает гипотетический «блок Зеленского» — 26,7%.Партия «Слуга народа» на этих выборах набрала бы лишь 5,5%, а партия экс-президента Украины Петра Порошенко — 5,4%.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте президента Владимира Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности «глубокого и красивого прорыва» украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.На прошлой неделе издание «Страна.ua» сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения. Позднее это же издание со ссылкой на источник в украинских политических кругах писало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.Провалы ВСУВ ночь на вторник в пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 23:00 (0:00 мск) сигнал зазвучал в Одесской области. В Кировоградской области тревогу объявили в 23:51 (0:51 мск), а в 0:08 (1:08 мск) и 0:12 (1:12 мск) тревогу объявили в Черкасской и Винницкой областях.Также, согласно карте, тревога звучит в Николаевской области и на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Издание «Страна.ua» написало о взрывах в контролируемом киевскими властями Херсоне.А телеканал «Общественное» информировал о взрыве в Винницкой области.Замкомандира первой стрелковой роты первого стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол рассказал, что российские военные на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед Курахово, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Донецк и другие города и села Донецкой народной республики (ДНР).По его словам, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе.Российским силам осталось занять несколько домов, после чего «оборона противника полностью рухнет», добавил боец Вооруженных сил (ВС) России.Он уточнил, что дальше вглубь украинских позиций в районе Курахово, который контролируют ВСУ, идет сеть защитных укреплений.Кроме того, российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ с применением беспилотников, четыре аппарата уничтожены и еще два перехвачены над Азовским морем, сообщили во вторник в Минобороны России.«Пятого декабря около 6:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в материале.В свою очередь американская газета Washington Post назвала причины, которые привели к провалу «контрнаступления» Киева. Ими стали разногласия между Украиной и США, просчеты Запада, а также недооценка российских сил.Издание отмечает, что хотя Британия и США помогали Киеву с планами контрнаступления, они недооценили силы РФ, а также ошиблись, посчитав, что украинские силы можно быстро преобразовать по западному образцу. Кроме того, Украина колебалась и откладывала начало контрнаступления, когда в администрации президента США Джо Байдена призывали с середины апреля начать операции и назначали определенные даты. В Вашингтоне переживали, что украинцы тратили слишком много артиллерийских снарядов, которые были нужны для контрнаступления, на другие цели, в том числе у Артемовска, указывает газета.Как заявляет Washington Post, США настаивали, чтобы Киев сфокусировался на атаке на юге, при этом полагали, что Киеву нужно от 60 до 90 дней, чтобы дойти до Азовского моря, однако власти Украины предпочли атаковать по трем направлениям — в стороны Мелитополя и Бердянска, а также в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Разведка США изначально считала, что шансы на победу Киева составляют 50 на 50, утверждает газета.Провалу украинского контрнаступления также способствовала запоздалая поставка помощи со стороны союзников или непригодность части отправленного Западом оборудования и оружия, считают в издании. Украинцы также жаловались, что союзники не поставили им боевые самолеты, а имеющиеся у Киева не могут тягаться с российскими. Помимо этого, около 60% украинского оборудования для разминирования было повреждено или уничтожено в первые дни контрнаступления, заявляет Washington Post.Газета также утверждает, что у многих украинских военных не было опыта боевых действий. Так, например, 70% военных одной из украинских бригад, выполнявших ведущую роль в контрнаступлении, начали участвовать в боях без какого-либо опыта.Уже на четвертый день контрнаступления в районе Работино главком ВСУ Валерий Залужный приостановил атаку, поскольку поле боя было усеяно горящей западной техникой, а потери подрывали боевой дух, заявляет газета. Американские союзники советовали пытаться пробить оборону сил РФ с помощью массированной атаки при поддержке артиллерии, но он решил наступать небольшими группами по 10 человек.Отмечается, что неудачи Киева приводили к спорам с Вашингтоном, обе стороны винили друг друга в ошибках и просчетах. В США твердили, что украинцам не хватало простой военной тактики, а в Киеве заявляли, что Вашингтон не понимает, как дроны и другие технологии изменили ведение боевых действий. Летом глава Европейского командования американских войск генерал Кристофер Каволи на протяжении нескольких недель даже не мог связаться с Залужным на фоне напряжения из-за разногласий.Washington Post называет «самой серьезной» причиной отсутствия значительных успехов в ходе контрнаступления активное и повсеместное использование дронов обеими сторонами конфликта, а также минные поля.Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода «контрнаступления» потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения.Манипуляция СалливанаСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что те, кто отказывается поддержать выделение денег Украине, выступает за «улучшение стратегической позиции Путина».Салливан при этом повторил, что у администрации США «заканчиваются деньги и почти закончилось время» на поддержку Украины.Бюджетное управление Белого дома ранее обратилось к спикеру палаты представителей Майку Джонсону с призывом ускорить согласование помощи Киеву. В письме говорится, что без вмешательства конгресса у США «к концу года иссякнут средства для приобретения оружия и оборудования для Украины, а также их передачи со складов». Республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, увязала согласование дополнительных ассигнований с ужесточением пограничной политики США.Лидер демократов в сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента страны на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включая поддержку Украины, заявил он в ходе слушаний.Согласно установленной процедуре работы сената, после завершения дебатов у сенаторов есть до 30 часов на рассмотрение законопроекта, после чего по нему проводится голосование. Таким образом, голосование в сенате американского конгресса по выделению дополнительных средств на помощь Киеву может пройти в среду, 6 декабря.Ранее агентство «Блумберг» сообщало, что сенат США может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Украине и Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря, хотя голосование может задержаться еще сильнее из-за разногласий между законодателями.Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении запроса о поддержке Киева, который еще и необходимо подкрепить отчетом администрации о целях и дальнейшем плане действий по Украине.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.По словам официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера, США считают тяжелым положение Украины с учетом того, что выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева закончатся «очень скоро».«Определенно, положение на поле боя тяжелое... что касается запроса на дополнительное финансирование, то мы абсолютно обеспокоены, что уровень средств иссякает», — сказал он.Миллер отметил, что из первоначально выделенных американским конгрессом президенту США Джо Байдену средств потрачено уже свыше 97% от общей суммы.«Очень скоро они закончатся», — добавил он.Пентагон к середине ноября использовал 97% ранее согласованных ассигнований для Украины, а госдеп полностью израсходовал средства.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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