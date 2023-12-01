https://ukraina.ru/20231201/1051647291.html
Всемирный банк одобрил новый пакет финансирования социальной помощи Украине
Всемирный банк одобрил новый пакет финансирования социальной помощи Украине - 01.12.2023 Украина.ру
Всемирный банк одобрил новый пакет финансирования социальной помощи Украине
Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет программ социальной помощи Украине, предназначенный для наиболее уязвимых граждан, пострадавших от последствий военного конфликта. Об этом говорится в пресс-релизе ВБ
2023-12-01T06:38
2023-12-01T06:38
2023-12-01T06:38
новости
всемирный банк
социальные расходы
кредит
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103216/47/1032164748_0:10:1043:597_1920x0_80_0_0_d2c9a916521e3c8f7500f35761d5a624.jpg.webp
Проект "Инвестиции в социальную защиту для обеспечения инклюзивности, устойчивости и эффективности" (INSPIRE) финансируется из средств кредита ВБ в размере 1,2 миллиарда долларов, обеспеченного трастовым фондом при поддержке правительства Японии."Ожидается, что этот проект охватит почти десять миллионов украинцев в период наибольшей нужды. Он укрепит потенциал правительства Украины по оказанию социальной поддержки бедным и уязвимым слоям населения в критический момент, когда приближается зима", - говорится в пресс-релизе ВБ.В документе подчёркивается, что с начала конфликта на Украине мобилизованная Всемирным банком поддержка позволила Киеву предоставлять основные услуги более 15 миллионам гражданам.Всего, с учётом последнего заявления, ВБ передал в виде чрезвычайного финансирования для поддержки Украины более 38 миллиардов долларов.
https://ukraina.ru/20231127/1051432720.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103216/47/1032164748_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_d0a4e822575c50f027c3b7bd5b6e8f92.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всемирный банк, социальные расходы, кредит, сво
Новости, Всемирный банк, социальные расходы, кредит, СВО
Всемирный банк одобрил новый пакет финансирования социальной помощи Украине
Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет программ социальной помощи Украине, предназначенный для наиболее уязвимых граждан, пострадавших от последствий военного конфликта. Об этом говорится в пресс-релизе ВБ
Проект "Инвестиции в социальную защиту для обеспечения инклюзивности, устойчивости и эффективности" (INSPIRE) финансируется из средств кредита ВБ в размере 1,2 миллиарда долларов, обеспеченного трастовым фондом при поддержке правительства Японии.
"Ожидается, что этот проект охватит почти десять миллионов украинцев в период наибольшей нужды. Он укрепит потенциал правительства Украины по оказанию социальной поддержки бедным и уязвимым слоям населения в критический момент, когда приближается зима", - говорится в пресс-релизе ВБ.
В документе подчёркивается, что с начала конфликта на Украине мобилизованная Всемирным банком поддержка позволила Киеву предоставлять основные услуги более 15 миллионам гражданам.
Всего, с учётом последнего заявления, ВБ передал в виде чрезвычайного финансирования для поддержки Украины более 38 миллиардов долларов.