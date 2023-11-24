Снайперы ТОФ за девять месяцев уничтожили под Угледаром почти батальон противника
Отряд тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за период с февраля по ноябрь уничтожил до батальона боевиков ВСУ. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Снайперские пары отряда тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оказывают огневую поддержку штурмовым группам морпехов, действующим в районе Угледара. На счету этой группы тяжёлых снайперов сотни целей. С февраля текущего года они смогли уничтожить почти целый вражеский батальон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние несколько дней снайперский отряд также помог штурмовым подразделениям отбить у ВСУ лесополосу в районе Никольского. По словам снайпера-корректировщика с позывным "Тимати", противник обстрелял продвигающиеся группы из крупнокалиберного пулемёта.
"Тяжело было найти цель, но мы отработали пулемётчика, тем самым помогли нашим штурмовым группам", - рассказал "Тимати".
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