Снайперы ТОФ за девять месяцев уничтожили под Угледаром почти батальон противника - 24.11.2023 Украина.ру
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Снайперы ТОФ за девять месяцев уничтожили под Угледаром почти батальон противника
Снайперы ТОФ за девять месяцев уничтожили под Угледаром почти батальон противника - 24.11.2023 Украина.ру
Снайперы ТОФ за девять месяцев уничтожили под Угледаром почти батальон противника
Отряд тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за период с февраля по ноябрь уничтожил до батальона боевиков ВСУ. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-24T07:55
2023-11-24T07:55
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"Снайперские пары отряда тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оказывают огневую поддержку штурмовым группам морпехов, действующим в районе Угледара. На счету этой группы тяжёлых снайперов сотни целей. С февраля текущего года они смогли уничтожить почти целый вражеский батальон", - говорится в сообщении.Отмечается, что за последние несколько дней снайперский отряд также помог штурмовым подразделениям отбить у ВСУ лесополосу в районе Никольского. По словам снайпера-корректировщика с позывным "Тимати", противник обстрелял продвигающиеся группы из крупнокалиберного пулемёта."Тяжело было найти цель, но мы отработали пулемётчика, тем самым помогли нашим штурмовым группам", - рассказал "Тимати".
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новости, россия, днр, сво, снайперы, морская пехота, всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, СВО, снайперы, морская пехота, ВСУ, потери ВСУ

Снайперы ТОФ за девять месяцев уничтожили под Угледаром почти батальон противника

07:55 24.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения
Тактико-специальные учения - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Отряд тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за период с февраля по ноябрь уничтожил до батальона боевиков ВСУ. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Снайперские пары отряда тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оказывают огневую поддержку штурмовым группам морпехов, действующим в районе Угледара. На счету этой группы тяжёлых снайперов сотни целей. С февраля текущего года они смогли уничтожить почти целый вражеский батальон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние несколько дней снайперский отряд также помог штурмовым подразделениям отбить у ВСУ лесополосу в районе Никольского. По словам снайпера-корректировщика с позывным "Тимати", противник обстрелял продвигающиеся группы из крупнокалиберного пулемёта.
"Тяжело было найти цель, но мы отработали пулемётчика, тем самым помогли нашим штурмовым группам", - рассказал "Тимати".
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
06:00
От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУВС РФ пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения. Армия РФ удерживает инициативу уже больше полутора месяцев и одновременно наращивает свои ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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