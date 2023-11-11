https://ukraina.ru/20231111/1050930066.html

"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200

"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200 - 11.11.2023 Украина.ру

"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200

Волонтер, сопровождающий гуманитарную помощь, опасается, что груз могут украсть. Об этом пишет финское издание Yle

2023-11-11T10:27

2023-11-11T10:27

2023-11-11T10:27

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В Украину из Каяани 10 ноября доставлена первая партия помощи стоимостью около 200 тысяч евро. Груз включает тысячу новых сварочных масок, 40 агрегатов и около 60 бензопил. Об этом рассказал волонтер Питер Ингман. Также доставлено более 3000 подгузников, которые необходимы в военных госпиталях. Помимо автобуса на Украину отправятся служебный грузовик и рефрижератор, предназначенный для перевозки тел. Ингман уверен, что существуют четкие способы предотвратить воровство: фото- и видеофиксация передачи груза адресатам. Именно такой отчет он требует по факту передачи каждой единицы груза.Еще минимум шесть гуманитарных грузов планируется отправить из Финляндии на Украину автобусом до конца декабря."Также к нам поступила информация, что в армии не хватает обуви. Они пойдут со следующей загрузкой", – добавил волонтер.

https://ukraina.ru/20231101/1050663233.html

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