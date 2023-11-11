https://ukraina.ru/20231111/1050930066.html
"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200 - 11.11.2023 Украина.ру
"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
Волонтер, сопровождающий гуманитарную помощь, опасается, что груз могут украсть. Об этом пишет финское издание Yle
2023-11-11T10:27
2023-11-11T10:27
2023-11-11T10:27
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В Украину из Каяани 10 ноября доставлена первая партия помощи стоимостью около 200 тысяч евро. Груз включает тысячу новых сварочных масок, 40 агрегатов и около 60 бензопил. Об этом рассказал волонтер Питер Ингман. Также доставлено более 3000 подгузников, которые необходимы в военных госпиталях. Помимо автобуса на Украину отправятся служебный грузовик и рефрижератор, предназначенный для перевозки тел. Ингман уверен, что существуют четкие способы предотвратить воровство: фото- и видеофиксация передачи груза адресатам. Именно такой отчет он требует по факту передачи каждой единицы груза.Еще минимум шесть гуманитарных грузов планируется отправить из Финляндии на Украину автобусом до конца декабря."Также к нам поступила информация, что в армии не хватает обуви. Они пойдут со следующей загрузкой", – добавил волонтер.
https://ukraina.ru/20231101/1050663233.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, финляндия, гуманитарная помощь
"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
Волонтер, сопровождающий гуманитарную помощь, опасается, что груз могут украсть. Об этом пишет финское издание Yle
В Украину из Каяани 10 ноября доставлена первая партия помощи стоимостью около 200 тысяч евро. Груз включает тысячу новых сварочных масок, 40 агрегатов и около 60 бензопил. Об этом рассказал волонтер Питер Ингман. Также доставлено более 3000 подгузников, которые необходимы в военных госпиталях. Помимо автобуса на Украину отправятся служебный грузовик и рефрижератор, предназначенный для перевозки тел.
– Когда бы вы ни поехали в Украину, нельзя исключать риски. В прошлый раз, когда коллега был в Украине, ракета пролетела на расстояние 300 метров. Такое может случиться где угодно, нигде не безопасно. Теперь еще сложнее, когда рефрижератор везут на линию фронта. Груз ценный, поэтому есть риск, что его украдут, и он попадет не в те руки, – говорит Ингман.
Ингман уверен, что существуют четкие способы предотвратить воровство: фото- и видеофиксация передачи груза адресатам. Именно такой отчет он требует по факту передачи каждой единицы груза.
Еще минимум шесть гуманитарных грузов планируется отправить из Финляндии на Украину автобусом до конца декабря.
"Также к нам поступила информация, что в армии не хватает обуви. Они пойдут со следующей загрузкой", – добавил волонтер.