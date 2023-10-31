https://ukraina.ru/20231031/1050655235.html

Протестующие с красными ладонями ворвались в Конгресс США и призвали остановить огонь в секторе Газа

Протестующие с красными ладонями ворвались в Конгресс США и призвали остановить огонь в секторе Газа - 31.10.2023 Украина.ру

Протестующие с красными ладонями ворвались в Конгресс США и призвали остановить огонь в секторе Газа

Во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена активисты потребовали остановить операцию Израиля в секторе Газа. Кадры в прямом эфире транслировал телеканал CNN

2023-10-31T18:31

2023-10-31T18:31

2023-10-31T18:32

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Порядка десяти протестующих ворвались 31 октября на заседание комитета по ассигнованиям во время выступления Энтони Блинкена. На заседании обсуждалось предложение президента Джо Байдена выделить 105 млрд долларов в качестве помощи Израилю, Украине и другим странам.Активисты, держа вверх ладони, обмазанные красной краской, и плакаты, принялись выкрикивать призывы прекратить огонь в секторе Газа.Пока охрана выводила протестующих, Блинкен вынужден был взять паузу в выступлении. Накануне пресс-секретарь правительства США Карин Жан-Пьер раскритиковала предложения республиканцев об прекращении финансовой помощи Украине, поясняя, что эту угрожает безопасности национальных интересов США.

https://ukraina.ru/20231031/1050646045.html

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новости, сша, израиль, сектор газа, протестующие, акции протеста