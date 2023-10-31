Протестующие с красными ладонями ворвались в Конгресс США и призвали остановить огонь в секторе Газа - 31.10.2023 Украина.ру
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Протестующие с красными ладонями ворвались в Конгресс США и призвали остановить огонь в секторе Газа
Протестующие с красными ладонями ворвались в Конгресс США и призвали остановить огонь в секторе Газа - 31.10.2023 Украина.ру
Протестующие с красными ладонями ворвались в Конгресс США и призвали остановить огонь в секторе Газа
Во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена активисты потребовали остановить операцию Израиля в секторе Газа. Кадры в прямом эфире транслировал телеканал CNN
2023-10-31T18:31
2023-10-31T18:32
новости
сша
израиль
сектор газа
протестующие
акции протеста
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Порядка десяти протестующих ворвались 31 октября на заседание комитета по ассигнованиям во время выступления Энтони Блинкена. На заседании обсуждалось предложение президента Джо Байдена выделить 105 млрд долларов в качестве помощи Израилю, Украине и другим странам.Активисты, держа вверх ладони, обмазанные красной краской, и плакаты, принялись выкрикивать призывы прекратить огонь в секторе Газа.Пока охрана выводила протестующих, Блинкен вынужден был взять паузу в выступлении. Накануне пресс-секретарь правительства США Карин Жан-Пьер раскритиковала предложения республиканцев об прекращении финансовой помощи Украине, поясняя, что эту угрожает безопасности национальных интересов США.
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новости, сша, израиль, сектор газа, протестующие, акции протеста
Новости, США, Израиль, сектор Газа, протестующие, акции протеста

Протестующие с красными ладонями ворвались в Конгресс США и призвали остановить огонь в секторе Газа

18:31 31.10.2023 (обновлено: 18:32 31.10.2023)
 
Протестующие с красными ладонями ворвались в Конгресс США и призвали остановить огонь в секторе Газа
Протестующие с красными ладонями ворвались в Конгресс США и призвали остановить огонь в секторе Газа
Читать в
Во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена активисты потребовали остановить операцию Израиля в секторе Газа. Кадры в прямом эфире транслировал телеканал CNN
Порядка десяти протестующих ворвались 31 октября на заседание комитета по ассигнованиям во время выступления Энтони Блинкена. На заседании обсуждалось предложение президента Джо Байдена выделить 105 млрд долларов в качестве помощи Израилю, Украине и другим странам.
Активисты, держа вверх ладони, обмазанные красной краской, и плакаты, принялись выкрикивать призывы прекратить огонь в секторе Газа.
Пока охрана выводила протестующих, Блинкен вынужден был взять паузу в выступлении.
Накануне пресс-секретарь правительства США Карин Жан-Пьер раскритиковала предложения республиканцев об прекращении финансовой помощи Украине, поясняя, что эту угрожает безопасности национальных интересов США.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 15:41
Отделение помощи Украине от помощи Израилю угрожает нацбезопасности США - Белый домПресс-секретарь Правительства США Карин Жан-Пьер раскритиковала предложения республиканцев об прекращении финансовой помощи Украине, сообщается на сайте Белого дома
 
НовостиСШАИзраильсектор Газапротестующиеакции протеста
 
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