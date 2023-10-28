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В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном

В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном - 28.10.2023 Украина.ру

В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном

Украинские пограничники в Одесской области с помощью дрона задержали сограждан, пытавшихся сбежать за границу от службы в ВСУ. Об этом 28 октября проинформировал ТГ-канал украинской госпогранслужбы.

2023-10-28T13:41

2023-10-28T13:41

2023-10-28T13:41

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"Мужчины пытались незаконно пересечь госрубеж неподалеку от населённого пункта Окны, что в Одесской области. Все они связывались в интернете с организаторами, которые за $2000 указывали им маршруты движения", - сказано в официальном сообщении.В отношении задержанных уклонистов составлены протоколы об административных правонарушениях.Направление бегства спасавшихся от отправки на СВО не уточнятся.Накануне, 27 октября Нацполиция Украины сообщила о ликвидации масштабной схемы переправки уклонистов в Молдавию. Стоимость таких услуг составляла от $4000 до $6000.

https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html

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новости, новости украины, одесса, одесская область, пограничники, пограничная служба украины, уклонисты, мобилизация, сво