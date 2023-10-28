В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном - 28.10.2023 Украина.ру
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В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном
В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном - 28.10.2023 Украина.ру
В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном
Украинские пограничники в Одесской области с помощью дрона задержали сограждан, пытавшихся сбежать за границу от службы в ВСУ. Об этом 28 октября проинформировал ТГ-канал украинской госпогранслужбы.
2023-10-28T13:41
2023-10-28T13:41
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"Мужчины пытались незаконно пересечь госрубеж неподалеку от населённого пункта Окны, что в Одесской области. Все они связывались в интернете с организаторами, которые за $2000 указывали им маршруты движения", - сказано в официальном сообщении.В отношении задержанных уклонистов составлены протоколы об административных правонарушениях.Направление бегства спасавшихся от отправки на СВО не уточнятся.Накануне, 27 октября Нацполиция Украины сообщила о ликвидации масштабной схемы переправки уклонистов в Молдавию. Стоимость таких услуг составляла от $4000 до $6000.
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новости, новости украины, одесса, одесская область, пограничники, пограничная служба украины, уклонисты, мобилизация, сво
Новости, Новости Украины, Одесса, Одесская область, пограничники, Пограничная служба Украины, уклонисты, мобилизация, СВО

В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном

13:41 28.10.2023
 
© odessa-life.od.ua
© odessa-life.od.ua
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Украинские пограничники в Одесской области с помощью дрона задержали сограждан, пытавшихся сбежать за границу от службы в ВСУ. Об этом 28 октября проинформировал ТГ-канал украинской госпогранслужбы.
"Мужчины пытались незаконно пересечь госрубеж неподалеку от населённого пункта Окны, что в Одесской области. Все они связывались в интернете с организаторами, которые за $2000 указывали им маршруты движения", - сказано в официальном сообщении.
В отношении задержанных уклонистов составлены протоколы об административных правонарушениях.Направление бегства спасавшихся от отправки на СВО не уточнятся.
Накануне, 27 октября Нацполиция Украины сообщила о ликвидации масштабной схемы переправки уклонистов в Молдавию. Стоимость таких услуг составляла от $4000 до $6000.
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 23:17
Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистахВ Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
 
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