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В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном
В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном - 28.10.2023 Украина.ру
В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном
Украинские пограничники в Одесской области с помощью дрона задержали сограждан, пытавшихся сбежать за границу от службы в ВСУ. Об этом 28 октября проинформировал ТГ-канал украинской госпогранслужбы.
2023-10-28T13:41
2023-10-28T13:41
2023-10-28T13:41
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"Мужчины пытались незаконно пересечь госрубеж неподалеку от населённого пункта Окны, что в Одесской области. Все они связывались в интернете с организаторами, которые за $2000 указывали им маршруты движения", - сказано в официальном сообщении.В отношении задержанных уклонистов составлены протоколы об административных правонарушениях.Направление бегства спасавшихся от отправки на СВО не уточнятся.Накануне, 27 октября Нацполиция Украины сообщила о ликвидации масштабной схемы переправки уклонистов в Молдавию. Стоимость таких услуг составляла от $4000 до $6000.
https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Новости Украины, Одесса, Одесская область, пограничники, Пограничная служба Украины, уклонисты, мобилизация, СВО
В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном
Украинские пограничники в Одесской области с помощью дрона задержали сограждан, пытавшихся сбежать за границу от службы в ВСУ. Об этом 28 октября проинформировал ТГ-канал украинской госпогранслужбы.