https://ukraina.ru/20231026/1050503772.html

Почему Китай активизирует отношения с Россией и что нужно там закупать в первую очередь - Колташов

Почему Китай активизирует отношения с Россией и что нужно там закупать в первую очередь - Колташов - 26.10.2023 Украина.ру

Почему Китай активизирует отношения с Россией и что нужно там закупать в первую очередь - Колташов

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как проходит сближение экономик России и Китая, что означает заключение с КНР зерновой сделки и почему Вашингтон пытается демонизировать Россию, Иран и Китай

2023-10-26T11:14

2023-10-26T11:14

2023-10-26T11:14

видео

россия

китай

зерновая сделка

нефть

иран

шос

брикс

израиль

палестина

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0:40 – зерновая сделка России и Китая как показатель роста экономического взаимодействия; 8:20 – российская нефть для Китая важнее любой другой, и это не вопрос цены; 12:10 – США стреляют себе в ногу, объявляя экономическую войну с Китаем; 21:26 – США хотят объявить Китай, Россию и Иран "осью зла": как на это отреагируют ШОС и БРИКС? 34:18 – арабо-израильский конфликт: кто и сколько на нём зарабатывает; В ходе интервью упоминается Алексей Навальный, внесенный в список террористов и экстремистов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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