https://ukraina.ru/20231026/1050503772.html
Почему Китай активизирует отношения с Россией и что нужно там закупать в первую очередь - Колташов
Почему Китай активизирует отношения с Россией и что нужно там закупать в первую очередь - Колташов - 26.10.2023 Украина.ру
Почему Китай активизирует отношения с Россией и что нужно там закупать в первую очередь - Колташов
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как проходит сближение экономик России и Китая, что означает заключение с КНР зерновой сделки и почему Вашингтон пытается демонизировать Россию, Иран и Китай
2023-10-26T11:14
2023-10-26T11:14
2023-10-26T11:14
видео
россия
китай
зерновая сделка
нефть
иран
шос
брикс
израиль
палестина
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0:40 – зерновая сделка России и Китая как показатель роста экономического взаимодействия; 8:20 – российская нефть для Китая важнее любой другой, и это не вопрос цены; 12:10 – США стреляют себе в ногу, объявляя экономическую войну с Китаем; 21:26 – США хотят объявить Китай, Россию и Иран "осью зла": как на это отреагируют ШОС и БРИКС? 34:18 – арабо-израильский конфликт: кто и сколько на нём зарабатывает; В ходе интервью упоминается Алексей Навальный, внесенный в список террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, китай, зерновая сделка, нефть, иран, шос, брикс, израиль, палестина, конфликт, война, экономика, золото, торговля, промышленность, видео
Видео, Россия, Китай, зерновая сделка, нефть, Иран, ШОС, БРИКС, Израиль, Палестина, конфликт, война, экономика, золото, торговля, промышленность
Почему Китай активизирует отношения с Россией и что нужно там закупать в первую очередь - Колташов
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как проходит сближение экономик России и Китая, что означает заключение с КНР зерновой сделки и почему Вашингтон пытается демонизировать Россию, Иран и Китай
0:40 – зерновая сделка России и Китая как показатель роста экономического взаимодействия;
8:20 – российская нефть для Китая важнее любой другой, и это не вопрос цены;
12:10 – США стреляют себе в ногу, объявляя экономическую войну с Китаем;
21:26 – США хотят объявить Китай, Россию и Иран "осью зла": как на это отреагируют ШОС и БРИКС?
34:18 – арабо-израильский конфликт: кто и сколько на нём зарабатывает; В ходе интервью упоминается Алексей Навальный, внесенный в список террористов и экстремистов.