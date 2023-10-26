Додик указал на ошибку Запада в отношении России
08:29 26.10.2023 (обновлено: 08:41 26.10.2023)
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины М. Додиком
Запад ошибся в расчетах, попытка расширения НАТО и санкции против РФ нанесли больший ущерб странам ЕС, чем РФ. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, передает 26 октября РИА Новости
"Сейчас ясно видно, что Запад плохо оценил ситуацию, когда начал конфронтацию с РФ и российским государством и теряет силы в том, что они думали, что могут сделать. Сначала в попытках поставить НАТО на самых границах и по соседству с Москвой и другими важными местами РФ. Затем их плохая оценка при введении санкций нанесла больший ущерб некоторым странам Запада, которые проводят американскую политику, как Германия, у которой все больше проблем в экономике, и почти у всего ЕС", - сказал Додик.
Он подчеркнул, что Запад не смог победить Россию, "своими подлыми попытками нанести ущерб".
"Мы здесь как малый субъект смогли повлиять на решения Боснии и Герцеговины, не позволили, чтобы были введены санкции против РФ или что-либо удалось из того, что они проводили. Часть бошняцких политиков, ложно представляясь, пыталась выслужиться перед Западом и на европейской сцене показать свою услужливость, но формальных решений о санкциях никогда принято не было", - отметил Додик.
По его словам, власти в Баня-Луке полны решимости продолжить свою политику.
"Уверен в том, что наши отношения с Россией будут развиваться на еще более высоком уровне. Я благодарен за внимание, которое оказывают Россия и президент (РФ) Путин и за то, что при всех приоритетах они никогда не упускали из вида перспективы наших хороших отношений", - подчеркнул лидер боснийских сербов.
Додик ранее указывал, что в начале ноября посетит Россию и планирует провести встречи с представителями российского руководства.
В августе Госдеп США сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской.
Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
7 сентября, 04:10Последний оплот сербского сопротивления. Почему Запад хочет уничтожить Милорада ДодикаПрокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинение президенту Республики Сербской Милораду Додику. Лидеру боснийских сербов вменяется неисполнение указов т. н. верховного представителя — чиновника, осуществляющего внешнее управление страной и имеющего широчайший спектр полномочий