Румыния модернизирует порты за 24 млн евро ради украинского транзита
Предполагается, что деньги будут инвестированы в морские и внутренние порты страны. Румынская схема была одобрена Еврокомиссией в рамках Временной программы государственной помощи в условиях кризиса и переходного периода, сообщает 16 октября Eureporter
Предполагается, что помощь будет состоять из ограниченных сумм в виде прямых грантов. Средства на них частично выделит Фонд сплочения, он поддержит частных портовых операторов с целью улучшения функционирования "Линии солидарности Украина-ЕС".
"Эта схема в 24 млн евро позволит Румынии поддержать частных портовых операторов, пострадавших от нынешнего кризиса и увеличит пропускную способность портов, а также позволит им приспособиться к возросшим грузопотокам", – прокомментировал комиссар Дидье Рейндерс, отвечающий за политику конкуренции.
По словам Рейндерса, благодаря этой мере будет оптимизирована операционная мощность морских и речных портов Румынии, через которые осуществляется транзит товаров из Украины и в Украину, одновременно способствуя усилиям ЕС по стабилизации глобальных рынков поставок продовольствия и повышению продовольственной безопасности во всем мире.
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