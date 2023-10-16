Румыния модернизирует порты за 24 млн евро ради украинского транзита - 16.10.2023 Украина.ру
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Румыния модернизирует порты за 24 млн евро ради украинского транзита
Румыния модернизирует порты за 24 млн евро ради украинского транзита - 16.10.2023 Украина.ру
Румыния модернизирует порты за 24 млн евро ради украинского транзита
Предполагается, что деньги будут инвестированы в морские и внутренние порты страны. Румынская схема была одобрена Еврокомиссией в рамках Временной программы государственной помощи в условиях кризиса и переходного периода, сообщает 16 октября Eureporter
2023-10-16T14:36
2023-10-16T14:36
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новости украины
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Предполагается, что помощь будет состоять из ограниченных сумм в виде прямых грантов. Средства на них частично выделит Фонд сплочения, он поддержит частных портовых операторов с целью улучшения функционирования "Линии солидарности Украина-ЕС".По словам Рейндерса, благодаря этой мере будет оптимизирована операционная мощность морских и речных портов Румынии, через которые осуществляется транзит товаров из Украины и в Украину, одновременно способствуя усилиям ЕС по стабилизации глобальных рынков поставок продовольствия и повышению продовольственной безопасности во всем мире.На минувшей неделе после визита Зеленского в Румынии заявили, что наркомания угрожает безопасности страны, и создали рабочую группу для снижения числа наркозависимых граждан
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новости, новости украины, румыния, еврокомиссия
Новости, Новости Украины, Румыния, Еврокомиссия

Румыния модернизирует порты за 24 млн евро ради украинского транзита

14:36 16.10.2023
 
© president.gov.uaфлаги Украины Франции Румынии Италии
флаги Украины Франции Румынии Италии
© president.gov.ua
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Предполагается, что деньги будут инвестированы в морские и внутренние порты страны. Румынская схема была одобрена Еврокомиссией в рамках Временной программы государственной помощи в условиях кризиса и переходного периода, сообщает 16 октября Eureporter
Предполагается, что помощь будет состоять из ограниченных сумм в виде прямых грантов. Средства на них частично выделит Фонд сплочения, он поддержит частных портовых операторов с целью улучшения функционирования "Линии солидарности Украина-ЕС".

"Эта схема в 24 млн евро позволит Румынии поддержать частных портовых операторов, пострадавших от нынешнего кризиса и увеличит пропускную способность портов, а также позволит им приспособиться к возросшим грузопотокам", – прокомментировал комиссар Дидье Рейндерс, отвечающий за политику конкуренции.

По словам Рейндерса, благодаря этой мере будет оптимизирована операционная мощность морских и речных портов Румынии, через которые осуществляется транзит товаров из Украины и в Украину, одновременно способствуя усилиям ЕС по стабилизации глобальных рынков поставок продовольствия и повышению продовольственной безопасности во всем мире.
Вид города Бухареста - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Румыния планирует наладить собственное производство военной техникиЭто необходимо для снабжения румынской армии на период 2024-2033 годов. Этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании Высшего совета обороны Румынии. Мероприятие состоялось 12 октября, сообщает пресс-служба главы государства
На минувшей неделе после визита Зеленского в Румынии заявили, что наркомания угрожает безопасности страны, и создали рабочую группу для снижения числа наркозависимых граждан
 
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