https://ukraina.ru/20231016/1050224434.html

Румыния модернизирует порты за 24 млн евро ради украинского транзита

Румыния модернизирует порты за 24 млн евро ради украинского транзита - 16.10.2023 Украина.ру

Румыния модернизирует порты за 24 млн евро ради украинского транзита

Предполагается, что деньги будут инвестированы в морские и внутренние порты страны. Румынская схема была одобрена Еврокомиссией в рамках Временной программы государственной помощи в условиях кризиса и переходного периода, сообщает 16 октября Eureporter

2023-10-16T14:36

2023-10-16T14:36

2023-10-16T14:36

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Предполагается, что помощь будет состоять из ограниченных сумм в виде прямых грантов. Средства на них частично выделит Фонд сплочения, он поддержит частных портовых операторов с целью улучшения функционирования "Линии солидарности Украина-ЕС".По словам Рейндерса, благодаря этой мере будет оптимизирована операционная мощность морских и речных портов Румынии, через которые осуществляется транзит товаров из Украины и в Украину, одновременно способствуя усилиям ЕС по стабилизации глобальных рынков поставок продовольствия и повышению продовольственной безопасности во всем мире.На минувшей неделе после визита Зеленского в Румынии заявили, что наркомания угрожает безопасности страны, и создали рабочую группу для снижения числа наркозависимых граждан

https://ukraina.ru/20231012/1050138061.html

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