https://ukraina.ru/20231012/1050136293.html

Наркомания угрожает безопасности страны, заявили в Румынии после визита Зеленского

Наркомания угрожает безопасности страны, заявили в Румынии после визита Зеленского - 12.10.2023 Украина.ру

Наркомания угрожает безопасности страны, заявили в Румынии после визита Зеленского

В четверг, 12 октября, состоялось заседание Высшего совета обороны под руководством президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщается на сайте лидера страны

2023-10-12T20:39

2023-10-12T20:39

2023-10-12T20:39

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Распространение наркомании среди молодежи Высший совет обороны Румынии назвал серьезным риском для индивидуальной и национальной безопасности.В связи с этим власти Румынии задумались о том, что требуется привлечь государственные учреждения, ведомства и спецслужбы, а также общественность и местные органы власти для борьбы с употреблением наркотиков. Для борьбы в стране будет создана межведомственная рабочая группа. Она разработает совместный план действий, который будет включать комплекс мер для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их потреблением.Помимо этого, правительство Румынии намерено проанализировать и скорректировать законодательную базу, касающуюся борьбы с незаконным оборотом и потреблением наркотиков. Также в планах улучшить систему здравоохранения в части расширения доступа к лечению наркозависимых. Профилактическая работа будет вестись в образовательных учреждениях.Совещание Высшего совета обороны Румынии состоялось через день после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест. На совещании рассмотрели вопросы наркомании, оборонной стратегии через призму мнимой угрозы России, а также производство военной техники. Румынская погранслужба часто сообщает о задержаниях граждан с крупными партиями наркотиков. Например, в марте 2019 года пограничники задержали двух наркокурьеров, которые пытались ввезти с территории Украины (Закарпатье) более 80 кг героина. В августе 2023 года Генпрокурор Украины Андрей Костин признал существование каналов поставки наркотиков в ВСУ.

https://ukraina.ru/20231012/1050137731.html

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новости, наркотики, румыния, национальная безопасность