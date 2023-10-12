Наркомания угрожает безопасности страны, заявили в Румынии после визита Зеленского - 12.10.2023 Украина.ру
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Наркомания угрожает безопасности страны, заявили в Румынии после визита Зеленского
Наркомания угрожает безопасности страны, заявили в Румынии после визита Зеленского - 12.10.2023 Украина.ру
Наркомания угрожает безопасности страны, заявили в Румынии после визита Зеленского
В четверг, 12 октября, состоялось заседание Высшего совета обороны под руководством президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщается на сайте лидера страны
2023-10-12T20:39
2023-10-12T20:39
новости
наркотики
румыния
национальная безопасность
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Распространение наркомании среди молодежи Высший совет обороны Румынии назвал серьезным риском для индивидуальной и национальной безопасности.В связи с этим власти Румынии задумались о том, что требуется привлечь государственные учреждения, ведомства и спецслужбы, а также общественность и местные органы власти для борьбы с употреблением наркотиков. Для борьбы в стране будет создана межведомственная рабочая группа. Она разработает совместный план действий, который будет включать комплекс мер для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их потреблением.Помимо этого, правительство Румынии намерено проанализировать и скорректировать законодательную базу, касающуюся борьбы с незаконным оборотом и потреблением наркотиков. Также в планах улучшить систему здравоохранения в части расширения доступа к лечению наркозависимых. Профилактическая работа будет вестись в образовательных учреждениях.Совещание Высшего совета обороны Румынии состоялось через день после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест. На совещании рассмотрели вопросы наркомании, оборонной стратегии через призму мнимой угрозы России, а также производство военной техники. Румынская погранслужба часто сообщает о задержаниях граждан с крупными партиями наркотиков. Например, в марте 2019 года пограничники задержали двух наркокурьеров, которые пытались ввезти с территории Украины (Закарпатье) более 80 кг героина. В августе 2023 года Генпрокурор Украины Андрей Костин признал существование каналов поставки наркотиков в ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наркотики, румыния, национальная безопасность
Новости, наркотики, Румыния, национальная безопасность

Наркомания угрожает безопасности страны, заявили в Румынии после визита Зеленского

20:39 12.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкЭкспертно-криминалистическая лаборатория управления наркоконтроля по ЮФО
Экспертно-криминалистическая лаборатория управления наркоконтроля по ЮФО - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Сергей Венявский
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В четверг, 12 октября, состоялось заседание Высшего совета обороны под руководством президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщается на сайте лидера страны
Распространение наркомании среди молодежи Высший совет обороны Румынии назвал серьезным риском для индивидуальной и национальной безопасности.
"На фоне того, что через страну проходят международные маршруты переправки наркотиков, потребление их наносит ущерб ценностям национальной безопасности, предусмотренным Конституцией и законодательством в области национальной безопасности", – говорится на сайте президента Румынии.
В связи с этим власти Румынии задумались о том, что требуется привлечь государственные учреждения, ведомства и спецслужбы, а также общественность и местные органы власти для борьбы с употреблением наркотиков. Для борьбы в стране будет создана межведомственная рабочая группа. Она разработает совместный план действий, который будет включать комплекс мер для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их потреблением.
Помимо этого, правительство Румынии намерено проанализировать и скорректировать законодательную базу, касающуюся борьбы с незаконным оборотом и потреблением наркотиков. Также в планах улучшить систему здравоохранения в части расширения доступа к лечению наркозависимых. Профилактическая работа будет вестись в образовательных учреждениях.
Совещание Высшего совета обороны Румынии состоялось через день после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест. На совещании рассмотрели вопросы наркомании, оборонной стратегии через призму мнимой угрозы России, а также производство военной техники.
Румынская погранслужба часто сообщает о задержаниях граждан с крупными партиями наркотиков. Например, в марте 2019 года пограничники задержали двух наркокурьеров, которые пытались ввезти с территории Украины (Закарпатье) более 80 кг героина.
В августе 2023 года Генпрокурор Украины Андрей Костин признал существование каналов поставки наркотиков в ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
20:20
Румыния рассматривает варианты вмешательства в конфликт России и УкраиныБезопасностью в Черноморском регионе обсуждалась 12 октября на заседании Высшего совета обороны под руководством президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщила пресс-служба главы государства
 
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20:42МВД России разыскивает миллиардера Шифрина
20:39Наркомания угрожает безопасности страны, заявили в Румынии после визита Зеленского
20:23Румыния планирует наладить собственное производство военной техники
20:20Румыния рассматривает варианты вмешательства в конфликт России и Украины
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