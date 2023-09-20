https://ukraina.ru/20230920/1049555415.html

Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистов

Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистов - 20.09.2023 Украина.ру

Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистов

На Украине задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного военкомата и военнослужащего-водителя этого отдела. По версии следствия, они причастны к удержанию и издевательствам потенциального призывника. Сообщение об этом 20 сентября обнародовало Государственное бюро расследований (ГБР)

2023-09-20T10:58

2023-09-20T10:58

2023-09-20T10:58

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Предварительно установлено, что гражданина удерживали в помещении военкомата, морили голодом и избивали ногами по лицу, чтобы он "добровольно" прошел военно-врачебную комиссию.Открыто уголовное производство, сотрудники ГБР изучают обстоятельства инцидента."Одно только непонятно: избитого парня таки отправят на фронт или нет?" - отреагировал один из пользователей сети.Накануне по сети разлетелось видео из военкомата города Самбор Львовской области, где люди в форме угрожали мужчине пистолетом и избивали его. "В багажник, поехали, закопаю и никто не найдет", - в том числе говорил один из нападающих.Буквально через пару часов в сети появился другой ролик, на котором уже избитый украинец взывал о помощи, утверждая, что сам он из Харькова, а его уже шестые сутки удерживают в военкомате, забрали телефон и избивают."Выручайте, убивают", - резюмировал он в кадре.Во вторник, 19 сентября, стало известно, что на Украине уже заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.По последним данным Минобороны РФ только за период контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли по меньшей мере 6,6 тысяч военных. На фоне этой информации желающих воевать на Украине все меньше.Результат - украинские власти объявили об ужесточении мер призыва. В частности, Владимир Зеленский объявил, что все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны будут перепроверены, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.В отдельных регионах страны была объявлена всеобщая мобилизация, а также было объявлено о том, что призывать начнут в том числе ограниченно годных и женщин.

https://ukraina.ru/20230920/1049553461.html

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новости, украина, военком, судьба, уклонисты