Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистов - 20.09.2023 Украина.ру
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Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистов
Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистов - 20.09.2023 Украина.ру
Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистов
На Украине задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного военкомата и военнослужащего-водителя этого отдела. По версии следствия, они причастны к удержанию и издевательствам потенциального призывника. Сообщение об этом 20 сентября обнародовало Государственное бюро расследований (ГБР)
2023-09-20T10:58
2023-09-20T10:58
новости
украина
военком
судьба
уклонисты
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Предварительно установлено, что гражданина удерживали в помещении военкомата, морили голодом и избивали ногами по лицу, чтобы он "добровольно" прошел военно-врачебную комиссию.Открыто уголовное производство, сотрудники ГБР изучают обстоятельства инцидента."Одно только непонятно: избитого парня таки отправят на фронт или нет?" - отреагировал один из пользователей сети.Накануне по сети разлетелось видео из военкомата города Самбор Львовской области, где люди в форме угрожали мужчине пистолетом и избивали его. "В багажник, поехали, закопаю и никто не найдет", - в том числе говорил один из нападающих.Буквально через пару часов в сети появился другой ролик, на котором уже избитый украинец взывал о помощи, утверждая, что сам он из Харькова, а его уже шестые сутки удерживают в военкомате, забрали телефон и избивают."Выручайте, убивают", - резюмировал он в кадре.Во вторник, 19 сентября, стало известно, что на Украине уже заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.По последним данным Минобороны РФ только за период контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли по меньшей мере 6,6 тысяч военных. На фоне этой информации желающих воевать на Украине все меньше.Результат - украинские власти объявили об ужесточении мер призыва. В частности, Владимир Зеленский объявил, что все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны будут перепроверены, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.В отдельных регионах страны была объявлена всеобщая мобилизация, а также было объявлено о том, что призывать начнут в том числе ограниченно годных и женщин.
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новости, украина, военком, судьба, уклонисты
Новости, Украина, военком, судьба, уклонисты

Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистов

10:58 20.09.2023
 
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На Украине задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного военкомата и военнослужащего-водителя этого отдела. По версии следствия, они причастны к удержанию и издевательствам потенциального призывника. Сообщение об этом 20 сентября обнародовало Государственное бюро расследований (ГБР)
Предварительно установлено, что гражданина удерживали в помещении военкомата, морили голодом и избивали ногами по лицу, чтобы он "добровольно" прошел военно-врачебную комиссию.
Открыто уголовное производство, сотрудники ГБР изучают обстоятельства инцидента.
"Одно только непонятно: избитого парня таки отправят на фронт или нет?" - отреагировал один из пользователей сети.
Накануне по сети разлетелось видео из военкомата города Самбор Львовской области, где люди в форме угрожали мужчине пистолетом и избивали его.
"В багажник, поехали, закопаю и никто не найдет", - в том числе говорил один из нападающих.
Буквально через пару часов в сети появился другой ролик, на котором уже избитый украинец взывал о помощи, утверждая, что сам он из Харькова, а его уже шестые сутки удерживают в военкомате, забрали телефон и избивают.
"Выручайте, убивают", - резюмировал он в кадре.
Во вторник, 19 сентября, стало известно, что на Украине уже заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
По последним данным Минобороны РФ только за период контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли по меньшей мере 6,6 тысяч военных. На фоне этой информации желающих воевать на Украине все меньше.
Результат - украинские власти объявили об ужесточении мер призыва. В частности, Владимир Зеленский объявил, что все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны будут перепроверены, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.
В отдельных регионах страны была объявлена всеобщая мобилизация, а также было объявлено о том, что призывать начнут в том числе ограниченно годных и женщин.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
10:29
Генерал США Милли анонсировал новое контрнаступление ВСУУкраинцы будут "идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель". Такое заявление сделал 20 сентября генерал США, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, анонсировав новое контрнаступление украинских войск
 
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