https://ukraina.ru/20230915/1049429851.html

Суд решил судьбу россиянина, продававшего США российские изделия военного назначения

Суд решил судьбу россиянина, продававшего США российские изделия военного назначения - 15.09.2023 Украина.ру

Суд решил судьбу россиянина, продававшего США российские изделия военного назначения

Россиянина Сергея Кабанова приговорили к 12,5 года лишения свободы за контрабанду в США российских изделий военного назначения. Сообщение об этом 15 сентября опубликовала ФСБ

2023-09-15T10:21

2023-09-15T10:21

2023-09-15T10:21

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Сотрудники ведомства установили, что Кабанов отправлял изделия, применяемые в ракетной технике ВС России, для американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Министерству обороны США. Также известно, что злоумышленник перевозил технику транзитом через Латвию.Кабанов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.Накануне МИД РФ объявил двух американских дипломатов - Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна - персонами нон грата. Американцам дали неделю, чтобы покинуть Российскую Федерацию.Причина - указанные дипломаты давали задания своему экс-коллеге Роберту Шонову, который за вознаграждение собирал для них информацию о ходе СВО и мобилизации в России.Чуть позже стало известно о задержании Силлина и Бернстайна. В Госдепе в ответ на это призвали Москву "не допускать посягательства на личность, свободу или достоинство дипломатов".В пятницу, 15 сентября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил СМИ, что за последние годы в России были обезврежены сотни сотрудников зарубежных спецслужб, причастных к разведывательно-подрывной работе против РФ.

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новости, суд, россиянин, сша, судьба