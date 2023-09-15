Суд решил судьбу россиянина, продававшего США российские изделия военного назначения - 15.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230915/1049429851.html
Суд решил судьбу россиянина, продававшего США российские изделия военного назначения
Суд решил судьбу россиянина, продававшего США российские изделия военного назначения - 15.09.2023 Украина.ру
Суд решил судьбу россиянина, продававшего США российские изделия военного назначения
Россиянина Сергея Кабанова приговорили к 12,5 года лишения свободы за контрабанду в США российских изделий военного назначения. Сообщение об этом 15 сентября опубликовала ФСБ
2023-09-15T10:21
2023-09-15T10:21
новости
суд
россиянин
сша
судьба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049430423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_102f6158101900d0e27c971cd9993f06.jpg
Сотрудники ведомства установили, что Кабанов отправлял изделия, применяемые в ракетной технике ВС России, для американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Министерству обороны США. Также известно, что злоумышленник перевозил технику транзитом через Латвию.Кабанов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.Накануне МИД РФ объявил двух американских дипломатов - Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна - персонами нон грата. Американцам дали неделю, чтобы покинуть Российскую Федерацию.Причина - указанные дипломаты давали задания своему экс-коллеге Роберту Шонову, который за вознаграждение собирал для них информацию о ходе СВО и мобилизации в России.Чуть позже стало известно о задержании Силлина и Бернстайна. В Госдепе в ответ на это призвали Москву "не допускать посягательства на личность, свободу или достоинство дипломатов".В пятницу, 15 сентября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил СМИ, что за последние годы в России были обезврежены сотни сотрудников зарубежных спецслужб, причастных к разведывательно-подрывной работе против РФ.
https://ukraina.ru/20230914/1049413027.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049430423_205:0:1645:1080_1920x0_80_0_0_c7563b3450b4802bd00cf5ef674d868c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, суд, россиянин, сша, судьба
Новости, Суд, россиянин, США, судьба

Суд решил судьбу россиянина, продававшего США российские изделия военного назначения

10:21 15.09.2023
 
© ЦОС ФБС России / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФБС России
Перейти в фотобанк
Читать в
Россиянина Сергея Кабанова приговорили к 12,5 года лишения свободы за контрабанду в США российских изделий военного назначения. Сообщение об этом 15 сентября опубликовала ФСБ
Сотрудники ведомства установили, что Кабанов отправлял изделия, применяемые в ракетной технике ВС России, для американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Министерству обороны США. Также известно, что злоумышленник перевозил технику транзитом через Латвию.
Кабанов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Накануне МИД РФ объявил двух американских дипломатов - Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна - персонами нон грата. Американцам дали неделю, чтобы покинуть Российскую Федерацию.
Причина - указанные дипломаты давали задания своему экс-коллеге Роберту Шонову, который за вознаграждение собирал для них информацию о ходе СВО и мобилизации в России.
Чуть позже стало известно о задержании Силлина и Бернстайна. В Госдепе в ответ на это призвали Москву "не допускать посягательства на личность, свободу или достоинство дипломатов".
В пятницу, 15 сентября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил СМИ, что за последние годы в России были обезврежены сотни сотрудников зарубежных спецслужб, причастных к разведывательно-подрывной работе против РФ.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Вчера, 15:46
Кураторам американского шпиона из посольства США в Москве указали на выходПосла США Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где ей сообщили, что два американских дипломата - Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн - объявлены в России персонами нон грата и должны покинуть страну в течение недели. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства
 
НовостиСудроссиянинСШАсудьба
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50Президент Польши встретится с Зеленским в США
11:50Стены недостаточно: Финляндия запретит въезд в страну российских автомобилей - СМИ
11:42"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией Венгрии
11:39Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании
11:19Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей
11:18"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца"
11:18ВСУ обстреляли Новую Каховку: есть жертвы – СМИ
10:57О границах неизбежного: когда и чем закончится девальвация рубля – Митрахович. Видео
10:50"Принуждает к труду и поддерживает агрессию": Ким Чен Ына внесли на украинский "Миротворец"
10:34В зоне СВО ликвидирован "Бонхед"
10:33"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ
10:30Подозрение в госизмене: СБУ проводит обыски у депутата Рады Шуфрича - СМИ
10:21Суд решил судьбу россиянина, продававшего США российские изделия военного назначения
10:08"Больше пота – меньше крови": как тренируются пехотинцы 200-й бригады
10:00Виталий Волков: Немцы ещё жалеют украинцев, но украинские флаги уже снимают
09:50Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентября
09:25Кулеба призвал ЕК отменить ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт
08:56Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп
08:44Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ
08:32Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел
Лента новостейМолния