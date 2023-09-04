https://ukraina.ru/20230904/1049142174.html
Нобелевский фонд отказался приглашать Россию, Украина поддержала
Нобелевский фонд отказался приглашать Россию, Украина поддержала - 04.09.2023 Украина.ру
Нобелевский фонд отказался приглашать Россию, Украина поддержала
Русофобия похоронила много репутаций
2023-09-04T11:06
2023-09-04T11:06
2023-09-04T11:45
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русофобия
нобелевская премия
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Нобелевский фонд отказался от своего решения пригласить российскую делегацию на церемонию вручения Нобелевской премии 2023 года "в соответствии с предыдущей практикой" под предлогом "резкой реакции" в Швеции. Об этом пишет британское издание The Independent.В пресс-релизе от 2 сентября фонд заявил политизированность нового решения. В документе сказано, что послы России, Белоруссии и Ирана не будут приглашены на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. При этом политизированность и дискриминация в деятельности фонда сопровождены ссылкой на важность и правильность стремления к максимально широкому "распространению ценностей и посланий, которые отстаивает Нобелевская премия".Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и представитель МИД Украины Олег Николенко приветствовали очередную политизированную дискриминационную акцию шведского фонда. Николенко даже назвал это решение "восстановлением справедливости".Нобелевский фонд в прошлом году тоже отказался от приглашения России на вручение известной премии под предлогом негативного отношения к российской СВО на Украине. Такие меры ранее не применялись к США, Франции, Британии и другим западным государствам, развязавшим по всему миру сотни военных конфликтов с многомиллионными жертвами.Швеция активно спонсирует государственный терроризм режима Зеленского. Нобелевская премия вручается в нескольких номинациях с выплатой средств, завещанных шведским изобретателем динамита.
https://ukraina.ru/20230107/1042426682.html
https://ukraina.ru/20191012/1025301563.html
https://ukraina.ru/20171009/1019343255.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, швеция, сво, украина, русофобия, нобелевская премия
Новости, Швеция, СВО, Украина, Русофобия, Нобелевская премия
Нобелевский фонд отказался приглашать Россию, Украина поддержала
11:06 04.09.2023 (обновлено: 11:45 04.09.2023)
Русофобия похоронила много репутаций
Нобелевский фонд отказался от своего решения пригласить российскую делегацию на церемонию вручения Нобелевской премии 2023 года "в соответствии с предыдущей практикой" под предлогом "резкой реакции" в Швеции. Об этом пишет британское издание The Independent.
В пресс-релизе от 2 сентября фонд заявил политизированность нового решения. В документе сказано, что послы России, Белоруссии и Ирана не будут приглашены на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. При этом политизированность и дискриминация в деятельности фонда сопровождены ссылкой на важность и правильность стремления к максимально широкому "распространению ценностей и посланий, которые отстаивает Нобелевская премия".
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и представитель МИД Украины Олег Николенко приветствовали очередную политизированную дискриминационную акцию шведского фонда. Николенко даже назвал это решение "восстановлением справедливости".
Нобелевский фонд в прошлом году тоже отказался от приглашения России на вручение известной премии под предлогом негативного отношения к российской СВО на Украине. Такие меры ранее не применялись к США, Франции, Британии и другим западным государствам, развязавшим по всему миру сотни военных конфликтов с многомиллионными жертвами.
Швеция активно спонсирует государственный терроризм режима Зеленского. Нобелевская премия вручается в нескольких номинациях с выплатой средств, завещанных шведским изобретателем динамита.