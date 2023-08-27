https://ukraina.ru/20230827/1048952131.html

Печерские монахи из Киева снова укрываются в псковских Печорах

Печерские монахи из Киева снова укрываются в псковских Печорах - 27.08.2023 Украина.ру

Печерские монахи из Киева снова укрываются в псковских Печорах

Министерство культуры Украины запретило преподавателям, студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевской государственной администрации.

2023-08-27T02:50

2023-08-27T02:50

2023-08-27T02:54

эксклюзив

украина

россия

киево-печерская лавра

упц

архимандрит тихон (георгий шевкунов)

рпц

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Гонение на монахов и священников Лавры продолжается. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что первый монах Киево-Печерской Лавры нашел приют в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом стало известно со слов митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова)."У нас уже живет один монах из Киево-Печерской лавры, замечательный батюшка приехал. Мы были рады оказать ему полнейшее гостеприимство, по-братски. Что касается Украины, им надо знать одно - это наша общая трагедия. Как любая междоусобная брань", - заявил владыка Тихон.Гонениям монахи Киево-Печерского монастыря подверглись со стороны украинской власти и раскольнической церкви ПЦУ. Так в середине августа полиция брала штурмом монашеские корпуса, чтобы передать имущество согласно решению суда в распоряжение Минкульта. Митрополит Онуфрий, предстоятель УПЦ, в Лавре уже не бывает. Он сейчас живет в Феофании под Киевом. Митрополит Павел, был взят под стражу и только недавно выпущен под многомиллионный залог. Владыка на днях перенес операцию на сердце.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. И именно Киево-Печерская Лавра как символ канонической православной церкви подвергается нападкам больше всего. Таким образом монахи Киево-Печерской Лавры фактически вынуждены искать новую обитель. Так уже было в истории Киева. И по иронии именно Псков в свое время сохранил преемственность, веру и жизни старцам из Печерских святынь. Монахи из Киево-Печерской Лавры спасаясь от набегов крымских татар в 14 веке поселились в пещерах вблизи Пскова. И позже на этом месте вырос один из самых старейших монастырей в России. Кто посещал эти святые места – в Печорах и Киеве - найдут много общего. Оба комплекса церквей похожи по архитектуре, природному ландшафту, изрезанному рвами и пещерами. Так история обители изложена на сайте Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря:"Летопись повествует о том, как в конце ХIV века изборские охотники, отец и сын Селиши, слышали в глухом лесу близ ручья Каменца "гласы поющих неизреченно и прекрасно" и ощутили благоухание "яко от множества фимиама". Вскоре местные крестьяне приобрели эти земли; по жребию они достались Ивану Дементьеву, который поселился неподалеку, у реки Пачковки. Однажды, когда он рубил лес на склоне горы, одно из поваленных деревьев, падая, увлекло за собой другие. Под корнями одного из них открылся вход в пещеру, а над входом надпись: "Богом зданныя пещеры".Из древнего местного предания известно, что жили в этом месте выходцы из Киево‑Печерской обители, бежавшие в псковские пределы из‑за многочисленных набегов крымских татар. Имена всех их остались неизвестны, летописная история сохранила до нас лишь имя "начального" инока — преподобного Марка".Удивительно, как повторилась история. Ведь "На древней Псковской земле были взращены семена Православной веры, посеянные на Руси еще в Х веке княгиней Ольгой, которая, по преданию, родилась в веси Выбутской близ Пскова". Именно из Пскова Ольга, поехала княжить в Киев. И Псков, спустя пять веков после правления Княгини Киевской, стал пристанищем для печерских монахов, которые бежали от иноверцев, чтобы сохранить для Руси основу ее духовного фундамента - веру.В Пскове на берегу реки есть надпись: Россия начинается здесь. В Киеве на Старокиевской горе есть камень, на котором высечена надпись: Отсюда пошла земля русская. Два города связаны не только общей историей под названием Русь, но и духовной нитью. И когда эта связь стала разрушаться, первыми почувствовали это монахи, священники. И сегодня, спасаясь уже не от иноверцев, а от собственной власти, гонимые православные потянулись к истокам. Так неслучайно киевский монах из Печерской Лавры нашел свое служение в другой Печерской Лавре – псковской.Тем временем в Киеве продолжается молитвенное стояние и молебны. Как поясняют его участники, они отстаивают в прямом смысле этого слова свои конституционные права на свободу мысли, слова, мировоззрения и свободу вероисповедания. Среди конкретных требований к власти: восстановление беспрепятственного доступа верующим УПЦ в Лавру, прекращение препятствования пользованием имуществом Киево-Печерской Лавры верующим УПЦ и насельникам Лавры (напомним, что незаконно, до вступления в законную силу решения суда о расторжении договора аренды между "Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской Монастырь) Украинской Православной Церкви" и "Национальным Заповедником Киево-Печерская Лавра" – Заповедником опечатаны корпуса), восстановление права монахов и студентов семинарии на проживание и образование на территории Лавры, прекращение рейдерского захвата храмов УПЦ, которые совершаются ПЦУ при содействии власти.

https://ukraina.ru/20230612/1047126473.html

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эксклюзив, украина, россия, киево-печерская лавра, упц, архимандрит тихон (георгий шевкунов), рпц