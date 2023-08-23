Обстрел мирных кварталов, неудачи ВСУ, "преступление" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 23 августа
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
ВСУ обстреливают мирные кварталы Донецка. На территории Украины звучат взрывы, националисты теряют бойцов и технику. Зеленский нарушил закон собственной страны
Мэр Донецка Алексей Кулемзин 23 августа в своем телеграм-канале заявил, что обстрелы центра Донецка не прекращаются, украинские войска бьют по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах города.
По его словам, предварительно известно, что произошло прямое попадание в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург, пострадали стоящие рядом автомобили. Дороги усыпаны осколками.
В среду утром украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку, выпустив 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 07:45 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.
С 7:55 до 8:45 был выпущен еще 21 снаряд "натовского" калибра по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Кроме того, в 4:00 и 8:15 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и горловскому поселку Зайцево.
Чуть позже ВСУ выпустили еще 12 снарядов по Донецку.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 08:55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отметили в представительстве.
За полчаса с 9:10 было выпущено семь снарядов указанного калибра по тем же районам города.
Кроме того, в 9:10 украинские военные обстреляли Ясиноватский район республики четырьмя снарядами "натовского" калибра.
После 10:00 утра украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 – населенный пункт Новосёловка Первая – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - указали в представительстве.
Националисты не жалеют ни военных ни мирных жителей. Военнопленный Андрей Черняков рассказал, как один из командиров запрещенного в России полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" в Мариуполе отдавал приказы вести огонь по любому транспорту без исключения, в том числе и гражданским автомобилям.
"Подготовки (после мобилизации) никакой не было, нас переодели и отправили оборонять город Мариуполь. Был приказ командиров, если мы увидим какой-то транспорт, передвижение, стрелять без команды. Когда мы стояли на посту, проезжал белый "бусик". Мы стреляли по этому "бусику", был ранен мужчина", - рассказал Черняков.
По словам военнопленного, раненого водителя отвели к командиру, машину забрали. А владельца после разговора с Редисом убили.
"Его отвели к Редису. Ребята, которые вели его, они разгромили эту машину, то есть забрали машину себя для нужд. После разговора этого мужчины с Редисом сказали, что он не живой", - уточнил бывший "азовец".
На минувшей неделе представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович рассказывал, что бывшие в плену боевики "Азова"* уже принимают участие в боевых действиях — в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году. Издание "Страна.ua" сообщило, что освобожденный в рамках обмена пленными Прокопенко по прозвищу Редис вернулся на фронт.
Неудачи ВСУ
На территории Украины все чаще стала звучать воздушная тревога.
Утром в среду сигнал звучал в Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Кроме того, воздушная тревога была объявлена утром в Сумской области Украины.
Позже сигнал тревоги еще раз звучал в Сумской области (в 12:05) и в Черниговской области (в 12:19).
Как указывало украинское издание "Кlymenko.Time", взрыв раздался в городе Сумы. По данным издания, тревогу включили уже после него.
Украинская армия продолжает нести потери в технике и личном составе.
Так, журнал Forbes сообщил, что украинская 82-я бригада, недавно задействованная Киевом в контрнаступлении, "тут же начала терять технику" и лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker.
"Когда мощная бригада наконец вступила в бой с некоторыми из своих 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, она сразу же начала терять технику", - пишет издание.
По данным Forbes, на текущей неделе бригада "списала" по меньшей мере две из двадцати машин M1132 - инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker.
"Не ясно, что поразило M1132 и выжили ли экипажи. Вполне возможно, что машины стали жертвами тех же мин, которые пытались обезвредить их экипажи. Также возможно, что они попали под артиллерийский удар или были выявлены дронами. В любом случае, 82-я дивизия уже потеряла 10% своих разминирующих Stryker", - отмечает издание.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области.
В свою очередь подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в телеграм-канале рассказал, что российские военные при взятии под контроль позиций на Купянском направлении находят тела бойцов Вооруженных сил Украины.
Он уточнил, что в ходе взятия под контроль районов Харьковской области и "занятии военнослужащими РФ новых рубежей", которые проходят по линии бывший позиций ВСУ, в большей части случаев обнаруживаются тела и их фрагменты.
"Примечательно, что среди "свежих" тел есть скелетированные трупы, а также фрагменты тел со следами тления", — рассказал он.
Марочко предположил, что украинские военные долгое время не эвакуировали погибших сослуживцев, а также вели боевые действия, находясь среди тел.
"Преступление" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию сфотографировался на фоне гобелена с портретом Владимира Ленина. Фотографии появились на сайте главы государства.
В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвященный событиям XX века. Среди размещенных на нем портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.
На это обратил внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.
Он заметил, что Зеленский нарушил закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения.
Азаров уточнил, что на Украине можно получить тюремный срок даже за хранение портретов Ленина.
"И как теперь Зеленского накажут?" — спросил он.
Закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики был принят на Украине в 2015 году на волне кампании по так называемой декоммунизации, запущенной бывшим тогда президентом страны Петром Порошенко.
Закон запрещает публичную демонстрацию не только символики компартии, гимна и герба СССР, но также изображений, памятников, надписей, посвященных лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах управления СССР, УССР, а также других союзных республик.
*Запрещенная в России организация.
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