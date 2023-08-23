Обстрел мирных кварталов, неудачи ВСУ, "преступление" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 23 августа - 23.08.2023 Украина.ру
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Обстрел мирных кварталов, неудачи ВСУ, "преступление" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 23 августа
Обстрел мирных кварталов, неудачи ВСУ, "преступление" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 23 августа - 23.08.2023 Украина.ру
Обстрел мирных кварталов, неудачи ВСУ, "преступление" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 23 августа
Украина.ру, 23.08.2023
2023-08-23T13:00
2023-08-23T13:00
украина
хроники
эксклюзив
спецоперация
всу
воздушная тревога
потери
техника
дания
ленин
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ВСУ обстреливают мирные кварталы Донецка. На территории Украины звучат взрывы, националисты теряют бойцов и технику. Зеленский нарушил закон собственной страныМэр Донецка Алексей Кулемзин 23 августа в своем телеграм-канале заявил, что обстрелы центра Донецка не прекращаются, украинские войска бьют по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах города.По его словам, предварительно известно, что произошло прямое попадание в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург, пострадали стоящие рядом автомобили. Дороги усыпаны осколками.В среду утром украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку, выпустив 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.С 7:55 до 8:45 был выпущен еще 21 снаряд "натовского" калибра по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Кроме того, в 4:00 и 8:15 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и горловскому поселку Зайцево.Чуть позже ВСУ выпустили еще 12 снарядов по Донецку."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 08:55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отметили в представительстве.За полчаса с 9:10 было выпущено семь снарядов указанного калибра по тем же районам города.Кроме того, в 9:10 украинские военные обстреляли Ясиноватский район республики четырьмя снарядами "натовского" калибра.После 10:00 утра украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 – населенный пункт Новосёловка Первая – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - указали в представительстве.Националисты не жалеют ни военных ни мирных жителей. Военнопленный Андрей Черняков рассказал, как один из командиров запрещенного в России полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" в Мариуполе отдавал приказы вести огонь по любому транспорту без исключения, в том числе и гражданским автомобилям."Подготовки (после мобилизации) никакой не было, нас переодели и отправили оборонять город Мариуполь. Был приказ командиров, если мы увидим какой-то транспорт, передвижение, стрелять без команды. Когда мы стояли на посту, проезжал белый "бусик". Мы стреляли по этому "бусику", был ранен мужчина", - рассказал Черняков.По словам военнопленного, раненого водителя отвели к командиру, машину забрали. А владельца после разговора с Редисом убили."Его отвели к Редису. Ребята, которые вели его, они разгромили эту машину, то есть забрали машину себя для нужд. После разговора этого мужчины с Редисом сказали, что он не живой", - уточнил бывший "азовец".На минувшей неделе представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович рассказывал, что бывшие в плену боевики "Азова"* уже принимают участие в боевых действиях — в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году. Издание "Страна.ua" сообщило, что освобожденный в рамках обмена пленными Прокопенко по прозвищу Редис вернулся на фронт.Неудачи ВСУНа территории Украины все чаще стала звучать воздушная тревога. Утром в среду сигнал звучал в Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, воздушная тревога была объявлена утром в Сумской области Украины.Позже сигнал тревоги еще раз звучал в Сумской области (в 12:05) и в Черниговской области (в 12:19).Как указывало украинское издание "Кlymenko.Time", взрыв раздался в городе Сумы. По данным издания, тревогу включили уже после него.Украинская армия продолжает нести потери в технике и личном составе.Так, журнал Forbes сообщил, что украинская 82-я бригада, недавно задействованная Киевом в контрнаступлении, "тут же начала терять технику" и лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker."Когда мощная бригада наконец вступила в бой с некоторыми из своих 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, она сразу же начала терять технику", - пишет издание.По данным Forbes, на текущей неделе бригада "списала" по меньшей мере две из двадцати машин M1132 - инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker."Не ясно, что поразило M1132 и выжили ли экипажи. Вполне возможно, что машины стали жертвами тех же мин, которые пытались обезвредить их экипажи. Также возможно, что они попали под артиллерийский удар или были выявлены дронами. В любом случае, 82-я дивизия уже потеряла 10% своих разминирующих Stryker", - отмечает издание.Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области. В свою очередь подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в телеграм-канале рассказал, что российские военные при взятии под контроль позиций на Купянском направлении находят тела бойцов Вооруженных сил Украины.Он уточнил, что в ходе взятия под контроль районов Харьковской области и "занятии военнослужащими РФ новых рубежей", которые проходят по линии бывший позиций ВСУ, в большей части случаев обнаруживаются тела и их фрагменты."Примечательно, что среди "свежих" тел есть скелетированные трупы, а также фрагменты тел со следами тления", — рассказал он.Марочко предположил, что украинские военные долгое время не эвакуировали погибших сослуживцев, а также вели боевые действия, находясь среди тел."Преступление" ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию сфотографировался на фоне гобелена с портретом Владимира Ленина. Фотографии появились на сайте главы государства.В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвященный событиям XX века. Среди размещенных на нем портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.На это обратил внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.Он заметил, что Зеленский нарушил закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения.Азаров уточнил, что на Украине можно получить тюремный срок даже за хранение портретов Ленина.Закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики был принят на Украине в 2015 году на волне кампании по так называемой декоммунизации, запущенной бывшим тогда президентом страны Петром Порошенко. Закон запрещает публичную демонстрацию не только символики компартии, гимна и герба СССР, но также изображений, памятников, надписей, посвященных лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах управления СССР, УССР, а также других союзных республик.*Запрещенная в России организация.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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украина, хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, воздушная тревога, потери, техника, дания, ленин, николай азаров, обстрелы, донецк
Украина, Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, ВСУ, воздушная тревога, потери, техника, Дания, Ленин, Николай Азаров, обстрелы, Донецк

Обстрел мирных кварталов, неудачи ВСУ, "преступление" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 23 августа

13:00 23.08.2023
 
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВСУ обстреливают мирные кварталы Донецка. На территории Украины звучат взрывы, националисты теряют бойцов и технику. Зеленский нарушил закон собственной страны
Мэр Донецка Алексей Кулемзин 23 августа в своем телеграм-канале заявил, что обстрелы центра Донецка не прекращаются, украинские войска бьют по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах города.
По его словам, предварительно известно, что произошло прямое попадание в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург, пострадали стоящие рядом автомобили. Дороги усыпаны осколками.
В среду утром украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку, выпустив 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 07:45 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.

С 7:55 до 8:45 был выпущен еще 21 снаряд "натовского" калибра по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Кроме того, в 4:00 и 8:15 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и горловскому поселку Зайцево.
Чуть позже ВСУ выпустили еще 12 снарядов по Донецку.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 08:55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отметили в представительстве.
За полчаса с 9:10 было выпущено семь снарядов указанного калибра по тем же районам города.
Кроме того, в 9:10 украинские военные обстреляли Ясиноватский район республики четырьмя снарядами "натовского" калибра.
После 10:00 утра украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 – населенный пункт Новосёловка Первая – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - указали в представительстве.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
09:00
Попытки атаковать Москву, взрывы и потери ВСУ, уроки для Запада. Главное на Украине на утро 23 августа
Националисты не жалеют ни военных ни мирных жителей. Военнопленный Андрей Черняков рассказал, как один из командиров запрещенного в России полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" в Мариуполе отдавал приказы вести огонь по любому транспорту без исключения, в том числе и гражданским автомобилям.
"Подготовки (после мобилизации) никакой не было, нас переодели и отправили оборонять город Мариуполь. Был приказ командиров, если мы увидим какой-то транспорт, передвижение, стрелять без команды. Когда мы стояли на посту, проезжал белый "бусик". Мы стреляли по этому "бусику", был ранен мужчина", - рассказал Черняков.
По словам военнопленного, раненого водителя отвели к командиру, машину забрали. А владельца после разговора с Редисом убили.
"Его отвели к Редису. Ребята, которые вели его, они разгромили эту машину, то есть забрали машину себя для нужд. После разговора этого мужчины с Редисом сказали, что он не живой", - уточнил бывший "азовец".
На минувшей неделе представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович рассказывал, что бывшие в плену боевики "Азова"* уже принимают участие в боевых действиях — в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году. Издание "Страна.ua" сообщило, что освобожденный в рамках обмена пленными Прокопенко по прозвищу Редис вернулся на фронт.
Неудачи ВСУ
На территории Украины все чаще стала звучать воздушная тревога.
Утром в среду сигнал звучал в Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Кроме того, воздушная тревога была объявлена утром в Сумской области Украины.
Позже сигнал тревоги еще раз звучал в Сумской области (в 12:05) и в Черниговской области (в 12:19).
Как указывало украинское издание "Кlymenko.Time", взрыв раздался в городе Сумы. По данным издания, тревогу включили уже после него.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Вчера, 09:00
Атаки беспилотников, жестокие эксперименты НАТО, успехи РФ. Главное на Украине на утро 22 августа
Украинская армия продолжает нести потери в технике и личном составе.
Так, журнал Forbes сообщил, что украинская 82-я бригада, недавно задействованная Киевом в контрнаступлении, "тут же начала терять технику" и лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker.
"Когда мощная бригада наконец вступила в бой с некоторыми из своих 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, она сразу же начала терять технику", - пишет издание.
По данным Forbes, на текущей неделе бригада "списала" по меньшей мере две из двадцати машин M1132 - инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker.
"Не ясно, что поразило M1132 и выжили ли экипажи. Вполне возможно, что машины стали жертвами тех же мин, которые пытались обезвредить их экипажи. Также возможно, что они попали под артиллерийский удар или были выявлены дронами. В любом случае, 82-я дивизия уже потеряла 10% своих разминирующих Stryker", - отмечает издание.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области.
В свою очередь подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в телеграм-канале рассказал, что российские военные при взятии под контроль позиций на Купянском направлении находят тела бойцов Вооруженных сил Украины.
Он уточнил, что в ходе взятия под контроль районов Харьковской области и "занятии военнослужащими РФ новых рубежей", которые проходят по линии бывший позиций ВСУ, в большей части случаев обнаруживаются тела и их фрагменты.
"Примечательно, что среди "свежих" тел есть скелетированные трупы, а также фрагменты тел со следами тления", — рассказал он.
Марочко предположил, что украинские военные долгое время не эвакуировали погибших сослуживцев, а также вели боевые действия, находясь среди тел.
"Преступление" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию сфотографировался на фоне гобелена с портретом Владимира Ленина. Фотографии появились на сайте главы государства.
В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвященный событиям XX века. Среди размещенных на нем портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.
На это обратил внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.
Он заметил, что Зеленский нарушил закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения.
Азаров уточнил, что на Украине можно получить тюремный срок даже за хранение портретов Ленина.
"И как теперь Зеленского накажут?" — спросил он.
Закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики был принят на Украине в 2015 году на волне кампании по так называемой декоммунизации, запущенной бывшим тогда президентом страны Петром Порошенко.
Закон запрещает публичную демонстрацию не только символики компартии, гимна и герба СССР, но также изображений, памятников, надписей, посвященных лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах управления СССР, УССР, а также других союзных республик.
*Запрещенная в России организация.
американские механики и лётчик - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа, 13:37
Критика в Нидерландах и иностранные пилоты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 августаРяд политсил раскритиковали правительство Нидерландов за передачу F-16 Украине. Украинские эксперты рассказали о нехватке лётчиков и призвали приглашать в ВСУ иностранцев. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
УкраинаХроникиЭксклюзивСпецоперацияВСУвоздушная тревогапотеритехникаДанияЛенинНиколай АзаровобстрелыДонецк
 
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