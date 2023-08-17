Ракетчики РФ поразили пункт управления РЭБ и ПВО украинских войск в Краматорске
09:00 17.08.2023 (обновлено: 09:04 17.08.2023)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев, передает 17 августа РИА Новости
"Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске. Артиллерией уничтожены полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское", - перечислил Астафьев.
Также в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено американское артиллерийское орудие М777 в районе Звановки, гаубица Д-20 вблизи Спорного и Д-30 в Северске.
"Экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 "Южной" группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-артемовском и Александро-калиновском направлениях", - добавил Астафьев.
По его словам, поражен пункт временной дислокации 4-й бригады национальной гвардии Украины и два пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады противника.
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