Ракетчики РФ поразили пункт управления РЭБ и ПВО украинских войск в Краматорске

Кнутов рассказал о катастрофических потерях и продвижении ВСУ на двух направлениях Сейчас нельзя сказать, что наступление ВСУ полностью забуксовало. У них идет продвижение в районе Угледара и в Запорожской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов