Мобилизация водопроводчиков, вырубка деревьев и "покушение" на Зеленского. Что происходит в Николаеве - 13.08.2023 Украина.ру
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Мобилизация водопроводчиков, вырубка деревьев и "покушение" на Зеленского. Что происходит в Николаеве
Мобилизация водопроводчиков, вырубка деревьев и "покушение" на Зеленского. Что происходит в Николаеве - 13.08.2023 Украина.ру
Мобилизация водопроводчиков, вырубка деревьев и "покушение" на Зеленского. Что происходит в Николаеве
На юге Украины в Николаевской области в начале августа многие жители лишились водоснабжения. И виноваты в этом не обстрелы, а тотальная мобилизация – в ВСУ забрили почти всех водопроводчиков и слесарей, поэтому ремонтировать сети водоснабжения просто некому.
2023-08-13T08:49
2023-08-13T08:49
эксклюзив
николаев
украина
владимир зеленский
мобилизация
водоснабжение
всу
военкоматы
николаевская область
россия
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Тех, кого не мобилизовали в ВСУ, но они получили повестки, просто попрятались и на работу не выходят.В городе Новый Буг местные жители сообщают, что все работники местного водоканала уволились после получения повесток, поэтому сейчас некому ремонтировать сети. Они сидят без воды с 9 августа. В Новобугском городском совете сообщили, что работники КП "Водопроводные сети" получили повестки от военкомата, заменить таких профессионалов они не могут, учитывая специфику работы этих работников и их профессиональные умения. "Не обращая внимания, что КП "Водопроводные сети" относится к объектам критической инфраструктуры и обеспечивает водой территорию двух общин, работники Новобугского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) вручили повестки работникам, которые занимаются восстановительными работами по водоснабжению и работают на насосных станциях", - говорится в обращении горсовета."Пускай теперь люди из военкомата едут восстанавливать водоснабжение и всё, что для этого нужно", - комментирует ситуацию местная жительница Ольга Голодарь. Несмотря на отсутствие воды, с 10 августа в ряде районов Николаевской области подняли тарифа на водоснабжение почти на 50%.В самом городе Николаеве проблемы с водоснабжением не прекращаются с прошлого года – с тех пор, как ВСУ разбомбили станцию забора воды из Днепра, которую на тот момент контролировали ВС РФ. После этого в водопровод стали подавать солоноватую воду из лимана, которая быстро разъела трубы. С тех пор городские власти обивают пороги западных фондов, выпрашивая деньги на строительство нового водопровода.Недавно жители Николаева узнали, что при реконструкции водопровода власти планируют вырубить все деревья. Люди были недовольны таким решением и просили власти через социальные сети не делать этого, так как вырубка всех деревьев в городе явно отрицательно скажется на экологической ситуации. Под снос попали тысячи лип, и дубов, гинкго билоба и магнолий, не говоря уже об огромном количестве акаций. Большинство из них были высажены в советское время вдоль дорог, защищая жилую застройку от выхлопных газов. Однако губернатор Виталий Ким заявил, что не видит в этом ничего страшного, обещая потом как-нибудь высадить новые деревья. Горожане подозревают, судя по практике его обещаний, что они останутся и без водопровода, и без зеленых насаждений. Местные жители напоминают, что давным-давно существуют технологии горизонтального бурения, позволяющие проложить трубы без вырубки деревьев. Однако в степном регионе тысячи лип, акаций и можжевельников можно неплохо продать.Чтобы успокоить горожан губернатор Ким в очередной раз принялся рисовать для них долгосрочные прожекты. В четверг 10 августа он заявил о планах возродить в городе кораблестроение, обещая через пять лет выйти на уровень 2010 года. "В 2010 году в судостроение в Николаевской области было привлечено 23 тысячи человек. Смежники – умножить на семь – более 100 тысяч. А на 2020 год было уже семь тысяч, – заявил губернатор. Он также заявил, что возрождение судостроения в регионе – его задача на ближайшие 5 лет. Однако пока он занимается лишь "созданием морской стратегии". Стратегиями и планами занимается и городской глава Александр Сенкевич – он уже полтора года в разных странах ЕС презентует свои планы восстановления города, предлагая европейцам профинансировать его чертежи. Основной упор он делает на Данию, которая обещалась вложиться в его прожекты.Тем временем немногочисленный оставшийся в Николаеве бизнес продолжают кошмарить "языковые" патрули. В русскоязычном городе русский язык запрещен в публичной сфере. За прошедшую неделю патрули проверили сотни объектов, у десятков из них нашли нарушения – использование русского языка. В частности бар под названием "Мята" на своей вывеске забыл поставить апостроф (укр. – "М’ята").Продолжаются в области и репрессии против подозреваемых в симпатиях к РФ. На этой неделе на пять лет был осужден 67-летний житель области за то, что якобы дал интервью российскому Telegram-каналу, в котором продвигал "пророссийские нарративы". В Очакове Николаевской области на днях также задержали женщину-продавщицу местного магазина, которую обвиняют в организации покушения на Зеленского. По данным следствия, женщина собирала разведданные для российских спецслужб о запланированном визите Зеленского, пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута президента, чтоб скорректировать нанесение по нему ракетного удара.Украинский Telegram-канал "MediaKiller" утверждает, что СБУ в регионе просто хочет отчитаться о своей эффективности. "Мы конечно понимаем, что у нас в стране СБУ нужно демонстрировать эффективность, но выглядит все это как фарс. Вдумайтесь продавец и секретный доступ к визиту Зеленского", - пишет "MediaKiller".Помимо продвижения сотрудников СБУ по службе такие громкие дела должны еще запугивать население прифронтового региона. И дело не только в пророссийских жителях. Организаторами "покушения" на Зеленского могут легко стать и жители, недовольные массовой вырубкой зеленых насаждений или мобилизацией всех водопроводчиков.
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, николаев, украина, владимир зеленский, мобилизация, водоснабжение, всу, военкоматы, николаевская область, россия, сво, сбу
Эксклюзив, Николаев, Украина, Владимир Зеленский, мобилизация, водоснабжение, ВСУ, военкоматы, Николаевская область, Россия, СВО, СБУ

Мобилизация водопроводчиков, вырубка деревьев и "покушение" на Зеленского. Что происходит в Николаеве

08:49 13.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Ezhiki
- РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© commons.wikimedia.org / Ezhiki
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На юге Украины в Николаевской области в начале августа многие жители лишились водоснабжения. И виноваты в этом не обстрелы, а тотальная мобилизация – в ВСУ забрили почти всех водопроводчиков и слесарей, поэтому ремонтировать сети водоснабжения просто некому.
Тех, кого не мобилизовали в ВСУ, но они получили повестки, просто попрятались и на работу не выходят.
В городе Новый Буг местные жители сообщают, что все работники местного водоканала уволились после получения повесток, поэтому сейчас некому ремонтировать сети. Они сидят без воды с 9 августа. В Новобугском городском совете сообщили, что работники КП "Водопроводные сети" получили повестки от военкомата, заменить таких профессионалов они не могут, учитывая специфику работы этих работников и их профессиональные умения.
"Не обращая внимания, что КП "Водопроводные сети" относится к объектам критической инфраструктуры и обеспечивает водой территорию двух общин, работники Новобугского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) вручили повестки работникам, которые занимаются восстановительными работами по водоснабжению и работают на насосных станциях", - говорится в обращении горсовета.
"Пускай теперь люди из военкомата едут восстанавливать водоснабжение и всё, что для этого нужно", - комментирует ситуацию местная жительница Ольга Голодарь. Несмотря на отсутствие воды, с 10 августа в ряде районов Николаевской области подняли тарифа на водоснабжение почти на 50%.
В самом городе Николаеве проблемы с водоснабжением не прекращаются с прошлого года – с тех пор, как ВСУ разбомбили станцию забора воды из Днепра, которую на тот момент контролировали ВС РФ. После этого в водопровод стали подавать солоноватую воду из лимана, которая быстро разъела трубы. С тех пор городские власти обивают пороги западных фондов, выпрашивая деньги на строительство нового водопровода.
Недавно жители Николаева узнали, что при реконструкции водопровода власти планируют вырубить все деревья. Люди были недовольны таким решением и просили власти через социальные сети не делать этого, так как вырубка всех деревьев в городе явно отрицательно скажется на экологической ситуации.
Под снос попали тысячи лип, и дубов, гинкго билоба и магнолий, не говоря уже об огромном количестве акаций. Большинство из них были высажены в советское время вдоль дорог, защищая жилую застройку от выхлопных газов. Однако губернатор Виталий Ким заявил, что не видит в этом ничего страшного, обещая потом как-нибудь высадить новые деревья.
Горожане подозревают, судя по практике его обещаний, что они останутся и без водопровода, и без зеленых насаждений. Местные жители напоминают, что давным-давно существуют технологии горизонтального бурения, позволяющие проложить трубы без вырубки деревьев. Однако в степном регионе тысячи лип, акаций и можжевельников можно неплохо продать.
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Чтобы успокоить горожан губернатор Ким в очередной раз принялся рисовать для них долгосрочные прожекты. В четверг 10 августа он заявил о планах возродить в городе кораблестроение, обещая через пять лет выйти на уровень 2010 года.
"В 2010 году в судостроение в Николаевской области было привлечено 23 тысячи человек. Смежники – умножить на семь – более 100 тысяч. А на 2020 год было уже семь тысяч, – заявил губернатор. Он также заявил, что возрождение судостроения в регионе – его задача на ближайшие 5 лет. Однако пока он занимается лишь "созданием морской стратегии".
Стратегиями и планами занимается и городской глава Александр Сенкевич – он уже полтора года в разных странах ЕС презентует свои планы восстановления города, предлагая европейцам профинансировать его чертежи. Основной упор он делает на Данию, которая обещалась вложиться в его прожекты.
Тем временем немногочисленный оставшийся в Николаеве бизнес продолжают кошмарить "языковые" патрули. В русскоязычном городе русский язык запрещен в публичной сфере. За прошедшую неделю патрули проверили сотни объектов, у десятков из них нашли нарушения – использование русского языка. В частности бар под названием "Мята" на своей вывеске забыл поставить апостроф (укр. – "М’ята").
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Продолжаются в области и репрессии против подозреваемых в симпатиях к РФ. На этой неделе на пять лет был осужден 67-летний житель области за то, что якобы дал интервью российскому Telegram-каналу, в котором продвигал "пророссийские нарративы".
В Очакове Николаевской области на днях также задержали женщину-продавщицу местного магазина, которую обвиняют в организации покушения на Зеленского. По данным следствия, женщина собирала разведданные для российских спецслужб о запланированном визите Зеленского, пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута президента, чтоб скорректировать нанесение по нему ракетного удара.
Украинский Telegram-канал "MediaKiller" утверждает, что СБУ в регионе просто хочет отчитаться о своей эффективности. "Мы конечно понимаем, что у нас в стране СБУ нужно демонстрировать эффективность, но выглядит все это как фарс. Вдумайтесь продавец и секретный доступ к визиту Зеленского", - пишет "MediaKiller".
Помимо продвижения сотрудников СБУ по службе такие громкие дела должны еще запугивать население прифронтового региона. И дело не только в пророссийских жителях. Организаторами "покушения" на Зеленского могут легко стать и жители, недовольные массовой вырубкой зеленых насаждений или мобилизацией всех водопроводчиков.
 
ЭксклюзивНиколаевУкраинаВладимир ЗеленскиймобилизацияводоснабжениеВСУвоенкоматыНиколаевская областьРоссияСВОСБУ
 
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