Афроукраинский депутат отреагировал на шутку о "десяти негритятах" в Раде - 09.08.2023 Украина.ру
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Афроукраинский депутат отреагировал на шутку о "десяти негритятах" в Раде
Афроукраинский депутат отреагировал на шутку о "десяти негритятах" в Раде - 09.08.2023 Украина.ру
Афроукраинский депутат отреагировал на шутку о "десяти негритятах" в Раде
Гендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий пошутил, что история с последними увольнениями в Верховной Раде напоминает сюжет книги "Десять негритят". Темнокожий украинский депутат Жан Беленюк в соцсетях ответил: "Ничего не знаю. Я собираюсь выжить"
2023-08-09T17:26
2023-08-09T17:26
новости
новости украины
украина
верховная рада
депутат
шутка
жан беленюк
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По сюжету книги Агаты Кристи, на острове по одному погибали люди, а оставшиеся боялись, что следующими убитыми станут они.Правящая украинская партия "Слуга народа" потеряла уже 17 депутатов, но глава фракции Давид Арахамия заявил, что увольнения еще будут. Также он подчеркнул, что из фракции выгнали бы еще больше парламентариев, "если бы могли".Самым громким увольнением стало исключение из партии Юрия Аристова, который во время военного положения улетел отдыхать на Мальдивы.В среду, 9 августа, депутаты Верховной Рады лишили мандата другого соратника Владимира Зеленского - депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова.Причиной такого решения послужила информация о том, что он не появлялся на Украине с января 2023 года, и как следствие не посещал заседания Рады, но зато живет и ведет бизнес в Вене.Ожидается, что следующим в списке на увольнение может оказаться другой "Слуга" - Богдан Торохтий. Ему вменяют не только заграничные каникулы, но и покупку элитной недвижимости и машин.Арахамия призвал его самостоятельно сложить мандат, отметив, что депутат мог бы продать одну из своих авто, а деньги отдать на нужды ВСУ. Однако Торохтий, подумав, отказался уходить и пообещал "продолжить работать на защиту Украины".Также в среду, 9 августа, депутат Александр Дубинский объявил, что получил подозрение по статье "Служебный подлог".Ему тоже вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.Сам депутат с обвинением не согласен и утверждает, что происходящее - заказ, связанный с его участием в публикации "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году.Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Верховной Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.
https://ukraina.ru/20230726/1048277770.html
https://ukraina.ru/20230809/1048587403.html
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новости, новости украины, украина, верховная рада, депутат, шутка, жан беленюк
Новости, Новости Украины, Украина, Верховная Рада, депутат, шутка, Жан Беленюк

Афроукраинский депутат отреагировал на шутку о "десяти негритятах" в Раде

17:26 09.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Борьба
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Гендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий пошутил, что история с последними увольнениями в Верховной Раде напоминает сюжет книги "Десять негритят". Темнокожий украинский депутат Жан Беленюк в соцсетях ответил: "Ничего не знаю. Я собираюсь выжить"
По сюжету книги Агаты Кристи, на острове по одному погибали люди, а оставшиеся боялись, что следующими убитыми станут они.
Правящая украинская партия "Слуга народа" потеряла уже 17 депутатов, но глава фракции Давид Арахамия заявил, что увольнения еще будут. Также он подчеркнул, что из фракции выгнали бы еще больше парламентариев, "если бы могли".
Самым громким увольнением стало исключение из партии Юрия Аристова, который во время военного положения улетел отдыхать на Мальдивы.
Страны мира. Мальдивы - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
26 июля, 16:59
Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет Днем 26 июня на посты пограничных пунктов Украины были разосланы указания о запрете на выезд за границу всех чиновников и депутатов страны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий Алексей Гончаренко
В среду, 9 августа, депутаты Верховной Рады лишили мандата другого соратника Владимира Зеленского - депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова.
Причиной такого решения послужила информация о том, что он не появлялся на Украине с января 2023 года, и как следствие не посещал заседания Рады, но зато живет и ведет бизнес в Вене.
Андрей Холодов
16:13
Засевший за границей соратник Зеленского лишился мандата депутата РадыДепутаты Верховной Рады Украины проголосовали за лишение мандата своего коллеги из "Слуги народа" Андрея Холодова. Об этом 9 августа в социальных сетях сообщила председатель партии Елена Шуляк
Ожидается, что следующим в списке на увольнение может оказаться другой "Слуга" - Богдан Торохтий. Ему вменяют не только заграничные каникулы, но и покупку элитной недвижимости и машин.
Арахамия призвал его самостоятельно сложить мандат, отметив, что депутат мог бы продать одну из своих авто, а деньги отдать на нужды ВСУ. Однако Торохтий, подумав, отказался уходить и пообещал "продолжить работать на защиту Украины".
Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий
11:25
Оскандалившийся депутат от партии Зеленского решил не отказываться от мандатаДепутат Верховной Рады от "Слуги народа" Богдан Торохтий решил не отказываться от депутатского мандата даже после призыва главы фракции Давида Арахамии
Также в среду, 9 августа, депутат Александр Дубинский объявил, что получил подозрение по статье "Служебный подлог".
Ему тоже вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.
Сам депутат с обвинением не согласен и утверждает, что происходящее - заказ, связанный с его участием в публикации "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
13:55
"Бумеранг за пленки Байдена?": ГБР вручило депутату Рады Дубинскому подозрение в "служебном подлоге"Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский объявил, что получил подозрение по статье "Служебный подлог". Об этом 9 августа он написал в своем телеграм-канале
Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Верховной Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.
А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.
 
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