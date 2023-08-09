https://ukraina.ru/20230809/1048591823.html

Афроукраинский депутат отреагировал на шутку о "десяти негритятах" в Раде

Афроукраинский депутат отреагировал на шутку о "десяти негритятах" в Раде - 09.08.2023 Украина.ру

Афроукраинский депутат отреагировал на шутку о "десяти негритятах" в Раде

Гендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий пошутил, что история с последними увольнениями в Верховной Раде напоминает сюжет книги "Десять негритят". Темнокожий украинский депутат Жан Беленюк в соцсетях ответил: "Ничего не знаю. Я собираюсь выжить"

2023-08-09T17:26

2023-08-09T17:26

2023-08-09T17:26

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По сюжету книги Агаты Кристи, на острове по одному погибали люди, а оставшиеся боялись, что следующими убитыми станут они.Правящая украинская партия "Слуга народа" потеряла уже 17 депутатов, но глава фракции Давид Арахамия заявил, что увольнения еще будут. Также он подчеркнул, что из фракции выгнали бы еще больше парламентариев, "если бы могли".Самым громким увольнением стало исключение из партии Юрия Аристова, который во время военного положения улетел отдыхать на Мальдивы.В среду, 9 августа, депутаты Верховной Рады лишили мандата другого соратника Владимира Зеленского - депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова.Причиной такого решения послужила информация о том, что он не появлялся на Украине с января 2023 года, и как следствие не посещал заседания Рады, но зато живет и ведет бизнес в Вене.Ожидается, что следующим в списке на увольнение может оказаться другой "Слуга" - Богдан Торохтий. Ему вменяют не только заграничные каникулы, но и покупку элитной недвижимости и машин.Арахамия призвал его самостоятельно сложить мандат, отметив, что депутат мог бы продать одну из своих авто, а деньги отдать на нужды ВСУ. Однако Торохтий, подумав, отказался уходить и пообещал "продолжить работать на защиту Украины".Также в среду, 9 августа, депутат Александр Дубинский объявил, что получил подозрение по статье "Служебный подлог".Ему тоже вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.Сам депутат с обвинением не согласен и утверждает, что происходящее - заказ, связанный с его участием в публикации "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году.Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Верховной Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.

https://ukraina.ru/20230726/1048277770.html

https://ukraina.ru/20230809/1048587403.html

https://ukraina.ru/20230809/1048580427.html

https://ukraina.ru/20230809/1048583459.html

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новости, новости украины, украина, верховная рада, депутат, шутка, жан беленюк