https://ukraina.ru/20230809/1048576041.html

В Польше стартовала кампания выборов в парламент. Полякам предстоит разобраться в разных сортах русофобов

В Польше стартовала кампания выборов в парламент. Полякам предстоит разобраться в разных сортах русофобов - 09.08.2023 Украина.ру

В Польше стартовала кампания выборов в парламент. Полякам предстоит разобраться в разных сортах русофобов

Парламентские выборы в Польше назначены на 15 октября. На них решится, останутся ли у власти консерваторы из "Права и Справедливости" на третий срок, или их сменят либералы. Но и те, и другие – русофобы.

2023-08-09T10:22

2023-08-09T10:22

2023-08-09T10:22

эксклюзив

польша

зарубежье

выборы

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Во вторник, 8 августа, президент Польши Анджей Дуда, который по Конституции определяет дату парламентских выборов, объявил о своём решении провести их как можно скорее."Принимая во внимание положительное мнение Государственной избирательной комиссии относительно предлагаемого календаря выборов, я только что принял решение назначить выборы в Сейм и Сенат Республики Польша на 15 октября 2023 года. Помните, что каждый из нас несёт ответственность за будущую судьбу Польши. Здесь важен каждый голос! ПРИЗЫВАЮ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ!" – написал Анджей Дуда в своем личном аккаунте в социальной сети Instagram*.Согласно требованиям польского законодательства, президент должен был назначить выборы в выходной день, приходящийся на 30 дней до истечения четырех лет с начала полномочий Сейма и Сената (депутаты приняли присягу 12 ноября 2019 года). Это означает, что были возможны четыре даты парламентских выборов – 15 октября, 22 октября, 29 октября или 5 ноября 2023 года – но президент выбрал первую возможную дату. Польские аналитики объясняют это попыткой правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС), выдвиженцем которой является Анджей Дуда, получить дополнительные преимущества.Ведь только после определения даты выборов стартует официальная избирательная кампания. Времени на неё у политических сил будет мало. Избирательные комитеты (могут создаваться одной или несколькими партиями) должны будут зарегистрироваться в Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши не позднее конца августа. В свою очередь, срок выдвижения кандидатов в Сейм и Сенат истечёт в начале сентября. Это означает, что у избирательных комитетов реально будет 3-4 недели на сбор не менее 105 тысяч необходимых подписей избирателей в свою поддержку.При этом близкий к леволиберальной оппозиции польский портал Onet.pl ещё в мае писал о том, что штаб ПиС принял решение провести выборы именно 15 октября. Дело в том, что в 2023-м это также "Папский день", который польские католики отмечают каждый год в воскресенье, предшествующее годовщине избрания польского кардинала Кароля Войтылы Папой Римским. Власти надеются, что в этот день многие священники с кафедр чётко укажут ценности и выбор, которым должны следовать верующие. А во время предвыборной тишины это может оказать существенное влияние на результат голосования.Кроме того, в ПиС хотят одновременно с выборами провести референдум по вопросу принудительной релокации беженцев, чего требует Брюссель от всех стран-членов ЕС. Этот референдум, по замыслу штаба ПиС, также должен улучшить результат правящей партии. Правда, решение о назначении референдума одновременно с парламентскими выборами ещё не принято, но уже на следующей неделе Сейм соберется для рассмотрения этого вопроса.Кто же будет претендовать на 460 мест в Сейме и 100 мест в Сенате Польши? В первую очередь это партия "Право и Справедливость" во главе с Ярославом Качиньским, который ныне также является единственным вице-премьером в правительстве Матеуша Моравецкого.ПиС, как и ранее, идёт на выборы под брендом "Объединённые правые", в списках которого также будут политики младшего коалиционного партнёра – партии "Суверенная Польша" Збигнева Зёбро, занимающего посты министра юстиции и Генерального прокурора Польши. Угрозы пойти на выборы отдельным списком Зёбро так и не реализовал, хотя его люди вряд ли получат заведомо проходные места в избирательных списках "Объединённых правых".Дело в том, что на выборах Сейма Польши действует весьма специфическая система открытых партийных списков. В каждом округе избирательный комитет выставляет пронумерованный список из нескольких кандидатов, и проголосовавший за него избиратель может также дополнительно отдать предпочтение одному из кандидатов. Если же специальной отметки нет, считается, что поддержан лидер списка, – то есть первые номера в нём имеют куда большие шансы попасть в парламент.В случае "Объединённых правых", которым опрос от 5 августа даёт поддержку в 38% голосов избирателей, первый номер списка практически гарантированно становится депутатом. Социологи также отмечают, что за последние три недели рейтинг консерваторов вырос на 4%.На втором месте в рейтинге политических сил – либеральная "Гражданская коалиция" (ГК) во главе с Дональдом Туском. Он дважды был премьером Польши (2007-2011 и 2011-2014), а в 2014-2019 годах был президентом Европейского Совета. Опросы дают ГК от 28% до 30% голосов – в зависимости от того, в каком формате пойдут на выборы другие оппозиционеры.На третьем месте в опросах закрепилась национал-патриотическая "Конфедерация", которая изначально позиционировала себя в качестве "третьей силы". За её списки готовы голосовать 14% избирателей, хотя в возрастной категории 18-28 лет популярность этой политической силы превышает 30%.Четвёртое место занимают "Левые" – за них собираются голосовать 8-9% избирателей, причём, как и в случае с ГК, это зависит от действий других политических сил. Речь о партии "Польша 2050" Шимона Головни и Польской народной партии Владислава Косиняка-Камыша, которые анонсировали совместный поход на выборы под брендом "Третий путь", но пока на этом пути не особо продвинулись.Хотя ещё несколько недель назад "Третий путь" готовы были поддержать около 10% поляков, однако опрос от 5 августа для "народников" стал неутешительным. Если в случае самостоятельного похода на выборы за "Польшу 2050" могут проголосовать 8% избирателей, то за Польскую народную партию – всего 3%, то есть в Сейм она не проходит. При этом "Третий путь" из двух партий может рассчитывать всего на 6% голосов – даже меньше, чем партия Головни сама по себе. В этих условиях "народники", которые были младшими партнёрами в правительствах Туска, а во время первого срока ПиС у власти заигрывали с Качиньским, могут оказаться за бортом парламента.Но главная интрига польских выборов всё же не в этом. Пока, согласно опросам, ни "Право и Справедливость", ни "Гражданская Коалиция", в союз с которой готовы войти "Польша 2050", "Левые" и Польская народная партия, не набирают большинства в Сейме. А "золотая" акция в Сейме будет принадлежать "Конфедерации", которая клятвенно обещает не входить в коалицию ни с Качиньским, ни с Туском.При этом леволибералы сами от любого возможного сотрудничества с "конфедератами" открещиваются, а вот в ПиС не столь однозначны. Качиньский явно готов попробовать привлечь на свою сторону необходимое число уже избранных депутатов Сейма от "Конфедерации", как это удалось сделать с "народниками" после выборов 2015 года. Одним словом, если ни консерваторы, ни либералы с левыми не получат по результатам выборов большинства в Сейме, Польшу ждёт затяжная "коалициада", причём не исключены и досрочные парламентские выборы.Стоит отметить, что основные дискуссии между упомянутыми выше политическим партиями ведутся по вопросам внутренней политики. Что же касается противостояния России и военной поддержки Украины, то тут, как и в польском обществе в целом, существует русофобский консенсус.Даже "Конфедерация", которую отдельные российские комментаторы называют пророссийской, антиамериканской или антиукраинской, таковой не является. Просто эта партия стоит на национал-патриотических позициях. Она требует, к примеру, тратить деньги на усиление польской армии, а не на содержание американских военных на польской земле, а с Россией поддерживать "прагматические отношения" – но только после её поражения и отказа от новых территорий.Что же касается кампании "Остановить украинизацию Польши", которую ведёт один из лидеров "Конфедерации", Гжегож Браун, то она направлена на введение ограничений для украинских беженцев в получении польских социальных выплат и гражданства, а не на их отправку домой."Конфедерация" же в целом выступает за продолжение поставок вооружений Киеву, но требует делать это не бесплатно, а за деньги или хотя бы в кредит. При этом о выходе Польши из НАТО "конфедераты" не говорят, а один из лидеров этой политической силы Кшиштоф Босак даже требовал размещения на польской земле американского ядерного оружия.Одним словом, "болеть" на польских выборах России не за кого, и лучшим их исходом для Москвы было бы усиление и институционализация внутренних противоречий в Варшаве.*Организация на территории РФ признана по суду иноагентом

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, зарубежье, выборы