https://ukraina.ru/20230803/1048445376.html

Песков предрек России быстрое развитие

Песков предрек России быстрое развитие - 03.08.2023 Украина.ру

Песков предрек России быстрое развитие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что у РФ есть перспективы начать быстрое развитие, передает 3 августа "Мастерская новых медиа"

2023-08-03T11:37

2023-08-03T11:37

2023-08-03T11:37

дмитрий песков

россия

развитие

новости

кризис

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"Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально", - сказал Песков.По его словам, предстоит изучить, "как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа".Представитель Кремля также назвал объединяющие российское общество смыслы: патриотизм и гордость.

https://ukraina.ru/20230803/1048440288.html

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дмитрий песков, россия, развитие, новости, кризис