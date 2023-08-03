Песков предрек России быстрое развитие - 03.08.2023 Украина.ру
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Песков предрек России быстрое развитие
Песков предрек России быстрое развитие - 03.08.2023 Украина.ру
Песков предрек России быстрое развитие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что у РФ есть перспективы начать быстрое развитие, передает 3 августа "Мастерская новых медиа"
2023-08-03T11:37
2023-08-03T11:37
дмитрий песков
россия
развитие
новости
кризис
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"Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально", - сказал Песков.По его словам, предстоит изучить, "как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа".Представитель Кремля также назвал объединяющие российское общество смыслы: патриотизм и гордость.
https://ukraina.ru/20230803/1048440288.html
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дмитрий песков, россия, развитие, новости, кризис
Дмитрий Песков, Россия, развитие, Новости, кризис

Песков предрек России быстрое развитие

11:37 03.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что у РФ есть перспективы начать быстрое развитие, передает 3 августа "Мастерская новых медиа"
"Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально", - сказал Песков.
По его словам, предстоит изучить, "как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа".
Представитель Кремля также назвал объединяющие российское общество смыслы: патриотизм и гордость.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
07:13
Песков предрек рост противоречий между Украиной и ПольшейПротиворечия между Украиной и Польшей будут только расти. Об этом 2 августа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
Дмитрий ПесковРоссияразвитиеНовостикризис
 
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