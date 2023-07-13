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Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте
Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте - 13.07.2023 Украина.ру
Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, признавшегося в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 13 июля
2023-07-13T12:31
2023-07-13T12:31
2023-07-13T12:31
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убийство
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Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Мужчина признался в убийстве. С подозреваемым проведена проверка показаний на месте. Следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным МВД России, Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе. У него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался, что его завербовали украинские спецслужбы.Бывшего капитана российской подлодки Станислава Ржицкого застрелили 10 июля во время утренней пробежки. Как предполагают в правоохранительных органах, убийца давно следил за Ржицким и знал его маршруты передвижения. Преступник специально выбрал для преступления место, не просматриваемое с камер наблюдения.Станислав Ржицкий родился 18 декабря 1980 года в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника. Окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт (2003), а также Высшие специальные офицерские классы ВМФ (2010). Был капитаном 2-го ранга.С 2016 года являлся командиром подлодки Б-265 "Краснодар", с которой участвовал в боевых действиях против "Исламского государства"*. В дальнейшем получил назначение заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе.В Киеве ранее заявляли, что якобы с подлодки "Краснодар" запускали ракеты и по украинской территории.* террористическая организация, запрещена в РФ
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новости, ск рф, убийство, арест, подлодка, украина, россия (рф)
Новости, СК РФ, убийство, арест, подлодка, Украина, Россия (РФ)
Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, признавшегося в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 13 июля
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Мужчина признался в убийстве.
"Накануне в ходе допроса, проведенного следователем СУ СК России по Краснодарскому краю, Сергей Денисенко признал вину в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", - сообщили в СК.
С подозреваемым проведена проверка показаний на месте. Следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным МВД России, Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе. У него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался, что его завербовали украинские спецслужбы.
Бывшего капитана российской подлодки Станислава Ржицкого застрелили 10 июля во время утренней пробежки. Как предполагают в правоохранительных органах, убийца давно следил за Ржицким и знал его маршруты передвижения. Преступник специально выбрал для преступления место, не просматриваемое с камер наблюдения.
Станислав Ржицкий родился 18 декабря 1980 года в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника. Окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт (2003), а также Высшие специальные офицерские классы ВМФ (2010). Был капитаном 2-го ранга.
С 2016 года являлся командиром подлодки Б-265 "Краснодар", с которой участвовал в боевых действиях против "Исламского государства"*. В дальнейшем получил назначение заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе.
В Киеве ранее заявляли, что якобы с подлодки "Краснодар" запускали ракеты и по украинской территории.
* террористическая организация, запрещена в РФ