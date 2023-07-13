Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте - 13.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230713/1047992688.html
Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте
Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте - 13.07.2023 Украина.ру
Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, признавшегося в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 13 июля
2023-07-13T12:31
2023-07-13T12:31
новости
ск рф
убийство
арест
подлодка
украина
россия (рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1047992180_0:22:900:528_1920x0_80_0_0_1cf2edfe399804056402bc0cbc2514f4.png
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Мужчина признался в убийстве. С подозреваемым проведена проверка показаний на месте. Следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным МВД России, Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе. У него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался, что его завербовали украинские спецслужбы.Бывшего капитана российской подлодки Станислава Ржицкого застрелили 10 июля во время утренней пробежки. Как предполагают в правоохранительных органах, убийца давно следил за Ржицким и знал его маршруты передвижения. Преступник специально выбрал для преступления место, не просматриваемое с камер наблюдения.Станислав Ржицкий родился 18 декабря 1980 года в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника. Окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт (2003), а также Высшие специальные офицерские классы ВМФ (2010). Был капитаном 2-го ранга.С 2016 года являлся командиром подлодки Б-265 "Краснодар", с которой участвовал в боевых действиях против "Исламского государства"*. В дальнейшем получил назначение заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе.В Киеве ранее заявляли, что якобы с подлодки "Краснодар" запускали ракеты и по украинской территории.* террористическая организация, запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20230711/1047952912.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1047992180_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_9d084416ae395641b724e1086bbd6cd0.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ск рф, убийство, арест, подлодка, украина, россия (рф)
Новости, СК РФ, убийство, арест, подлодка, Украина, Россия (РФ)

Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте

12:31 13.07.2023
 
© соцсети Сергея Денисенко
© соцсети Сергея Денисенко
Читать в
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, признавшегося в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 13 июля
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Мужчина признался в убийстве.
"Накануне в ходе допроса, проведенного следователем СУ СК России по Краснодарскому краю, Сергей Денисенко признал вину в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", - сообщили в СК.
С подозреваемым проведена проверка показаний на месте. Следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным МВД России, Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе. У него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался, что его завербовали украинские спецслужбы.
Бывшего капитана российской подлодки Станислава Ржицкого застрелили 10 июля во время утренней пробежки. Как предполагают в правоохранительных органах, убийца давно следил за Ржицким и знал его маршруты передвижения. Преступник специально выбрал для преступления место, не просматриваемое с камер наблюдения.
Станислав Ржицкий родился 18 декабря 1980 года в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника. Окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт (2003), а также Высшие специальные офицерские классы ВМФ (2010). Был капитаном 2-го ранга.
С 2016 года являлся командиром подлодки Б-265 "Краснодар", с которой участвовал в боевых действиях против "Исламского государства"*. В дальнейшем получил назначение заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе.
В Киеве ранее заявляли, что якобы с подлодки "Краснодар" запускали ракеты и по украинской территории.
* террористическая организация, запрещена в РФ
11 июля, 18:17
Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству Станислава Ржицкого - СКВ Краснодарском крае задержан мужчина, который может быть причастен к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 11 июля
 
НовостиСК РФубийствоарестподлодкаУкраинаРоссия (РФ)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59"Самолётная коалиция" приблизила ядерную войну
13:56Родина-мать с американским флагом и Щорс в латексе. Как Украина издевается над историей и ее памятниками
13:52"Укрпочта" потратит 22,7 млн ​​кредитных евро на закупку электровелосипедов
13:30Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евро
13:24Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье
13:22ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters
13:22Дмитрий Выдрин о феномене украинской власти и тайных пружинах "зерновой сделки"
13:15Всеукраинский совет церквей призвал Раду отклонить закон о каннабисе
13:08Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану
13:00Теракты и диверсанты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июля
12:40Василий "Ариец" Гречишкин о минной войне, провале наступления ВСУ и угрозе кассетных боеприпасов
12:31Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте
12:30"Война в этом году не закончится". Польский генерал недоволен саммитом НАТО
12:19Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров
11:59МИД РФ: саммит НАТО показал возврат Альянса к схеме холодной войны
11:58Вашингтон и Сеул хотят обсудить ядерный удар по Северной Корее - СМИ
11:56Следователи проводят проверку по взрыву мопеда в центре Феодосии
11:54Депутат Гурулев превратил обращение Попова об отстранении в шоу — Турчак
11:52Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий
11:40На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ
Лента новостейМолния