Как украинцев везли на "маленькую победоносную войну" и где будет новый Бахмут: Кофман о деталях. Видео - 11.07.2023 Украина.ру
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Как украинцев везли на "маленькую победоносную войну" и где будет новый Бахмут: Кофман о деталях. Видео
Как украинцев везли на "маленькую победоносную войну" и где будет новый Бахмут: Кофман о деталях. Видео - 11.07.2023 Украина.ру
Как украинцев везли на "маленькую победоносную войну" и где будет новый Бахмут: Кофман о деталях. Видео
Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал о том, как Киев готовится к мирным переговорам и об ожиданиях Украины от... Украина.ру, 11.07.2023
2023-07-11T10:12
2023-07-11T10:12
александр кофман
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
днр
волонтеры
фронт
нато
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Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал о том, как Киев готовится к мирным переговорам и об ожиданиях Украины от саммита НАТО: 00:40 – Месяц с начала наступления ВСУ: что дальше? 03:20 – О социально-гуманитарной ситуации в ДНР; 06:30 – Что сейчас необходимо фронту? 10:35 – Грядущий саммит НАТО: что нужно получить Украине, чтобы объявить "перемогу"?
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александр кофман, видео, россия (рф), украина, сво, всу, днр, волонтеры, фронт, нато, владимир зеленский, наступление, видео
Александр Кофман, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, ДНР, волонтеры, фронт, НАТО, Владимир Зеленский, наступление

Как украинцев везли на "маленькую победоносную войну" и где будет новый Бахмут: Кофман о деталях. Видео

10:12 11.07.2023
 
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Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал о том, как Киев готовится к мирным переговорам и об ожиданиях Украины от саммита НАТО:
00:40 – Месяц с начала наступления ВСУ: что дальше?
03:20 – О социально-гуманитарной ситуации в ДНР;
06:30 – Что сейчас необходимо фронту?
10:35 – Грядущий саммит НАТО: что нужно получить Украине, чтобы объявить "перемогу"?
 
Александр КофманВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУДНРволонтерыфронтНАТОВладимир Зеленскийнаступление
 
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