https://ukraina.ru/20230711/1047933072.html

Как украинцев везли на "маленькую победоносную войну" и где будет новый Бахмут: Кофман о деталях. Видео

Как украинцев везли на "маленькую победоносную войну" и где будет новый Бахмут: Кофман о деталях. Видео - 11.07.2023 Украина.ру

Как украинцев везли на "маленькую победоносную войну" и где будет новый Бахмут: Кофман о деталях. Видео

Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал о том, как Киев готовится к мирным переговорам и об ожиданиях Украины от... Украина.ру, 11.07.2023

2023-07-11T10:12

2023-07-11T10:12

2023-07-11T10:12

александр кофман

видео

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днр

волонтеры

фронт

нато

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Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал о том, как Киев готовится к мирным переговорам и об ожиданиях Украины от саммита НАТО: 00:40 – Месяц с начала наступления ВСУ: что дальше? 03:20 – О социально-гуманитарной ситуации в ДНР; 06:30 – Что сейчас необходимо фронту? 10:35 – Грядущий саммит НАТО: что нужно получить Украине, чтобы объявить "перемогу"?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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