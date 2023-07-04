Токаев поблагодарил Байдена за укрепление безопасности в Центральной Азии - 04.07.2023 Украина.ру
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Токаев поблагодарил Байдена за укрепление безопасности в Центральной Азии
Токаев поблагодарил Байдена за укрепление безопасности в Центральной Азии - 04.07.2023 Украина.ру
Токаев поблагодарил Байдена за укрепление безопасности в Центральной Азии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил телеграмму американскому коллеге Джо Байдену по случаю Дня независимости США.В тексте поздравления Токаев в том числе поблагодарил Вашингтон за поддержку в укреплении безопасности в Центральной Азии. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба казахстанского лидера
2023-07-04T08:20
2023-07-04T08:20
новости
касым-жомарт токаев
казахстан
сша
вашингтон
джо байден
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Токаев также отметил поступательное развитие казахско-американского партнерства и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества во всех сферах.В январе прошлого года по Казахстану прокатились беспорядки. Первоначально протестующие называли в качестве причины скачок цен на автогаз, однако совсем скоро на митингах стали звучать политические требования.В ходе беспорядков было ранено более четырех тысяч человек, почти 240 погибли, включая 19 полицейских, двое из которых были обезглавлены.Какое-то время власти страны не могли справиться с протестующими, и в итоге Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ. Тогда в страну прибыли российские миротворцы, и ситуация довольно быстро стабилизировалась.
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новости, касым-жомарт токаев, казахстан, сша, вашингтон, джо байден
Новости, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, США, Вашингтон, Джо Байден

Токаев поблагодарил Байдена за укрепление безопасности в Центральной Азии

08:20 04.07.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил телеграмму американскому коллеге Джо Байдену по случаю Дня независимости США.В тексте поздравления Токаев в том числе поблагодарил Вашингтон за поддержку в укреплении безопасности в Центральной Азии. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба казахстанского лидера
"В телеграмме лидера Казахстана высказана признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Токаев также отметил поступательное развитие казахско-американского партнерства и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества во всех сферах.
В январе прошлого года по Казахстану прокатились беспорядки. Первоначально протестующие называли в качестве причины скачок цен на автогаз, однако совсем скоро на митингах стали звучать политические требования.
В ходе беспорядков было ранено более четырех тысяч человек, почти 240 погибли, включая 19 полицейских, двое из которых были обезглавлены.
Какое-то время власти страны не могли справиться с протестующими, и в итоге Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ. Тогда в страну прибыли российские миротворцы, и ситуация довольно быстро стабилизировалась.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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