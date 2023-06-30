Лидеры Евросоюза осудили разрушение Каховской гидроэлектростанции - 30.06.2023 Украина.ру
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Лидеры Евросоюза осудили разрушение Каховской гидроэлектростанции
Лидеры Евросоюза осудили разрушение Каховской гидроэлектростанции - 30.06.2023 Украина.ру
Лидеры Евросоюза осудили разрушение Каховской гидроэлектростанции
Лидеры Евросоюза (ЕС) осудили преднамеренное разрушение Каховской ГЭС, но не назвали виновных, следует из обнародованных 29 июня итогов обсуждения конфликта на Украине на саммите ЕС в Брюсселе
2023-06-30T08:15
2023-06-30T08:21
каховская гэс
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"Евросовет самым решительным образом осуждает преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС, имеющее разрушительные гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия, а также ставящее под угрозу безопасность Запорожской АЭС", - указывается в документе.При этом в ЕС повторили готовность "оказать дальнейшую поддержку Украине".Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.
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каховская гэс, ес, зарубежье, украина, новости, поддержка
Каховская ГЭС, ЕС, Зарубежье, Украина, Новости, поддержка

Лидеры Евросоюза осудили разрушение Каховской гидроэлектростанции

08:15 30.06.2023 (обновлено: 08:21 30.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Лидеры Евросоюза (ЕС) осудили преднамеренное разрушение Каховской ГЭС, но не назвали виновных, следует из обнародованных 29 июня итогов обсуждения конфликта на Украине на саммите ЕС в Брюсселе
"Евросовет самым решительным образом осуждает преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС, имеющее разрушительные гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия, а также ставящее под угрозу безопасность Запорожской АЭС", - указывается в документе.
При этом в ЕС повторили готовность "оказать дальнейшую поддержку Украине".
Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.
Учение по предотвращению распространения холеры в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 04:27
Эффект бумеранга. Грозит ли Украине вспышка холеры после подрыва Каховской дамбыПоследнее время власти Украины выдают противоречивую информацию о последствиях подрыва дамбы Каховской ГЭС, в частности об эпидемиологической ситуации. Затопление обширных территорий, включая выгребные ямы, канализационные коллекторы, кладбища обычно ведет к тому, что в водах оказываются возбудители различных заболеваний.
 
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