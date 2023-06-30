https://ukraina.ru/20230630/1047698879.html

Лидеры Евросоюза осудили разрушение Каховской гидроэлектростанции

Лидеры Евросоюза осудили разрушение Каховской гидроэлектростанции - 30.06.2023 Украина.ру

Лидеры Евросоюза осудили разрушение Каховской гидроэлектростанции

Лидеры Евросоюза (ЕС) осудили преднамеренное разрушение Каховской ГЭС, но не назвали виновных, следует из обнародованных 29 июня итогов обсуждения конфликта на Украине на саммите ЕС в Брюсселе

2023-06-30T08:15

2023-06-30T08:15

2023-06-30T08:21

каховская гэс

ес

зарубежье

украина

новости

поддержка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/15/1040016043_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_5f675b934c19892c21b20072ed6c329c.jpg

"Евросовет самым решительным образом осуждает преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС, имеющее разрушительные гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия, а также ставящее под угрозу безопасность Запорожской АЭС", - указывается в документе.При этом в ЕС повторили готовность "оказать дальнейшую поддержку Украине".Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.

https://ukraina.ru/20230628/1047617239.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

каховская гэс, ес, зарубежье, украина, новости, поддержка