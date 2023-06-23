https://ukraina.ru/20230623/1047488139.html

Основа национальной экономики — мошенничество. Почему на Украине процветают кол-центры

Основа национальной экономики — мошенничество. Почему на Украине процветают кол-центры - 23.06.2023 Украина.ру

Основа национальной экономики — мошенничество. Почему на Украине процветают кол-центры

В городе Днепр украинские правоохранительные органы на днях провели показательную акцию против мошеннических кол-центров

2023-06-23T12:08

2023-06-23T12:08

2023-06-23T14:05

эксклюзив

украина

мошенничество

экономика

днепр

правоохранители

националисты

мошенники

россияне

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Однако словно в насмешку над правоохранителями сотрудники одного из крупнейших кол-центров Днепра, называющегося «Лягушка» по прозвищу его владельца, на днях устроили вечеринку с проститутками в ресторане, где замечены были также известные неонацисты.В кадр попали: неонацист по кличке Гонор (Сергей Филимонов), Маляр (Игорь Поташенков), а также сын Валерия Кондратьева, президента баскетбольного клуба «Днепр» по прозвищу Гастелло. Все эти неонацисты были участниками погрома Офиса президента в поддержку Сергея Стерненко 20 марта 2021 года.«Сам Филимонов в своем телеграм активно вербует вступать в штурмовые отряды. Вероятно, пока другие будут умирать за страну, Филимонов будет отдыхать с проститутками», — комментирует вечеринку украинский Telegram-канал «Шептун».Более того, на видео с вечеринки было заметно в ресторане большое количество мужчин призывного возраста. И проблем с военкомами у них, похоже, нет. Это связано с тем, что кол-центры дают взятки за бронь и имеют серьезную крышу в виде полиции, местных властей и криминальных группировок.Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что на Украине сейчас происходит передел нелегального мошеннического бизнеса, но причастных к нему националистов не тронут — они лишь сменят крышу.«Сейчас на Украине идёт передел всего. Особенно кол-центров, которые приносят огромные деньги. К примеру, все кол-центры на Украине держали днепропетровские/харьковские группировки, крышевали их менты, кавказцы, и активисты "Азова"* и других нацбатальонов. Такие персонажи как Билецкий, Филимонов (Филя), Поташенков он же Маляр и другие "патриоты" на зарплате у мошенников. Сейчас начался плотный передел, так как функционеры Банковой решили также зайти в этот кейс», — пишет Telegram-канал «Легитимный».Днепр давно стал центром мошеннических схем, жертвами которых становятся россияне, украинцы и жители стран дальнего зарубежья. Действуют эти группировки в современных офисах под прикрытием полиции. Схему такого сотрудничества наладил еще бывший глава МВД Арсен Аваков.Объявлениями о наборе сотрудников в кол-центры, которые здесь называют просто «офисами», в Днепре пестрят все заборы. Они заманивают молодых людей на незаконную работу высокими зарплатами, музыкой, кальяном, корпоративными вечеринками, а также напирают на патриотизм. Деньги обещают забирать только у россиян и часть из них жертвовать на ВСУ. Коллективы таких кол-центров являются чем-то средним между спаянной тоталитарной сектой и бандой.Работник «офиса» обычно должен сделать за смену как минимум 250 звонков. Используют специализированную программу Zoiper. Каждому выдают подробную методичку, где описаны все возможные сценарии диалогов, описаны вопросы и ответы.Найму в мошеннический «офис» обычно предшествуют пятидневные курсы. Там обучают алгоритму завязывания разговора и работу с возражениями жертвы. В течение всего курса проходят и обучение русскому языку, который из украинских учебных заведений уже вытравили. Делается это для искоренения характерных украинских диалектизмов и произношения, выдающего украинца.Чаще всего «офисы» работают по уже хорошо известным схемам: говорят россиянам, что на них незаконно оформили кредит и теперь нужно пройти верификацию, повторно провести процедуру оформления, чтобы на финальном этапе деньги не снялись со счета. В других же случаях узнают CVV-код, номер и дату выпуска карты и передают информацию далее по цепочке.Один из сотрудников такого «офиса» в Днепре рассказывал в интервью украинскому изданию «Обозреватель», что в лучшем случае за один день можно «закрыть» два-три звонка. Богатые и доверчивые россияне попадаются не так часто, а абсолютное большинство отказывается разговаривать по телефону с мошенниками.Еще одна распространённая мошенническая схема — ложная реклама, предлагающая инвестиции в крупные российские компании («Газпром», Socar, Сбербанк, «Тинькофф банк»). Вот только предлагаемые ссылки ведут на подложные сайты этих компаний, а жертва «инвестирует» не в эти компании, а просто переводит деньги украинским мошенникам.Таких жертв, как правило, мошенники обманывают и дальше, причем клиент, которому звонят из Днепра, видит российский телефонный номер. Для такого клиента создается аккаунт, на котором он действительно видит начисленные ему крупные проценты за «инвестиции», вот только вывести эти средства или обналичить невозможно — их нет.Крадут деньги мошенники, конечно, не только у россиян. В конце прошлого года украинская киберполиция отчиталась о задержании 37 сотрудников кол-центра в Днепре, которые обворовали около 18 тысяч граждан Казахстана. Жертвам предлагали отменить транзакцию по якобы имевшему место списанию денег с их счета.В апреле в Днепре по требованию Европола накрыли мошеннический кол-центр, который обманывал граждан Чехии. За время работы мошенники завладели 65 миллионами чешских крон (2,78 млн евро). В центре работали кроме украинцев также граждане Чехии и Белоруссии. Мошенники представлялись сотрудниками банка и сообщали, что банковский счет жертвы якобы взломан и нужно перевести деньги с этого взломанного банковского счета на другой — «безопасный». Затем потерпевшему звонил другой мошенник — псевдосотрудник чешской полиции. Он подтверждал достоверность первого звонка от банковского работника.Еще один украинский кол-центр, разоблаченный на днях, выманивал деньги у граждан Канады, предлагая им получить доходы от трейдерской деятельности на биржах. Злоумышленники просили установить программу, которая якобы поможет вывести деньги, однако таким образом получали удаленный доступ к технике пострадавших и присваивали деньги с их счетов.Своих же соотечественников-украинцев в таких кол-центрах обычно обманывают, обещая финансовую помощь от Офиса президента, ООН, ЮНИСЕФ, Красного Креста или Всемирного банка. Под предлогом получения социальных выплат у граждан узнают персональные данные. Кроме того, как утверждает украинский депутат Александр Куницкий, еще одной схемой, которая распространилась с февраля 2022 года на Украине, является СМС-сообщение мошенников якобы из военкоматов о мобилизации с предложением за большую сумму удалить мужчину из баз призывников. Также звонят по телефону родственникам пленных военнослужащих или пропавших без вести и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена.Только за январь-апрель текущего года украинские правоохранители зарегистрировали 26 734 дела о мошенничестве — в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Хотя даже по украинским законам эта деятельность является уголовно наказуемой, но в «офисах» принято шутить про «маски-шоу» — полицейском рейде, о котором всех за 2 часа предупредят и даже в случае задержания всех через два часа отпустят.В целом же по Украине действуют около тысячи таких «офисов», но Днепр остается их неформальной столицей.По мере того как украинская экономика «декоммунизируется», а предприятия закрываются, страна превращается в заповедник для мошенников. «Работа» в кол-центрах становится чуть ли не единственным оплачиваемым видом заработка для украинской молодежи. Владельцы и сотрудники кол-центров в свою защиту говорят, что на Украине безработных — более 30% населения и только «офисы» дают им работу. К тому же, по их словам, добытые таким путем деньги попадают в экономику Украины и частично идут на ВСУ.* Террористическая организация, запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20230501/1045816315.html

https://ukraina.ru/20230605/1046909684.html

https://ukraina.ru/20221201/1041402072.html

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эксклюзив, украина, мошенничество, экономика, днепр, правоохранители, националисты, мошенники, россияне