https://ukraina.ru/20230616/1047242512.html

"Противник передавливает". Военный эксперт о том, почему Россия оставила сёла на Времевском выступе

"Противник передавливает". Военный эксперт о том, почему Россия оставила сёла на Времевском выступе - 16.06.2023 Украина.ру

"Противник передавливает". Военный эксперт о том, почему Россия оставила сёла на Времевском выступе

На Времевском выступе российским войскам пришлось оставить несколько сёл и отойти на более выгодные позиции. Понимая, что ВСУ начали "передавливать", наше командование приняло решение отступить, чтобы сберечь личный состав. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов

2023-06-16T04:00

2023-06-16T04:00

2023-06-16T04:00

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Задача передовых групп - вовремя увидеть противника, встретить его огнем и дождаться подхода бронегрупп и авиации. Возможно, на Времевском выступе что-то не сработало по связи и ресурсы были задействованы на другом направлении. Значит, на каком-то участке ВСУ смогли передавить нас по силе, рассказал блогер.Если управление армией не потеряно, то она может успешно маневрировать во время обороны. Главное, чтобы в войсках не было паники и не было потери управления. Когда становится ясно, что сдержать позиции мы не можем – можно немного отступить и запустить противника чуть глубже к себе, добавил он.Дальше в дело должны вступать наша артиллерия и другие средства поражения – ракеты и т.д. Это в рамках военной науки вполне допустимо. Я не думаю, что из-за сложной ситуации на Времевском выступе нужно "бить в набат", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, наступление, бои, отступление, всу