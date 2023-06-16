"Противник передавливает". Военный эксперт о том, почему Россия оставила сёла на Времевском выступе - 16.06.2023 Украина.ру
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"Противник передавливает". Военный эксперт о том, почему Россия оставила сёла на Времевском выступе
"Противник передавливает". Военный эксперт о том, почему Россия оставила сёла на Времевском выступе - 16.06.2023 Украина.ру
"Противник передавливает". Военный эксперт о том, почему Россия оставила сёла на Времевском выступе
На Времевском выступе российским войскам пришлось оставить несколько сёл и отойти на более выгодные позиции. Понимая, что ВСУ начали "передавливать", наше командование приняло решение отступить, чтобы сберечь личный состав. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
2023-06-16T04:00
2023-06-16T04:00
новости
новые регионы
наступление
бои
отступление
всу
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Задача передовых групп - вовремя увидеть противника, встретить его огнем и дождаться подхода бронегрупп и авиации. Возможно, на Времевском выступе что-то не сработало по связи и ресурсы были задействованы на другом направлении. Значит, на каком-то участке ВСУ смогли передавить нас по силе, рассказал блогер.Если управление армией не потеряно, то она может успешно маневрировать во время обороны. Главное, чтобы в войсках не было паники и не было потери управления. Когда становится ясно, что сдержать позиции мы не можем – можно немного отступить и запустить противника чуть глубже к себе, добавил он.Дальше в дело должны вступать наша артиллерия и другие средства поражения – ракеты и т.д. Это в рамках военной науки вполне допустимо. Я не думаю, что из-за сложной ситуации на Времевском выступе нужно "бить в набат", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, новые регионы, наступление, бои, отступление, всу
Новости, Новые регионы, наступление, бои, отступление, ВСУ

"Противник передавливает". Военный эксперт о том, почему Россия оставила сёла на Времевском выступе

04:00 16.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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На Времевском выступе российским войскам пришлось оставить несколько сёл и отойти на более выгодные позиции. Понимая, что ВСУ начали "передавливать", наше командование приняло решение отступить, чтобы сберечь личный состав. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
Задача передовых групп - вовремя увидеть противника, встретить его огнем и дождаться подхода бронегрупп и авиации. Возможно, на Времевском выступе что-то не сработало по связи и ресурсы были задействованы на другом направлении. Значит, на каком-то участке ВСУ смогли передавить нас по силе, рассказал блогер.
Если управление армией не потеряно, то она может успешно маневрировать во время обороны. Главное, чтобы в войсках не было паники и не было потери управления. Когда становится ясно, что сдержать позиции мы не можем – можно немного отступить и запустить противника чуть глубже к себе, добавил он.
"Мы в Херсонской области так дважды делали с успехом. Запустили врага вглубь, у него растягиваются коммуникации, он выходит из-под зонтиков своих ПВО и РЭБ, и становится беззащитным", - подчеркнул Живов.
Дальше в дело должны вступать наша артиллерия и другие средства поражения – ракеты и т.д. Это в рамках военной науки вполне допустимо. Я не думаю, что из-за сложной ситуации на Времевском выступе нужно "бить в набат", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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