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В Польше создают политическое движение для возможности восстановления отношений с РФ
В Польше создают политическое движение для возможности восстановления отношений с РФ - 10.06.2023 Украина.ру
В Польше создают политическое движение для возможности восстановления отношений с РФ
На территории Польши планируют создавать политическое формирование, выступающее за нормализацию дружеских отношений с Россией, написал в Twitter политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский 10 июня
2023-06-10T10:31
2023-06-10T10:31
2023-06-10T10:31
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Некоторое время назад политолог сообщил, что ему и его единомышленникам наконец удалось официально зарегистрировать PRA.Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что власти Польши передали Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29, отметив, что с отправкой оставшихся машин могут возникнуть сложности, так как они оборудованы по стандартам НАТО и "в связи с этим они служат безопасности НАТО".Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьёзно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.По его словам, Украина получит все виды вооружений, кроме пока что тактического ядерного оружия.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Игорь Коротченко: В ответ на поставки F-16 нужно до основания снести правительственный квартал в Киеве" на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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новости, польша, нато, рф
В Польше создают политическое движение для возможности восстановления отношений с РФ
На территории Польши планируют создавать политическое формирование, выступающее за нормализацию дружеских отношений с Россией, написал в Twitter политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский 10 июня
"Мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение. — Прим. ред.) политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией. Первые мероприятия пройдут уже осенью", — написал Сыкульский.
Некоторое время назад политолог сообщил, что ему и его единомышленникам наконец удалось официально зарегистрировать PRA.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что власти Польши передали Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29, отметив, что с отправкой оставшихся машин могут возникнуть сложности, так как они оборудованы по стандартам НАТО и "в связи с этим они служат безопасности НАТО".
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьёзно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.
По его словам, Украина получит все виды вооружений, кроме пока что тактического ядерного оружия.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью эксперта в статье "Игорь Коротченко: В ответ на поставки F-16 нужно до основания снести правительственный квартал в Киеве" на сайте Украина.ру