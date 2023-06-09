Премьер Польши объяснил, почему Варшава опасается выслать российского посла - 09.06.2023 Украина.ру
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Премьер Польши объяснил, почему Варшава опасается выслать российского посла
Премьер Польши объяснил, почему Варшава опасается выслать российского посла - 09.06.2023 Украина.ру
Премьер Польши объяснил, почему Варшава опасается выслать российского посла
Варшава часто рассматривает вопрос о выдворении посла РФ из республики, но не торопится принимать решение из-за соотечественников, так как за таким шагом последуют ответные меры Москвы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции 9 июня
2023-06-09T14:17
2023-06-09T14:17
новости
польша
дипломаты
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Выслать российского посла является простой задачей, отметил Моравецкий, пояснив, что в этом случае Москва в ответ вышлет посла Польши, добавил, что в таком исходе не заинтересована ни одна из сторон.Ранее власти страны заявили, что высылают 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не дают согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным.Россия зеркально ответила Польше на высылку дипломатов, 45 сотрудников посольства Польши были объявлены персонами нон грата, им было необходимо покинуть страну до 13 апреля. В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что это решение – ответная мера на аналогичную высылку дипломатов РФ из Польши.Польша в любой момент может вступить в прямую войну с Россией на Украине. Причем без поддержки или прямого указания из НАТО, а сама, рассказал ранее полковник запаса Илья Мощанский в интервью изданию Украина.ру.Американцы могут не удержать польские власти. В своем желании заполучить Галицию они могут совершить ряд глупых внешнеполитических шагов и вмешаться в боевые действия самостоятельно, подчеркнул Мощанский.
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новости, польша, дипломаты, рф, нато
Новости, Польша, дипломаты, РФ, НАТО

Премьер Польши объяснил, почему Варшава опасается выслать российского посла

14:17 09.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Варшава часто рассматривает вопрос о выдворении посла РФ из республики, но не торопится принимать решение из-за соотечественников, так как за таким шагом последуют ответные меры Москвы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции 9 июня

"Мы находимся в состоянии абсолютного глубокого конфликта с Россией. Я сам очень часто задумываюсь над тем, как долго еще держать в Польше посла России", - сказал Моравецкий.

Выслать российского посла является простой задачей, отметил Моравецкий, пояснив, что в этом случае Москва в ответ вышлет посла Польши, добавил, что в таком исходе не заинтересована ни одна из сторон.
Ранее власти страны заявили, что высылают 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не дают согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным.
Россия зеркально ответила Польше на высылку дипломатов, 45 сотрудников посольства Польши были объявлены персонами нон грата, им было необходимо покинуть страну до 13 апреля.
В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что это решение – ответная мера на аналогичную высылку дипломатов РФ из Польши.
Польша в любой момент может вступить в прямую войну с Россией на Украине. Причем без поддержки или прямого указания из НАТО, а сама, рассказал ранее полковник запаса Илья Мощанский в интервью изданию Украина.ру.
Американцы могут не удержать польские власти. В своем желании заполучить Галицию они могут совершить ряд глупых внешнеполитических шагов и вмешаться в боевые действия самостоятельно, подчеркнул Мощанский.
Александр Перенджиев интервью
13:30
Александр Перенджиев: Пока Россия добивает "контрнаступ" ВСУ, НАТО проводит хитрую разведку боем в ПольшеНе надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан.
 
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