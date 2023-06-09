https://ukraina.ru/20230609/1047072303.html

Премьер Польши объяснил, почему Варшава опасается выслать российского посла

Премьер Польши объяснил, почему Варшава опасается выслать российского посла - 09.06.2023 Украина.ру

Премьер Польши объяснил, почему Варшава опасается выслать российского посла

Варшава часто рассматривает вопрос о выдворении посла РФ из республики, но не торопится принимать решение из-за соотечественников, так как за таким шагом последуют ответные меры Москвы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции 9 июня

2023-06-09T14:17

2023-06-09T14:17

2023-06-09T14:17

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Выслать российского посла является простой задачей, отметил Моравецкий, пояснив, что в этом случае Москва в ответ вышлет посла Польши, добавил, что в таком исходе не заинтересована ни одна из сторон.Ранее власти страны заявили, что высылают 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не дают согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным.Россия зеркально ответила Польше на высылку дипломатов, 45 сотрудников посольства Польши были объявлены персонами нон грата, им было необходимо покинуть страну до 13 апреля. В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что это решение – ответная мера на аналогичную высылку дипломатов РФ из Польши.Польша в любой момент может вступить в прямую войну с Россией на Украине. Причем без поддержки или прямого указания из НАТО, а сама, рассказал ранее полковник запаса Илья Мощанский в интервью изданию Украина.ру.Американцы могут не удержать польские власти. В своем желании заполучить Галицию они могут совершить ряд глупых внешнеполитических шагов и вмешаться в боевые действия самостоятельно, подчеркнул Мощанский.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, дипломаты, рф, нато