Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов - 19.01.2023 Украина.ру
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Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов
Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов - 19.01.2023 Украина.ру
Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов
В украинской армии практикуется применение заградотрядов для предотвращения бегства солдат с поля боя и сдачи в плен, рассказал РИА Новости командир группы "Викинг"
2023-01-19T08:19
2023-01-19T08:19
новости
всу
украина
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По словам офицера, одним из эффективных методов действий против украинских военных стало окружение, а не штурм в лоб.В мае пленные солдаты ВСУ, сложившие оружие в районе Красного Лимана, сообщили о существовании заградотрядов, которые расстреливают военнослужащих за отказ участвовать в боевых действиях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, украина
Новости, ВСУ, Украина

Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов

08:19 19.01.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В украинской армии практикуется применение заградотрядов для предотвращения бегства солдат с поля боя и сдачи в плен, рассказал РИА Новости командир группы "Викинг"
"Они понимают, что у них "спина прикрыта" их же заградотрядами... Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим", - сказал собеседник агентства.
По словам офицера, одним из эффективных методов действий против украинских военных стало окружение, а не штурм в лоб.
"Методика котлов имеет место быть, потому что это оптимально — окружили, раскатали", - сказал офицер.
В мае пленные солдаты ВСУ, сложившие оружие в районе Красного Лимана, сообщили о существовании заградотрядов, которые расстреливают военнослужащих за отказ участвовать в боевых действиях.
Вадим Карасев
Вчера, 06:53
В Киеве ждут окружения группировки ВСУ и ищут чужих среди своих. Украинские эксперты в поисках выходаВ украинском обществе — точнее, в той его части, которая до сих пор считает безопасным для себя высказываться публично, — раздор и шатания.
 
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