https://ukraina.ru/20230119/1042761422.html

Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов

Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов - 19.01.2023 Украина.ру

Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов

В украинской армии практикуется применение заградотрядов для предотвращения бегства солдат с поля боя и сдачи в плен, рассказал РИА Новости командир группы "Викинг"

2023-01-19T08:19

2023-01-19T08:19

2023-01-19T08:19

новости

всу

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_0:287:3071:2015_1920x0_80_0_0_fca736229a6242690aceab8c09580500.jpg

По словам офицера, одним из эффективных методов действий против украинских военных стало окружение, а не штурм в лоб.В мае пленные солдаты ВСУ, сложившие оружие в районе Красного Лимана, сообщили о существовании заградотрядов, которые расстреливают военнослужащих за отказ участвовать в боевых действиях.

https://ukraina.ru/20230118/1042718298.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, украина