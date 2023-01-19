https://ukraina.ru/20230119/1042761422.html
Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов
Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов - 19.01.2023 Украина.ру
Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов
В украинской армии практикуется применение заградотрядов для предотвращения бегства солдат с поля боя и сдачи в плен, рассказал РИА Новости командир группы "Викинг"
2023-01-19T08:19
2023-01-19T08:19
2023-01-19T08:19
новости
всу
украина
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По словам офицера, одним из эффективных методов действий против украинских военных стало окружение, а не штурм в лоб.В мае пленные солдаты ВСУ, сложившие оружие в районе Красного Лимана, сообщили о существовании заградотрядов, которые расстреливают военнослужащих за отказ участвовать в боевых действиях.
https://ukraina.ru/20230118/1042718298.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина
Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов
В украинской армии практикуется применение заградотрядов для предотвращения бегства солдат с поля боя и сдачи в плен, рассказал РИА Новости командир группы "Викинг"