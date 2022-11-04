Военный эксперт рассказал, как удары по инфраструктуре Украины сказываются на линии фронта - 04.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221104/1040477836.html
Военный эксперт рассказал, как удары по инфраструктуре Украины сказываются на линии фронта
Военный эксперт рассказал, как удары по инфраструктуре Украины сказываются на линии фронта - 04.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как удары по инфраструктуре Украины сказываются на линии фронта
Удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины напрямую не повлияют на линию фронта. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Укриана.ру
2022-11-04T07:20
2022-11-04T07:20
эксперт
новости
евсеев
станции
удары
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102530/48/1025304800_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f20e67990098dbd8717ffdf4ca7f350f.jpg.webp
"Поначалу казалось, что наши удары, которые последовали после атаки на Крымский мост, были не очень эффективны. Но это было связано с тем, что система имела высокий уровень резервирования и были не загружены значительные мощности. Еще была возможность перетока электроэнергии. А если мы посмотрим на сегодняшние удары: атомные станции не могут работать в пиковых нагрузках. Они могут работать только вместе с ГЭС и ТЭЦ. Часть тепловых станций мы уже вывели из строя, а сейчас бьем по гидроэлектростанциях. Причем мы бьем по подстанциям в 750 кВ", - сказал эксперт.Он подчеркнул, что эти подстанции регулируют перетоки электроэнергии между различными частями Украины. Удары по ним и по станциям на гидрообъектах приводят к тому, что нельзя гасить пики и нарушается сама возможность переброски энергии."Сейчас это становится ощутимо. А это создает проблемы с восстановлением боевой техники ВСУ. Еще речь идет о том, что падает моральный дух военнослужащих. Самое главное, что это затрудняет переброску военной техники. На Украине железные дороги – электрифицированы, а возможности тепловой тяги ограничены. Понятно, что можно отказаться от перевозки людей и грузов, занявшись только переброской личного состава и техники. Но это вызовет социальное напряжение. Это то, что оказывает косвенное влияние на линию фронта", - объяснил Евсеев.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102530/48/1025304800_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585a10f7b586dbb5eb601bdb40bee9d6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксперт, новости, евсеев, станции, удары, украина
эксперт, Новости, Евсеев, станции, удары, Украина

Военный эксперт рассказал, как удары по инфраструктуре Украины сказываются на линии фронта

07:20 04.11.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины напрямую не повлияют на линию фронта. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Укриана.ру
"Поначалу казалось, что наши удары, которые последовали после атаки на Крымский мост, были не очень эффективны. Но это было связано с тем, что система имела высокий уровень резервирования и были не загружены значительные мощности. Еще была возможность перетока электроэнергии. А если мы посмотрим на сегодняшние удары: атомные станции не могут работать в пиковых нагрузках. Они могут работать только вместе с ГЭС и ТЭЦ. Часть тепловых станций мы уже вывели из строя, а сейчас бьем по гидроэлектростанциях. Причем мы бьем по подстанциям в 750 кВ", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что эти подстанции регулируют перетоки электроэнергии между различными частями Украины.
Удары по ним и по станциям на гидрообъектах приводят к тому, что нельзя гасить пики и нарушается сама возможность переброски энергии.
"Сейчас это становится ощутимо. А это создает проблемы с восстановлением боевой техники ВСУ. Еще речь идет о том, что падает моральный дух военнослужащих. Самое главное, что это затрудняет переброску военной техники. На Украине железные дороги – электрифицированы, а возможности тепловой тяги ограничены. Понятно, что можно отказаться от перевозки людей и грузов, занявшись только переброской личного состава и техники. Но это вызовет социальное напряжение. Это то, что оказывает косвенное влияние на линию фронта", - объяснил Евсеев.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
экспертНовостиЕвсеевстанцииударыУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку
07:55Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении
07:50Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку
07:45Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине
07:30"На грани": Царев рассказал, когда Киев будет полностью обесточен
07:20Военный эксперт рассказал, как удары по инфраструктуре Украины сказываются на линии фронта
07:15"Больше не конкуренты": Экономист сравнил зерновой потенциал России и Украины
07:07Украина будет воевать до последней капли крови - Корнилов о переговорах Москвы и Киева
07:00Военный эксперт рассказал об объемах производства боеприпасов для СВО
06:53Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам
06:45"Репутационные издержки": Мухин рассказал, чем рискует Россия, соглашаясь на условия Украины
06:35"Небыстро и недешево": Царёв о том, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру
06:30"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США
06:15Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки
06:07Глубоководник, расследовавший подводные происшествия, назвал подозреваемых в порче "Северных потоков"
06:00Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам
05:55Эксперт предположил, как может возобновиться диалог России и США
05:55Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не удержат Херсон, даже если смогут в него зайти
05:45"США получают удовольствие": Гаспарян озвучил простую мысль, которую невозможно донести до Украины
05:30Путин устраивает серьезную мировую революцию — Гаспарян
Лента новостейМолния