https://ukraina.ru/20221104/1040477836.html

Военный эксперт рассказал, как удары по инфраструктуре Украины сказываются на линии фронта

Военный эксперт рассказал, как удары по инфраструктуре Украины сказываются на линии фронта - 04.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как удары по инфраструктуре Украины сказываются на линии фронта

Удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины напрямую не повлияют на линию фронта. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Укриана.ру

2022-11-04T07:20

2022-11-04T07:20

2022-11-04T07:20

эксперт

новости

евсеев

станции

удары

украина

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"Поначалу казалось, что наши удары, которые последовали после атаки на Крымский мост, были не очень эффективны. Но это было связано с тем, что система имела высокий уровень резервирования и были не загружены значительные мощности. Еще была возможность перетока электроэнергии. А если мы посмотрим на сегодняшние удары: атомные станции не могут работать в пиковых нагрузках. Они могут работать только вместе с ГЭС и ТЭЦ. Часть тепловых станций мы уже вывели из строя, а сейчас бьем по гидроэлектростанциях. Причем мы бьем по подстанциям в 750 кВ", - сказал эксперт.Он подчеркнул, что эти подстанции регулируют перетоки электроэнергии между различными частями Украины. Удары по ним и по станциям на гидрообъектах приводят к тому, что нельзя гасить пики и нарушается сама возможность переброски энергии."Сейчас это становится ощутимо. А это создает проблемы с восстановлением боевой техники ВСУ. Еще речь идет о том, что падает моральный дух военнослужащих. Самое главное, что это затрудняет переброску военной техники. На Украине железные дороги – электрифицированы, а возможности тепловой тяги ограничены. Понятно, что можно отказаться от перевозки людей и грузов, занявшись только переброской личного состава и техники. Но это вызовет социальное напряжение. Это то, что оказывает косвенное влияние на линию фронта", - объяснил Евсеев.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт, новости, евсеев, станции, удары, украина