https://ukraina.ru/20221103/1040470142.html

Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров

Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров - 03.11.2022 Украина.ру

Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров

После возвращения России в зерновую сделку, украинскую часть соглашений продолжают выполнять, российскую - нет. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Иордании Айманом Сафади 3 ноября

2022-11-03T12:34

2022-11-03T12:34

2022-11-03T12:34

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зерно

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Россия вернулась в Черноморскую зерновую инициативу по вывозу украинской продукции в другие страны через Турцию. Вторую часть сделки, гарантирующую разблокировку экспорта российских зерна и удобрений, все так же не выполняют, сообщил Лавров."Да, у нас вызвало удовлетворение то, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях.Выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части "пакета" <...> , который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна нет", - заявил Лавров. В МИД России призвали генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша выполнить обязательство. Лавров также понадеялся на осознание ответственности и тех стран, которые блокируют российский экспорт.

https://ukraina.ru/20221103/1040467110.html

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новости, сергей лавров, сделка, зерно, украина