Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров - 03.11.2022 Украина.ру
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Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров
Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров - 03.11.2022 Украина.ру
Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров
После возвращения России в зерновую сделку, украинскую часть соглашений продолжают выполнять, российскую - нет. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Иордании Айманом Сафади 3 ноября
2022-11-03T12:34
2022-11-03T12:34
новости
сергей лавров
сделка
зерно
украина
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Россия вернулась в Черноморскую зерновую инициативу по вывозу украинской продукции в другие страны через Турцию. Вторую часть сделки, гарантирующую разблокировку экспорта российских зерна и удобрений, все так же не выполняют, сообщил Лавров."Да, у нас вызвало удовлетворение то, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях.Выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части "пакета" &lt;...&gt; , который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна нет", - заявил Лавров. В МИД России призвали генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша выполнить обязательство. Лавров также понадеялся на осознание ответственности и тех стран, которые блокируют российский экспорт.
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новости, сергей лавров, сделка, зерно, украина
Новости, Сергей Лавров, сделка, зерно, Украина

Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров

12:34 03.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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После возвращения России в зерновую сделку, украинскую часть соглашений продолжают выполнять, российскую - нет. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Иордании Айманом Сафади 3 ноября
Россия вернулась в Черноморскую зерновую инициативу по вывозу украинской продукции в другие страны через Турцию. Вторую часть сделки, гарантирующую разблокировку экспорта российских зерна и удобрений, все так же не выполняют, сообщил Лавров.
"Да, у нас вызвало удовлетворение то, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях.
Выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части "пакета" <...> , который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна нет", - заявил Лавров.
В МИД России призвали генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша выполнить обязательство. Лавров также понадеялся на осознание ответственности и тех стран, которые блокируют российский экспорт.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
11:56
Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД УкраиныУкраинская сторона не взяла на себя новых обязательств в рамках зерновой сделки о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции из украинских портов по Черному морю. Об этом 3 ноября сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсети
 
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