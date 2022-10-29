CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева
Президент России Владимир Путин дождался первых "трещин" среди американских политиков в вопросе в поддержке киевского режима со стороны США. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях на сайте CNN обозревателем канала Стивеном Коллинсоном
По его мнению, первым признаком ослабления позиции Вашингтона по Украине стало письмо тридцати конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине. Эксперт назвал случившееся "политическим фиаско" для американской администрации.
В течение месяцев президент России Владимир Путин ждал и наблюдал в надежде на раскол в удивительном консенсусе Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот, наконец, появились первые трещины
Также автор публикации напомнил о словах лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс.
20 октября, 11:51Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи КиевуВнутренний раскол в Республиканской партии США угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 октября в американской газете Politico
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставки оружия киевскому режиму, выделяя на эти цели десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений Киеву приведёт лишь к затягиванию конфликта, а транспортные средства с оружием становятся законной целью для российской армии.