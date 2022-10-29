https://ukraina.ru/20221029/1040284120.html

CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева

CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева - 29.10.2022 Украина.ру

CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева

Президент России Владимир Путин дождался первых "трещин" среди американских политиков в вопросе в поддержке киевского режима со стороны США. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях на сайте CNN обозревателем канала Стивеном Коллинсоном

2022-10-29T12:40

2022-10-29T12:40

2022-10-29T12:40

новости

сша

владимир путин

cnn

республиканская партия

демократическая партия

джо байден

спецоперация

военная помощь

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101750/88/1017508838_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8f90370dfcd2f85336d4cbf781c9bcc0.jpg

По его мнению, первым признаком ослабления позиции Вашингтона по Украине стало письмо тридцати конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине. Эксперт назвал случившееся "политическим фиаско" для американской администрации.Также автор публикации напомнил о словах лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставки оружия киевскому режиму, выделяя на эти цели десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений Киеву приведёт лишь к затягиванию конфликта, а транспортные средства с оружием становятся законной целью для российской армии.

https://ukraina.ru/20221020/1039942043.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, владимир путин, cnn, республиканская партия, демократическая партия, джо байден, спецоперация, военная помощь, киевский режим