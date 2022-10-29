CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева - 29.10.2022 Украина.ру
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CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева
CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева - 29.10.2022 Украина.ру
CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева
Президент России Владимир Путин дождался первых "трещин" среди американских политиков в вопросе в поддержке киевского режима со стороны США. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях на сайте CNN обозревателем канала Стивеном Коллинсоном
2022-10-29T12:40
2022-10-29T12:40
новости
сша
владимир путин
cnn
республиканская партия
демократическая партия
джо байден
спецоперация
военная помощь
киевский режим
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По его мнению, первым признаком ослабления позиции Вашингтона по Украине стало письмо тридцати конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине. Эксперт назвал случившееся "политическим фиаско" для американской администрации.Также автор публикации напомнил о словах лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставки оружия киевскому режиму, выделяя на эти цели десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений Киеву приведёт лишь к затягиванию конфликта, а транспортные средства с оружием становятся законной целью для российской армии.
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новости, сша, владимир путин, cnn, республиканская партия, демократическая партия, джо байден, спецоперация, военная помощь, киевский режим
Новости, США, Владимир Путин, CNN, Республиканская партия, Демократическая партия, Джо Байден, Спецоперация, военная помощь, киевский режим

CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева

12:40 29.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Президент России Владимир Путин дождался первых "трещин" среди американских политиков в вопросе в поддержке киевского режима со стороны США. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях на сайте CNN обозревателем канала Стивеном Коллинсоном
По его мнению, первым признаком ослабления позиции Вашингтона по Украине стало письмо тридцати конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине. Эксперт назвал случившееся "политическим фиаско" для американской администрации.

В течение месяцев президент России Владимир Путин ждал и наблюдал в надежде на раскол в удивительном консенсусе Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот, наконец, появились первые трещины

Стивен Коллинсон
Обозреватель CNN
Также автор публикации напомнил о словах лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс.
20 октября, 11:51
Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи КиевуВнутренний раскол в Республиканской партии США угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 октября в американской газете Politico
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставки оружия киевскому режиму, выделяя на эти цели десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений Киеву приведёт лишь к затягиванию конфликта, а транспортные средства с оружием становятся законной целью для российской армии.
 
НовостиСШАВладимир ПутинCNNРеспубликанская партияДемократическая партияДжо БайденСпецоперациявоенная помощькиевский режим
 
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12:40CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева
12:33Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октября
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12:10Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену
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11:58Демонстрация уверенности в собственных силах и выбранной стратегии. Эксперты о выступлении Путина
11:51Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине
11:30Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?
11:24The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией
11:00У США больше не получается промывать мозги зрелым странам - китайский эксперт
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10:50Украина, Косово и сферическая украинская дипломатия в вакууме
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