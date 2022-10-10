https://ukraina.ru/20221010/1039541858.html

Татьяна Кузьмич о преследованиях СБУ и украинизации в Херсоне

Татьяна Кузьмич о преследованиях СБУ и украинизации в Херсоне - 10.10.2022 Украина.ру

Татьяна Кузьмич о преследованиях СБУ и украинизации в Херсоне

Заместитель министра по образованию и науке Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в Херсоне во времена украинизации.

2022-10-10T08:04

2022-10-10T08:04

2022-10-10T08:04

украина

образование

украинизация

россия

сбу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039450155_0:88:1772:1085_1920x0_80_0_0_6bd039cd8fa7ee71c5f4607283afcd03.jpg.webp

Я, как учитель русского языка и литературы, в 2003 году основала русскую национальную общину "Русич", которая занималась культурологическими программами, участниками были преимущественно дети и учителя русской литературы и языка, истории, украинского языка и так далее, основная задач была — позиционирование славянской культуры, единство трех братских народов - Русского, украинского и белорусского - говорит Татьяна Кузьмич.В 2020-ом году я вышла под залог и полтора года до начала спецоперации я находилась в режиме бесконечных судебных заседаний, ходила с браслетом, не имела права выезжать из Херсона, судили за измену родине и шпионаж - рассказывает замминистра по образованию.По ее словам, с 90-х годов, сразу же началась украинизация — увеличилось количество часов на украинский язык, и большая часть школ перешла на обучение на украинском языке, количество часов для изучения русского языка и литературы сокращалось, и сама программа по русской литературе подверглась корректировке. Явно были видны нездоровые тенденции - фактически до 2020 года почти нигде русского языка не осталось, в какой-то школе в каких-то классах он оставался, они рапортовали, что они его фактически убирают - отметила Татьяна Кузьмич.

https://ukraina.ru/20221007/1039450764.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, образование, украинизация, россия, сбу, новости