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Татьяна Кузьмич о преследованиях СБУ и украинизации в Херсоне
Татьяна Кузьмич о преследованиях СБУ и украинизации в Херсоне - 10.10.2022 Украина.ру
Татьяна Кузьмич о преследованиях СБУ и украинизации в Херсоне
Заместитель министра по образованию и науке Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в Херсоне во времена украинизации.
2022-10-10T08:04
2022-10-10T08:04
2022-10-10T08:04
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Я, как учитель русского языка и литературы, в 2003 году основала русскую национальную общину "Русич", которая занималась культурологическими программами, участниками были преимущественно дети и учителя русской литературы и языка, истории, украинского языка и так далее, основная задач была — позиционирование славянской культуры, единство трех братских народов - Русского, украинского и белорусского - говорит Татьяна Кузьмич.В 2020-ом году я вышла под залог и полтора года до начала спецоперации я находилась в режиме бесконечных судебных заседаний, ходила с браслетом, не имела права выезжать из Херсона, судили за измену родине и шпионаж - рассказывает замминистра по образованию.По ее словам, с 90-х годов, сразу же началась украинизация — увеличилось количество часов на украинский язык, и большая часть школ перешла на обучение на украинском языке, количество часов для изучения русского языка и литературы сокращалось, и сама программа по русской литературе подверглась корректировке. Явно были видны нездоровые тенденции - фактически до 2020 года почти нигде русского языка не осталось, в какой-то школе в каких-то классах он оставался, они рапортовали, что они его фактически убирают - отметила Татьяна Кузьмич.
https://ukraina.ru/20221007/1039450764.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, образование, украинизация, россия, сбу, новости
Татьяна Кузьмич о преследованиях СБУ и украинизации в Херсоне
Заместитель министра по образованию и науке Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в Херсоне во времена украинизации.
Я, как учитель русского языка и литературы, в 2003 году основала русскую национальную общину "Русич", которая занималась культурологическими программами, участниками были преимущественно дети и учителя русской литературы и языка, истории, украинского языка и так далее, основная задач была — позиционирование славянской культуры, единство трех братских народов - Русского, украинского и белорусского - говорит Татьяна Кузьмич.
Встречали меня определенные службы, говорили, чтоб потише себя вела, не сотрудничала с фондом "Русский мир" и так далее. А в 2020 году ко мне пришли с обыском, это был август, длился обыск 6 часов, искали русский паспорт, которого у меня не было и до сих пор пока нет. Забрали меня, полтора месяца я была в СБУ. Ну, корректно относились, пыток не было, но пытались обвинить меня в шпионаже.
В 2020-ом году я вышла под залог и полтора года до начала спецоперации я находилась в режиме бесконечных судебных заседаний, ходила с браслетом, не имела права выезжать из Херсона, судили за измену родине и шпионаж - рассказывает замминистра по образованию.
По ее словам, с 90-х годов, сразу же началась украинизация — увеличилось количество часов на украинский язык, и большая часть школ перешла на обучение на украинском языке, количество часов для изучения русского языка и литературы сокращалось, и сама программа по русской литературе подверглась корректировке.
Уменьшилось количество часов на изучение творчества русских писателей, некоторых вообще убирали. Рекомендовали в школах с украинским языком обучения читать тексты русской классики на украинском языке. От 60 школ города Херсона осталось около 20, могу ошибиться, остались с русским языком обучения. Где-то с 2005 года курс "Русская литература" уже так не назывался, а стал "Интегрированным курсом "Литература". До 2014 года уже осталось 14. Естественно, программы, по русской литературе особенно, подвергались изменению все больше и больше.
Явно были видны нездоровые тенденции - фактически до 2020 года почти нигде русского языка не осталось, в какой-то школе в каких-то классах он оставался, они рапортовали, что они его фактически убирают - отметила Татьяна Кузьмич.