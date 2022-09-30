https://ukraina.ru/20220930/1039233815.html

Эксперт рассказал, сколько придется потратить на восстановление ДНР и ЛНР

Эксперт рассказал, сколько придется потратить на восстановление ДНР и ЛНР - 30.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, сколько придется потратить на восстановление ДНР и ЛНР

Киевские власти за время существования независимой Украины лишь изымали ресурсы из Донецкой и Луганской областей, а не вкладывали в эти территории. Об этом заявил политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает 30 сентября РИА Новости

2022-09-30T07:56

2022-09-30T07:56

2022-09-30T08:00

днр

лнр

восстановление

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/33/1034193340_0:20:1672:961_1920x0_80_0_0_39cb00732c6b4e5e0d2abd5bd3877459.jpg

"Поэтому после присоединения ДНР и ЛНР России придется восстанавливать их практически с нуля, инвестировав около триллиона рублей, чтобы подтянуть эти регионы до российских стандартов", - сказал Суздальцев.Промышленность регионов, по его словам, понесла колоссальные потери.По его словам, в обоих регионах прежде всего следует "стабилизировать ситуацию, сделать гарантированный мир"."До тех пор деньги туда никто не вложит", - полагает Суздальцев.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в Кремле, Путин примет в ней участие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

днр, лнр, восстановление, новости