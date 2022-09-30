Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии - 30.09.2022 Украина.ру
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Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии
Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии - 30.09.2022 Украина.ру
Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии
Задержание группы российских граждан белорусскими спецслужбами в 2020 году было проведено "профессионально", но в рамках закона. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший боец "группы Вагнера" Денис Харитонов
2022-09-30T06:15
2022-09-30T06:15
новости
"вагнеровцы"
белоруссия
николай лукашенко
сбу
провокация
венесуэла
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29 июля 2020 года белорусские СМИ сообщили о том, что в санатории "Белорусочка" под Минском были задержаны "32 боевика иностранной частной военной компании", которые якобы прибыли в страну для дестабилизации обстановки в стране.В августе того же года задержанные были освобождены и вернулись в Россию, гражданами которой большинство из них являлось.Позднее российские СМИ, а также нескольких украинских и иностранных источников заявили о том, что СБУ выманило россиян, ранее являвшихся участниками военных действий в Донбассе, фиктивными предложениями работы за рубежом, с целью их последующего задержания.По этому плану самолёт с россиянами должен был вылететь из Минска якобы в Венесуэлу, а затем посажен на Украине, но белорусские спецслужбы, арестовав всю группу россиян, сорвали операцию СБУ.По словам Харитонова, ему действительно предлагали "работу в Венесуэле" с гонораром в 4-5 тысяч долларов, и никаких подозрений это предложение не вызвало.Он рассказал, что провёл в белорусской тюрьме около двух с половиной недель. Ни при задержании, ни в ходе расследования он не подвергался избиениям, "всё в рамках закона".Затем к задержанным пришёл Николай Лукашенко, который объявил им об их освобождении, при этом объяснил, что белорусская сторона "выполнила свою работу", разобравшись в ситуации, и пожелал всем счастливой дороги.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20210910/1032223867.html
https://ukraina.ru/20200819/1028613653.html
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новости, "вагнеровцы", белоруссия, николай лукашенко, сбу, провокация, венесуэла
Новости, "вагнеровцы", Белоруссия, Николай Лукашенко, СБУ, провокация, Венесуэла

Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии

06:15 30.09.2022
 
© из личного архива Дениса ХаритоноваДенис Харитонов
Денис Харитонов
© из личного архива Дениса Харитонова
Читать в
Задержание группы российских граждан белорусскими спецслужбами в 2020 году было проведено "профессионально", но в рамках закона. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший боец "группы Вагнера" Денис Харитонов
29 июля 2020 года белорусские СМИ сообщили о том, что в санатории "Белорусочка" под Минском были задержаны "32 боевика иностранной частной военной компании", которые якобы прибыли в страну для дестабилизации обстановки в стране.
В августе того же года задержанные были освобождены и вернулись в Россию, гражданами которой большинство из них являлось.
ЧВК Вагнер коллаж
10 сентября 2021, 07:43
История грандиозного скандала: 5 главных загадок инцидента с «вагнеровцевцами»Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в украинских спецслужбах рассказал об участии ЦРУ в задержании «вагнеровцев» в Минске летом 2020 года
Позднее российские СМИ, а также нескольких украинских и иностранных источников заявили о том, что СБУ выманило россиян, ранее являвшихся участниками военных действий в Донбассе, фиктивными предложениями работы за рубежом, с целью их последующего задержания.
По этому плану самолёт с россиянами должен был вылететь из Минска якобы в Венесуэлу, а затем посажен на Украине, но белорусские спецслужбы, арестовав всю группу россиян, сорвали операцию СБУ.
По словам Харитонова, ему действительно предлагали "работу в Венесуэле" с гонораром в 4-5 тысяч долларов, и никаких подозрений это предложение не вызвало.

Сумма была как раз в пределах средней суммы за такую работу. … Работа три месяца, два — отдых дома, потом снова три месяца и так далее

Он рассказал, что провёл в белорусской тюрьме около двух с половиной недель. Ни при задержании, ни в ходе расследования он не подвергался избиениям, "всё в рамках закона".
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа 2020, 13:30
СБУ открестилась от участия в провокации с «вагнеровцами» в БелоруссииСлужба безопасности Украины (СБУ) не будет комментировать информацию о своем участии в провокации с приездом в Минск россиян, которых белорусские власти назвали «наемниками из ЧВК». Официальную позицию ведомства опубликовала пресс-служба в Telegram-канале 19 августа
Затем к задержанным пришёл Николай Лукашенко, который объявил им об их освобождении, при этом объяснил, что белорусская сторона "выполнила свою работу", разобравшись в ситуации, и пожелал всем счастливой дороги.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Новости"вагнеровцы"БелоруссияНиколай ЛукашенкоСБУпровокацияВенесуэла
 
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