https://ukraina.ru/20220930/1039216179.html

Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии

Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии - 30.09.2022 Украина.ру

Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии

Задержание группы российских граждан белорусскими спецслужбами в 2020 году было проведено "профессионально", но в рамках закона. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший боец "группы Вагнера" Денис Харитонов

2022-09-30T06:15

2022-09-30T06:15

2022-09-30T06:15

новости

"вагнеровцы"

белоруссия

николай лукашенко

сбу

провокация

венесуэла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1c/1039159922_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_9f44351500cb41b5d2447e9e8fd1cea7.jpg.webp

29 июля 2020 года белорусские СМИ сообщили о том, что в санатории "Белорусочка" под Минском были задержаны "32 боевика иностранной частной военной компании", которые якобы прибыли в страну для дестабилизации обстановки в стране.В августе того же года задержанные были освобождены и вернулись в Россию, гражданами которой большинство из них являлось.Позднее российские СМИ, а также нескольких украинских и иностранных источников заявили о том, что СБУ выманило россиян, ранее являвшихся участниками военных действий в Донбассе, фиктивными предложениями работы за рубежом, с целью их последующего задержания.По этому плану самолёт с россиянами должен был вылететь из Минска якобы в Венесуэлу, а затем посажен на Украине, но белорусские спецслужбы, арестовав всю группу россиян, сорвали операцию СБУ.По словам Харитонова, ему действительно предлагали "работу в Венесуэле" с гонораром в 4-5 тысяч долларов, и никаких подозрений это предложение не вызвало.Он рассказал, что провёл в белорусской тюрьме около двух с половиной недель. Ни при задержании, ни в ходе расследования он не подвергался избиениям, "всё в рамках закона".Затем к задержанным пришёл Николай Лукашенко, который объявил им об их освобождении, при этом объяснил, что белорусская сторона "выполнила свою работу", разобравшись в ситуации, и пожелал всем счастливой дороги.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20210910/1032223867.html

https://ukraina.ru/20200819/1028613653.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, "вагнеровцы", белоруссия, николай лукашенко, сбу, провокация, венесуэла