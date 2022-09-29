https://ukraina.ru/20220929/1039162526.html

Денис Харитонов: Ребят с "тяжкими статьями" никогда не принимали в "Группу Вагнера"

Денис Харитонов: Ребят с "тяжкими статьями" никогда не принимали в "Группу Вагнера" - 29.09.2022 Украина.ру

Денис Харитонов: Ребят с "тяжкими статьями" никогда не принимали в "Группу Вагнера"

Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T07:56

2022-09-29T07:56

2022-09-29T07:56

интервью

"вагнеровцы"

днр

спецоперация

донбасс

лнр

сирия

пригожин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1c/1039164295_89:21:804:423_1920x0_80_0_0_6ac577694cc6c113163cb437b15c234e.jpg

Бывший боец "Группы Вагнера" Денис Харитонов рассказал Украина. ру об этом военном формировании, о том, чем занимался в Сирии и Донбассе, и за что получил боевые награды.- Денис, вы с первых дней, с 2014 года, воевали в составе "Группы Вагнер", или пришли туда позже?- С июля 2014 года.- Как вы попали в эту группу? Вас уговорил Пригожин? Кем вы были до 2014 года?- Я был добровольцем в Донбассе, который уже сходил туда пару раз с казачьими батальонами, с батальоном "Степь".- Где воевал батальон "Степь", в ЛНР или в ДНР?- Он воевал в ДНР, район Дмитровки. Дмитровка, Мариновка, район Снежного и Саур-Могила. Как только оттуда вышли, позвали в другой батальон – батальон "Амур", сформированный по большей части из командного состава батальона "Степь". И вот, пока проходили формирования, боевое слаживание батальона "Амур", рядом находилась группа, которой командовал человек с позывным "Вагнер".- Это был российский офицер-спецназовец Дмитрий Уткин?- Да.- У вас какой был позывной?- У меня все время был позывной "Баян".- "Баян"? Вы не язычник случайно?- (смеется) Нет. Не внук Велеса (языческий бог – прим.).- И вот к вам подошел Уткин, у которого был позывной "Вагнер"…- Нет, ко мне никто не подходил, просто мы вместе были. У него была своя группа, у меня - своя, мы просто вместе были, друг с другом не общались.Просто во время боевых действий по освобождению Луганского аэропорта, по Хрящеватому, Новосветловке, Комиссарово наши группы продвигались вместе.У нас было тяжелое вооружение и арта, у Вагнера - штурмовики.- А вы были командиром этой группы?- Нет, в этой группе я был командиром взвода ПЗРК.- А кто возглавлял тогда вашу группу, если не секрет, позывной хотя бы?- Позывной "Диагноз".- А кто он, можете назвать его имя и звание?- Имя, звание – нет, не могу сказать. Это военнослужащий в прошлом.- Вооруженные силы Российской Федерации?- Да.- А как вы вошли в "Группу Вагнера"? Когда это было, как это произошло?- В эту группу никто не вошел, это был уже организационный вопрос. После Дебальцевского котла, когда мы опять воевали рядом. Я уже в другой группе был, и у него другая группа была.Группы расширялись, и, в конце концов, кем-то было принято решение: на полигоне Молькино (Краснодарский край) объединить все группы штурмовиков, которые там были, и поставить там во главе Вагнера.- Вы сказали: было принято решение. А кем оно было принято?- Мы этого не можем знать, потому что мы находились в командировке в Сирии, нам просто сообщили, что мы теперь все входим в группу, где будет командовать Вагнер.- Что за человек Вагнер?- Человек жесткий, грамотный командир, волевой, который всем собственным примером показывал, как надо воевать – он никогда и нигде не отсиживался. Даже, когда я не знал, кто он такой, в 2014 году я видел, как работала его группа. Скажу честно – он всегда шел впереди своей группы.- А сколько ему было лет?- Наверное, под сорок было.- Как он выглядел?- Я думаю, внешность его уже всем известна – высокий, худощавый, жилистый, лысый.- Был ли он жестоким человеком?- Нет, жестоким не был – жестким был. Требовательным.- А он сам спецназовец?- Я тоже этого не знаю, не настолько мы были близкие знакомые, никогда не интересовался.- Говорят, что его родным городом был украинский Кировоград, он то ли родился там, то ли жил долгое время. Он вам ничего не рассказывал?- Он мне никогда ничего не рассказывал. Лично я с ним общался только по рабочим моментам, и никогда о личной жизни я ни у кого из бойцов никогда не спрашивал.- А веселым он был?- Чувство юмора у него отличное.- Почему у него такой позывной – Вагнер? Ходили слухи, что якобы он увлекается Третьим Рейхом? Так ли это?- Я не могу об этом сказать, потому что я настолько близко с ним не знаком. Возможно, музыка ему Вагнера нравится, возможно, он что-то читал, фанат произведений... Не могу сказать.- А с господином Пригожиным вы лично были знакомы или нет? Что он за человек?- Нет, не был лично знаком, несколько раз видел, но никогда не общался.- Что он за человек? Какое он произвел на вас впечатление?- Достаточно спокойный, уверенный в себе, достаточно по разговору умный человек, который знает, чего хочет, знает, как этого достичь, и человек, который привык добиваться своего.- Можно ли говорить, что "Группа Вагнера" именно как "Группа Вагнера" родилась именно в Сирии?- Да, мы только в Сирии стали единой организацией, а до Сирии в Донбассе во время боевых действий 2014-2015 годов не было никакой "Группы Вагнера".- А какие задачи стояли перед "Группой Вагнера" в Сирии? Вы были штурмовой группой во время осады того или иного сирийского города? Уничтожали ИГИЛ*? Что еще?- Главная задача: освобождение территории Сирии от игиловцев*. Любая территория, любой населенный пункт, независимо от того, что это - высота, степь, город, поселок. Ликвидация игиловцев* - ликвидация живой силы, техники, и передача территории под контроль сирийской армии.- То есть, брали вы, а потом передавали под контроль сирийцам?- Да.- А сколько примерно человек воевало в "Группе Вагнера" в Сирии? Тысяча, две, три?- Я не могу этого сказать, но не очень много.- Какая техника у вас была?- Нам предоставлялась техника сирийской армии, та, воевать на которой у сирийцев не было специалистов. По большой части это была старая советская техника, которую мы сами приводили в порядок, и на ней выполняли задачи.- А в Центральноафриканской Республике вы были?- Да.- А какие задачи в ЦАР вы выполняли, имею в виду "Группу Вагнера"?- Обучение полиции, обучение солдат армии ЦАР. В большей степени мы выполняли инструкторские функции. Потом осуществляли контроль за этими действиями. Контролировать африканцев надо было обязательно, потому что, когда они разъезжались на свои участки, доверия им не было.- Почему?- Они начинали торговать оружием и патронами.- Есть такой российский фильм - "Турист". Действие вроде как в ЦАР происходит. На деньги Пригожина, говорят, снят…- ..очень хороший фильм.- Насколько он близок к реальности?- На 95%.- В фильме показана работа "Группы Вагнера", правильно?- В принципе, так и позиционируется.- Как вы оцениваете операции в Сирии и ЦАР? Они были успешными для вагнеровцев или нет?- Учитывая, что меньше, чем за полгода было освобождено две трети Сирии, которая до этого более десяти лет истекала кровью в гражданской войне, а игиловцы* организовали там полный беспредел, сирийская операция была очень успешная.- Освободили именно вы?- Освобождали да, по большей части.- А в ЦАР?- Тут мне тяжело судить, потому что я прибыл и уехал тут же в один из населенных пунктов на границе, и находился там все время, поэтому общую ситуацию не знаю. Знаю только в пределах своей компетенции.- У "Группы Вагнера" есть свои собственные награды. Например, "Черный крест". Вы какие-либо вагнеровские награды имеете?- Да.- А какие?- За каждую боевую операцию я получал по кресту.- Черному?- Да, "Черный крест".- А за что вручается эта награда? За какой подвиг? Подбил три танка или что-то в этом роде?- Нет, это за участие в операции. Есть определенные знаковые операции, которые завершились победой. За это и вручается награда. На ней указана дата и координаты, где проходила эта операция.- Известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль и еще два его коллеги. Ходили слухи, что "Группа Вагнера" причастна к этому. Что по этому поводу можете сказать?- Я думаю, что это провокация. Журналисты просто попали в засаду: наверное, кто-то из местных продал, как продают дорогое оборудование. Они при деньгах были. Просто какая-то местная небольшая повстанческая группировка, а, может быть, просто кто-то из местных криминальных группировок имеет отношение к этому убийству.- В интернете есть очень жестокое видео, где какие-то люди, говорящие на русском забивают насмерть какого-то сирийского дезертира. Говорят, что это якобы вагнеровцы. Это соответствует действительности? Вы, наверное, видели это видео?- Я видел это видео, но к нам оно не имеет отношения – никаких сирийских дезертиров никто из нас "не забивал".- Какая у вас была военная специализация?- Несколько специализаций, потому что во время работы я владел несколькими военными специальностями, которые были необходимы в данный момент, при выполнении определенной боевой задачи.- Какие-то можете назвать?- ПЗРК, ЗУ, броня, все, что касается по броне.- Вы ушли из "Группы Вагнера". Почему?- Маленечко устал. Семь лет провоевал, и все командировки были затяжные. Около года. Последние три командировки были по полгода. Семь лет семью не видел толком, поэтому решил маленько отдохнуть.- Сейчас вы являетесь депутатом Астраханской областной думы?- Да. От партии "Единая Россия".- А у вас какое воинское звание, если не секрет?- Вы имеете в виду по военному билету?- Да.- По военном билету я рядовой, стрелок.- А в "Группе Вагнера"?- Я занимал должности командира экипажа, командира взвода.- Вы были в разработке украинских спецслужб, планировавших посадить в украинском аэропорту турецкий самолет с вагнеровцами, который должен был лететь из Минска в Венесуэлу. Можете подробнее рассказать, что тогда произошло? Как вас и ваших коллег арестовали белорусы?- Мы туда въехали, разместились в санатории "Белорусочка". Там и произошло задержание.- Вас жестко принимали?- Скажем так – профессионально.- Били вас?- Нет, все в рамках закона.- О чем вас спрашивали во время допросов? Что хотели узнать?- Хотели узнать, какое отношение мы имеем к покушению на президента Белоруссии. Мы сказали, что никакого отношения к этому не имеем.- А как вас отпустили?- Неожиданно. Сказали, что выяснили, что никакого отношения не имеем, провели внутреннее расследование, посадили на автобус и отправили в Москву.- Сколько вы провели тогда времени в СИЗО?- Мы не сидели в СИЗО, мы сразу сели в тюрьму. Провели там где-то около двух, двух с половиной недель.-Тогда к вагнеровцам приезжал сын Лукашенко. Он извинился перед вами?- Нет. Он просто сказал, что "извиняться не буду, мы выполняли свою работу, вы должны нас понять как специалисты. Сделали свою работу. Хорошо, что разобрались. Всем счастливой дороги".- Компенсацию не заплатили?- Нет, никакой компенсации не было.- Когда вам предлагали работу в Венесуэле, большие деньги обещали? У вас не было подозрений, что это что-то не то?- Сумма была как раз в пределах средней суммы за такую работу. Если не ошибаюсь, где-то около 4 или 5 тысяч долларов.- Насколько контракт был? На год, на два?- Нет, там работа три месяца работа, два – отдых дома, потом снова три месяца и так далее.- Как вы считаете, почему эта операция украинских спецслужб сорвалась, у вас есть какие-то догадки?- В то время, насколько я знаю, украинские спецслужбы пытались раскачать ситуацию в свою пользу по недопущению Александра Григорьевича к власти. Наверное, белорусы посчитали, что мы одна из частей операции украинских спецслужб, поэтому, на всякий случай, задержали нас.- На украинских сайтах была опубликована запись вашего разговора с вербовщиком на работу в Венесуэлу, которому вы рассказываете об операциях, в которых вы участвовали. Именно после этой публикации ухудшилось отношение к вам у руководства "Группы Вагнера", после чего вы ушли из нее?- Нет, отношения из-за этого не ухудшились, потому что было мое решение не возвращаться туда.- Вы не возвратились именно после этого случая?- Нет, я уже до этого оттуда ушел. Я поэтому и согласился на этот контракт, потому что уже окончательно ушел из "Группы Вагнера".-А что вы думаете по поводу того, что в Вагнере будут служить зеки? Раньше такое было?- Наличие погашенной судимости до 2020 года не являлось причиной для отказа в приёме в отряд. В целом, когда возникала необходимость в людском ресурсе для выполнения задач, условия приёма бойцов смягчались.Многие из грамотных и подготовленных бойцов, которых я знаю, в своё время имели проблемы с законом. Но ребят с "тяжкими статьями" никогда не принимали в "Группу Вагнера".*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20220926/1039079626.html

https://ukraina.ru/20220815/1037700507.html

https://ukraina.ru/20220729/1037002915.html

https://ukraina.ru/20211118/1032687093.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, "вагнеровцы", днр, спецоперация, донбасс, лнр, сирия, пригожин