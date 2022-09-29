Денис Харитонов: Ребят с "тяжкими статьями" никогда не принимали в "Группу Вагнера"
© из личного архива Дениса ХаритоноваДенис Харитонов интервью
© из личного архива Дениса Харитонова
Бывший боец "Группы Вагнера" Денис Харитонов рассказал Украина. ру об этом военном формировании, о том, чем занимался в Сирии и Донбассе, и за что получил боевые награды.
- Денис, вы с первых дней, с 2014 года, воевали в составе "Группы Вагнер", или пришли туда позже?
- С июля 2014 года.
- Как вы попали в эту группу? Вас уговорил Пригожин? Кем вы были до 2014 года?
- Я был добровольцем в Донбассе, который уже сходил туда пару раз с казачьими батальонами, с батальоном "Степь".
- Где воевал батальон "Степь", в ЛНР или в ДНР?
- Он воевал в ДНР, район Дмитровки. Дмитровка, Мариновка, район Снежного и Саур-Могила. Как только оттуда вышли, позвали в другой батальон – батальон "Амур", сформированный по большей части из командного состава батальона "Степь". И вот, пока проходили формирования, боевое слаживание батальона "Амур", рядом находилась группа, которой командовал человек с позывным "Вагнер".
- Это был российский офицер-спецназовец Дмитрий Уткин?
- Да.
- У вас какой был позывной?
- У меня все время был позывной "Баян".
- "Баян"? Вы не язычник случайно?
- (смеется) Нет. Не внук Велеса (языческий бог – прим.).
- И вот к вам подошел Уткин, у которого был позывной "Вагнер"…
- Нет, ко мне никто не подходил, просто мы вместе были. У него была своя группа, у меня - своя, мы просто вместе были, друг с другом не общались.
Просто во время боевых действий по освобождению Луганского аэропорта, по Хрящеватому, Новосветловке, Комиссарово наши группы продвигались вместе.
У нас было тяжелое вооружение и арта, у Вагнера - штурмовики.
© из личного архива Дениса Харитонова
© из личного архива Дениса Харитонова
- А вы были командиром этой группы?
- Нет, в этой группе я был командиром взвода ПЗРК.
- А кто возглавлял тогда вашу группу, если не секрет, позывной хотя бы?
- Позывной "Диагноз".
- А кто он, можете назвать его имя и звание?
- Имя, звание – нет, не могу сказать. Это военнослужащий в прошлом.
- Вооруженные силы Российской Федерации?
- Да.
- А как вы вошли в "Группу Вагнера"? Когда это было, как это произошло?
- В эту группу никто не вошел, это был уже организационный вопрос. После Дебальцевского котла, когда мы опять воевали рядом. Я уже в другой группе был, и у него другая группа была.
Группы расширялись, и, в конце концов, кем-то было принято решение: на полигоне Молькино (Краснодарский край) объединить все группы штурмовиков, которые там были, и поставить там во главе Вагнера.
- Вы сказали: было принято решение. А кем оно было принято?
- Мы этого не можем знать, потому что мы находились в командировке в Сирии, нам просто сообщили, что мы теперь все входим в группу, где будет командовать Вагнер.
- Что за человек Вагнер?
- Человек жесткий, грамотный командир, волевой, который всем собственным примером показывал, как надо воевать – он никогда и нигде не отсиживался. Даже, когда я не знал, кто он такой, в 2014 году я видел, как работала его группа. Скажу честно – он всегда шел впереди своей группы.
- А сколько ему было лет?
- Наверное, под сорок было.
- Как он выглядел?
- Я думаю, внешность его уже всем известна – высокий, худощавый, жилистый, лысый.
- Был ли он жестоким человеком?
- Нет, жестоким не был – жестким был. Требовательным.
- А он сам спецназовец?
- Я тоже этого не знаю, не настолько мы были близкие знакомые, никогда не интересовался.
- Говорят, что его родным городом был украинский Кировоград, он то ли родился там, то ли жил долгое время. Он вам ничего не рассказывал?
- Он мне никогда ничего не рассказывал. Лично я с ним общался только по рабочим моментам, и никогда о личной жизни я ни у кого из бойцов никогда не спрашивал.
- А веселым он был?
- Чувство юмора у него отличное.
- Почему у него такой позывной – Вагнер? Ходили слухи, что якобы он увлекается Третьим Рейхом? Так ли это?
- Я не могу об этом сказать, потому что я настолько близко с ним не знаком. Возможно, музыка ему Вагнера нравится, возможно, он что-то читал, фанат произведений... Не могу сказать.
© из личного архива Дениса Харитонова
© из личного архива Дениса Харитонова
- А с господином Пригожиным вы лично были знакомы или нет? Что он за человек?
- Нет, не был лично знаком, несколько раз видел, но никогда не общался.
- Что он за человек? Какое он произвел на вас впечатление?
- Достаточно спокойный, уверенный в себе, достаточно по разговору умный человек, который знает, чего хочет, знает, как этого достичь, и человек, который привык добиваться своего.
- Можно ли говорить, что "Группа Вагнера" именно как "Группа Вагнера" родилась именно в Сирии?
- Да, мы только в Сирии стали единой организацией, а до Сирии в Донбассе во время боевых действий 2014-2015 годов не было никакой "Группы Вагнера".
- А какие задачи стояли перед "Группой Вагнера" в Сирии? Вы были штурмовой группой во время осады того или иного сирийского города? Уничтожали ИГИЛ*? Что еще?
- Главная задача: освобождение территории Сирии от игиловцев*. Любая территория, любой населенный пункт, независимо от того, что это - высота, степь, город, поселок. Ликвидация игиловцев* - ликвидация живой силы, техники, и передача территории под контроль сирийской армии.
- То есть, брали вы, а потом передавали под контроль сирийцам?
- Да.
- А сколько примерно человек воевало в "Группе Вагнера" в Сирии? Тысяча, две, три?
- Я не могу этого сказать, но не очень много.
- Какая техника у вас была?
- Нам предоставлялась техника сирийской армии, та, воевать на которой у сирийцев не было специалистов. По большой части это была старая советская техника, которую мы сами приводили в порядок, и на ней выполняли задачи.
- А в Центральноафриканской Республике вы были?
- Да.
- А какие задачи в ЦАР вы выполняли, имею в виду "Группу Вагнера"?
- Обучение полиции, обучение солдат армии ЦАР. В большей степени мы выполняли инструкторские функции. Потом осуществляли контроль за этими действиями. Контролировать африканцев надо было обязательно, потому что, когда они разъезжались на свои участки, доверия им не было.
- Почему?
- Они начинали торговать оружием и патронами.
- Есть такой российский фильм - "Турист". Действие вроде как в ЦАР происходит. На деньги Пригожина, говорят, снят…
- ..очень хороший фильм.
- Насколько он близок к реальности?
- На 95%.
- В фильме показана работа "Группы Вагнера", правильно?
- В принципе, так и позиционируется.
- Как вы оцениваете операции в Сирии и ЦАР? Они были успешными для вагнеровцев или нет?
- Учитывая, что меньше, чем за полгода было освобождено две трети Сирии, которая до этого более десяти лет истекала кровью в гражданской войне, а игиловцы* организовали там полный беспредел, сирийская операция была очень успешная.
- Освободили именно вы?
- Освобождали да, по большей части.
- А в ЦАР?
- Тут мне тяжело судить, потому что я прибыл и уехал тут же в один из населенных пунктов на границе, и находился там все время, поэтому общую ситуацию не знаю. Знаю только в пределах своей компетенции.
- У "Группы Вагнера" есть свои собственные награды. Например, "Черный крест". Вы какие-либо вагнеровские награды имеете?
- Да.
- А какие?
- За каждую боевую операцию я получал по кресту.
- Черному?
- Да, "Черный крест".
© из личного архива Дениса Харитонова
© из личного архива Дениса Харитонова
- А за что вручается эта награда? За какой подвиг? Подбил три танка или что-то в этом роде?
- Нет, это за участие в операции. Есть определенные знаковые операции, которые завершились победой. За это и вручается награда. На ней указана дата и координаты, где проходила эта операция.
- Известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль и еще два его коллеги. Ходили слухи, что "Группа Вагнера" причастна к этому. Что по этому поводу можете сказать?
- Я думаю, что это провокация. Журналисты просто попали в засаду: наверное, кто-то из местных продал, как продают дорогое оборудование. Они при деньгах были. Просто какая-то местная небольшая повстанческая группировка, а, может быть, просто кто-то из местных криминальных группировок имеет отношение к этому убийству.
- В интернете есть очень жестокое видео, где какие-то люди, говорящие на русском забивают насмерть какого-то сирийского дезертира. Говорят, что это якобы вагнеровцы. Это соответствует действительности? Вы, наверное, видели это видео?
- Я видел это видео, но к нам оно не имеет отношения – никаких сирийских дезертиров никто из нас "не забивал".
- Какая у вас была военная специализация?
- Несколько специализаций, потому что во время работы я владел несколькими военными специальностями, которые были необходимы в данный момент, при выполнении определенной боевой задачи.
- Какие-то можете назвать?
- ПЗРК, ЗУ, броня, все, что касается по броне.
- Вы ушли из "Группы Вагнера". Почему?
- Маленечко устал. Семь лет провоевал, и все командировки были затяжные. Около года. Последние три командировки были по полгода. Семь лет семью не видел толком, поэтому решил маленько отдохнуть.
- Сейчас вы являетесь депутатом Астраханской областной думы?
- Да. От партии "Единая Россия".
- А у вас какое воинское звание, если не секрет?
- Вы имеете в виду по военному билету?
- Да.
- По военном билету я рядовой, стрелок.
18 ноября 2021, 12:24В Офисе Зеленского прокомментировали расследование срыва операции с «ЧВК Вагнера»В Офисе президента (ОП) Украины опровергли причастность главы ОП Андрея Ермака к срыву операции по задержанию «вагнеровцев» в Белоруссии. Расследование Bellingcat прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает «Наше время» 17 ноября
- А в "Группе Вагнера"?
- Я занимал должности командира экипажа, командира взвода.
- Вы были в разработке украинских спецслужб, планировавших посадить в украинском аэропорту турецкий самолет с вагнеровцами, который должен был лететь из Минска в Венесуэлу. Можете подробнее рассказать, что тогда произошло? Как вас и ваших коллег арестовали белорусы?
- Мы туда въехали, разместились в санатории "Белорусочка". Там и произошло задержание.
- Вас жестко принимали?
- Скажем так – профессионально.
- Били вас?
- Нет, все в рамках закона.
- О чем вас спрашивали во время допросов? Что хотели узнать?
- Хотели узнать, какое отношение мы имеем к покушению на президента Белоруссии. Мы сказали, что никакого отношения к этому не имеем.
- А как вас отпустили?
- Неожиданно. Сказали, что выяснили, что никакого отношения не имеем, провели внутреннее расследование, посадили на автобус и отправили в Москву.
- Сколько вы провели тогда времени в СИЗО?
- Мы не сидели в СИЗО, мы сразу сели в тюрьму. Провели там где-то около двух, двух с половиной недель.
-Тогда к вагнеровцам приезжал сын Лукашенко. Он извинился перед вами?
- Нет. Он просто сказал, что "извиняться не буду, мы выполняли свою работу, вы должны нас понять как специалисты. Сделали свою работу. Хорошо, что разобрались. Всем счастливой дороги".
- Компенсацию не заплатили?
- Нет, никакой компенсации не было.
- Когда вам предлагали работу в Венесуэле, большие деньги обещали? У вас не было подозрений, что это что-то не то?
- Сумма была как раз в пределах средней суммы за такую работу. Если не ошибаюсь, где-то около 4 или 5 тысяч долларов.
- Насколько контракт был? На год, на два?
- Нет, там работа три месяца работа, два – отдых дома, потом снова три месяца и так далее.
- Как вы считаете, почему эта операция украинских спецслужб сорвалась, у вас есть какие-то догадки?
- В то время, насколько я знаю, украинские спецслужбы пытались раскачать ситуацию в свою пользу по недопущению Александра Григорьевича к власти. Наверное, белорусы посчитали, что мы одна из частей операции украинских спецслужб, поэтому, на всякий случай, задержали нас.
- На украинских сайтах была опубликована запись вашего разговора с вербовщиком на работу в Венесуэлу, которому вы рассказываете об операциях, в которых вы участвовали. Именно после этой публикации ухудшилось отношение к вам у руководства "Группы Вагнера", после чего вы ушли из нее?
- Нет, отношения из-за этого не ухудшились, потому что было мое решение не возвращаться туда.
- Вы не возвратились именно после этого случая?
- Нет, я уже до этого оттуда ушел. Я поэтому и согласился на этот контракт, потому что уже окончательно ушел из "Группы Вагнера".
-А что вы думаете по поводу того, что в Вагнере будут служить зеки? Раньше такое было?
- Наличие погашенной судимости до 2020 года не являлось причиной для отказа в приёме в отряд. В целом, когда возникала необходимость в людском ресурсе для выполнения задач, условия приёма бойцов смягчались.
Многие из грамотных и подготовленных бойцов, которых я знаю, в своё время имели проблемы с законом. Но ребят с "тяжкими статьями" никогда не принимали в "Группу Вагнера".
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ