https://ukraina.ru/20220929/1039215560.html

Муж Мендель сбежал из украинской армии в Польшу, а обещал подарить Херсон

Муж Мендель сбежал из украинской армии в Польшу, а обещал подарить Херсон - 29.09.2022 Украина.ру

Муж Мендель сбежал из украинской армии в Польшу, а обещал подарить Херсон

Бывший и.о. министра экономразвития Украины Павел Кухта в марте 2022 года объявил о решении уйти на фронт. После свадьбы в июне с бывшим пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель он оказался в Варшаве. Об этом журналистам польского издания Onet.pl рассказала Мендель

2022-09-29T14:35

2022-09-29T14:35

2022-09-29T14:35

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мендель

херсон

всу

владимир зеленский

польша

украина

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В феврале Кухта пообещал Мендель подарить на свадьбу "освобождение Херсона". Для этого он в конце марта записался в ряды украинской армии, поучаствовал в стрельбах на полигоне из автомата, а через две недели покончил с военной карьерой. Этапы "освобождения Херсона" Мендель публиковала в соцсетях.В июне без торжеств прошла свадьба, а в сентябре Херсон и Херсонская область практически вошли в состав России. Мендель это не расстроило: ее супруг теперь вместе с ней живет в Польше, и собирает деньги для украинской армии.Такова судьба украинских семей, добавила Мендель. В интервью она рассказала о том, что на Украине теперь якобы многие свободно разговаривают по-английски, беременной от Владимира Зеленского она якобы не была, а уволилась из-за усталости. В завершение своей красочной истории любви она предложила полякам помнить, что линия фронта - для украинцев, а для остальных - борьба за демократию.

https://ukraina.ru/20220929/1039210339.html

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новости, мендель, херсон, всу, владимир зеленский, польша, украина