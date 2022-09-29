Муж Мендель сбежал из украинской армии в Польшу, а обещал подарить Херсон - 29.09.2022 Украина.ру
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Муж Мендель сбежал из украинской армии в Польшу, а обещал подарить Херсон
Муж Мендель сбежал из украинской армии в Польшу, а обещал подарить Херсон - 29.09.2022 Украина.ру
Муж Мендель сбежал из украинской армии в Польшу, а обещал подарить Херсон
Бывший и.о. министра экономразвития Украины Павел Кухта в марте 2022 года объявил о решении уйти на фронт. После свадьбы в июне с бывшим пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель он оказался в Варшаве. Об этом журналистам польского издания Onet.pl рассказала Мендель
2022-09-29T14:35
2022-09-29T14:35
новости
мендель
херсон
всу
владимир зеленский
польша
украина
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В феврале Кухта пообещал Мендель подарить на свадьбу "освобождение Херсона". Для этого он в конце марта записался в ряды украинской армии, поучаствовал в стрельбах на полигоне из автомата, а через две недели покончил с военной карьерой. Этапы "освобождения Херсона" Мендель публиковала в соцсетях.В июне без торжеств прошла свадьба, а в сентябре Херсон и Херсонская область практически вошли в состав России. Мендель это не расстроило: ее супруг теперь вместе с ней живет в Польше, и собирает деньги для украинской армии.Такова судьба украинских семей, добавила Мендель. В интервью она рассказала о том, что на Украине теперь якобы многие свободно разговаривают по-английски, беременной от Владимира Зеленского она якобы не была, а уволилась из-за усталости. В завершение своей красочной истории любви она предложила полякам помнить, что линия фронта - для украинцев, а для остальных - борьба за демократию.
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новости, мендель, херсон, всу, владимир зеленский, польша, украина
Новости, Мендель, Херсон, ВСУ, Владимир Зеленский, Польша, Украина

Муж Мендель сбежал из украинской армии в Польшу, а обещал подарить Херсон

14:35 29.09.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)Юлия Мендель и Павел Кухта
Юлия Мендель и Павел Кухта - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
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Бывший и.о. министра экономразвития Украины Павел Кухта в марте 2022 года объявил о решении уйти на фронт. После свадьбы в июне с бывшим пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель он оказался в Варшаве. Об этом журналистам польского издания Onet.pl рассказала Мендель
В феврале Кухта пообещал Мендель подарить на свадьбу "освобождение Херсона". Для этого он в конце марта записался в ряды украинской армии, поучаствовал в стрельбах на полигоне из автомата, а через две недели покончил с военной карьерой. Этапы "освобождения Херсона" Мендель публиковала в соцсетях.
В июне без торжеств прошла свадьба, а в сентябре Херсон и Херсонская область практически вошли в состав России. Мендель это не расстроило: ее супруг теперь вместе с ней живет в Польше, и собирает деньги для украинской армии.
"Самым тяжелым для меня было принять тот факт, что он решил пойти в армию. Я буквально три дня плакала. К счастью, Павел в безопасности. Он тоже сейчас в Варшаве. Он организует здесь материальную помощь для украинской армии, мы скоро вернемся", - сказала Мендель.
Такова судьба украинских семей, добавила Мендель. В интервью она рассказала о том, что на Украине теперь якобы многие свободно разговаривают по-английски, беременной от Владимира Зеленского она якобы не была, а уволилась из-за усталости. В завершение своей красочной истории любви она предложила полякам помнить, что линия фронта - для украинцев, а для остальных - борьба за демократию.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
12:45
Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию УкраиныМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау предположил, что силы НАТО могут открыто вступить в украинский конфликт в случае, если на Украине будет применено ядерное оружие, сообщает RMF FM 29 сентября
 
НовостиМендельХерсонВСУВладимир ЗеленскийПольшаУкраина
 
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