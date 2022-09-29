Килинкаров объяснил, как киевский режим подтолкнул людей участвовать в референдумах - 29.09.2022 Украина.ру
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Килинкаров объяснил, как киевский режим подтолкнул людей участвовать в референдумах
Килинкаров объяснил, как киевский режим подтолкнул людей участвовать в референдумах - 29.09.2022 Украина.ру
Килинкаров объяснил, как киевский режим подтолкнул людей участвовать в референдумах
Украина сделала все для того, чтобы референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей состоялись, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-09-29T06:00
2022-09-29T06:00
новости
референдум
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Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации.Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября и завершилось 27 сентября.По его мнению, референдумы состоялись только потому, что на самом деле киевский режим всеми своими действиями вынудили людей проводить их.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220928/1039173963.html
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новости, референдум
Новости, референдум

Килинкаров объяснил, как киевский режим подтолкнул людей участвовать в референдумах

06:00 29.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украина сделала все для того, чтобы референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей состоялись, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации.
Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября и завершилось 27 сентября.
Украина сделала все для того, чтобы эти референдумы состоялись. Потому что на протяжении восьми лет было очень много вариантов, как этот внутренний украинский конфликт можно было урегулировать политико-дипломатических путем и без всяких жертв.
Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины трех созывов
По его мнению, референдумы состоялись только потому, что на самом деле киевский режим всеми своими действиями вынудили людей проводить их.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Богатырь - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 14:46
Под присмотром. Как Россия будет защищать свои новые субъекты
 
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