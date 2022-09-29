https://ukraina.ru/20220929/1039178555.html

Килинкаров объяснил, как киевский режим подтолкнул людей участвовать в референдумах

Килинкаров объяснил, как киевский режим подтолкнул людей участвовать в референдумах - 29.09.2022 Украина.ру

Килинкаров объяснил, как киевский режим подтолкнул людей участвовать в референдумах

Украина сделала все для того, чтобы референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей состоялись, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-09-29T06:00

2022-09-29T06:00

2022-09-29T06:00

новости

референдум

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Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации.Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября и завершилось 27 сентября.По его мнению, референдумы состоялись только потому, что на самом деле киевский режим всеми своими действиями вынудили людей проводить их.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220928/1039173963.html

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2022

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Новости

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новости, референдум