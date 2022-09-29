https://ukraina.ru/20220929/1039174273.html
Больно всем, но - России не так больно, как им – Лидов о санкциях
Больно всем, но - России не так больно, как им – Лидов о санкциях - 29.09.2022 Украина.ру
Больно всем, но - России не так больно, как им – Лидов о санкциях
Антироссийские санкции ударили по экономике Запада - гораздо сильнее, чем по России, отрицательный рост ВВП наблюдается уже во всех странах, включая США и Великобританию, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру
2022-09-29T05:30
2022-09-29T05:30
2022-09-29T05:30
новости
санкции
россия
европа
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз введет дополнительные санкции против российского руководства.По его словам, "больно всем, но - России не так больно, как им", потому что РФ переориентируется на Восток в течение нескольких лет и сделает это эффективно.Санкциями страны Запада разрушают систему, в которой они могут их применять, а скоро не будет никаких связей между Россией и Европой, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220928/1039161157.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, россия, европа
Больно всем, но - России не так больно, как им – Лидов о санкциях
Антироссийские санкции ударили по экономике Запада - гораздо сильнее, чем по России, отрицательный рост ВВП наблюдается уже во всех странах, включая США и Великобританию, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз введет дополнительные санкции против российского руководства.
Безусловно, санкции ничего хорошего не несут, с одной стороны. Но, с другой стороны, пока есть ощущение, что удар по экономике Запада - гораздо сильнее, чем по экономике России. Отрицательный рост ВВП наблюдается уже во всех странах, включая США, включая, безусловно, Великобританию. Падение доходов граждан, падение жизненного уровня. Впереди зима... Они себя загоняют сейчас в рецессию.
Петр Лидов
директор дирекции по коммуникациям "России сегодня"
По его словам, "больно всем, но - России не так больно, как им", потому что РФ переориентируется на Восток в течение нескольких лет и сделает это эффективно.
Санкциями страны Запада разрушают систему, в которой они могут их применять, а скоро не будет никаких связей между Россией и Европой, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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