https://ukraina.ru/20220929/1039174273.html

Больно всем, но - России не так больно, как им – Лидов о санкциях

Больно всем, но - России не так больно, как им – Лидов о санкциях - 29.09.2022 Украина.ру

Больно всем, но - России не так больно, как им – Лидов о санкциях

Антироссийские санкции ударили по экономике Запада - гораздо сильнее, чем по России, отрицательный рост ВВП наблюдается уже во всех странах, включая США и Великобританию, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру

2022-09-29T05:30

2022-09-29T05:30

2022-09-29T05:30

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз введет дополнительные санкции против российского руководства.По его словам, "больно всем, но - России не так больно, как им", потому что РФ переориентируется на Восток в течение нескольких лет и сделает это эффективно.Санкциями страны Запада разрушают систему, в которой они могут их применять, а скоро не будет никаких связей между Россией и Европой, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220928/1039161157.html

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новости, санкции, россия, европа