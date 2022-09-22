В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука - 22.09.2022 Украина.ру
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В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука
В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука - 22.09.2022 Украина.ру
В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 сентября, что у него нет полномочий комментировать освобождение из плена украинского политика Виктора Медведчука
2022-09-22T14:15
2022-09-22T14:15
новости
виктор медведчук
кремль
песков
обмен
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Об участии Медведчука в обмене сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме него в результате обмена пленными с Украиной освобождены 55 военнослужащих. Украине передали 215 человек, часть которых – боевики нацбатов.В Минобороны завили, что в ночь на 22 сентября состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. С подконтрольных Киеву территорий вернули 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик. В плену военным угрожала смертельная опасность.Известно, что сейчас все освобожденные находятся в медицинских учреждениях Минобороны России.Позднее в сети появилось видео возвращения военнослужащих в Россию. На кадрах, снятых журналистами "Звезды", военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета Ил-76МД.
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новости, виктор медведчук, кремль, песков, обмен
Новости, Виктор Медведчук, Кремль, Песков, обмен

В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука

14:15 22.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу В. Медведчука в Киеве
Заседание суда по делу В. Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 сентября, что у него нет полномочий комментировать освобождение из плена украинского политика Виктора Медведчука
У меня нет полномочий это комментировать.
Об участии Медведчука в обмене сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме него в результате обмена пленными с Украиной освобождены 55 военнослужащих. Украине передали 215 человек, часть которых – боевики нацбатов.
В Минобороны завили, что в ночь на 22 сентября состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. С подконтрольных Киеву территорий вернули 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик. В плену военным угрожала смертельная опасность.
Известно, что сейчас все освобожденные находятся в медицинских учреждениях Минобороны России.
Позднее в сети появилось видео возвращения военнослужащих в Россию. На кадрах, снятых журналистами "Звезды", военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета Ил-76МД.
Арест Медведчук
13:52
"Понимаю чувства и эмоции всех": Пушилин назвал заслуги Медведчука и подтвердил его обменВ результате обмена была освобожден из плена украинский политик Виктор Медведчук, сообщил 22 сентября глава ДНР Денис Пушилин
 
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