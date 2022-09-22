https://ukraina.ru/20220922/1038980848.html
В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука
В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука - 22.09.2022 Украина.ру
В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 сентября, что у него нет полномочий комментировать освобождение из плена украинского политика Виктора Медведчука
2022-09-22T14:15
2022-09-22T14:15
2022-09-22T14:15
новости
виктор медведчук
кремль
песков
обмен
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Об участии Медведчука в обмене сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме него в результате обмена пленными с Украиной освобождены 55 военнослужащих. Украине передали 215 человек, часть которых – боевики нацбатов.В Минобороны завили, что в ночь на 22 сентября состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. С подконтрольных Киеву территорий вернули 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик. В плену военным угрожала смертельная опасность.Известно, что сейчас все освобожденные находятся в медицинских учреждениях Минобороны России.Позднее в сети появилось видео возвращения военнослужащих в Россию. На кадрах, снятых журналистами "Звезды", военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета Ил-76МД.
https://ukraina.ru/20220922/1038980102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор медведчук, кремль, песков, обмен
Новости, Виктор Медведчук, Кремль, Песков, обмен
В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 сентября, что у него нет полномочий комментировать освобождение из плена украинского политика Виктора Медведчука