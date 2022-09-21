https://ukraina.ru/20220921/1038928675.html
На Украине погибли 2 тысячи наемников - Шойгу
На Украине погибли 2 тысячи наемников - Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
На Украине погибли 2 тысячи наемников - Шойгу
Украинские войска полностью подчиняются западному командованию, которое находится в Киеве. Об этом 21 сентября рассказал министр обороны России Сергей Шойгу
2022-09-21T10:21
2022-09-21T10:21
2022-09-21T10:21
новости
сергей шойгу
иностранные наемники
украина
мобилизация
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В боевых действиях со стороны Украины принимают участие инструкторы и наемники из стран Запада. Численность ВСУ составляла 200 тысяч человек, половину уже потеряли (61 207 погибших, 49 368 раненых). На Украине проводят четвертую волну мобилизации, под призыв попали почти 300 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20220921/1038926051.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, иностранные наемники, украина, мобилизация
Новости, Сергей Шойгу, иностранные наемники, Украина, мобилизация
На Украине погибли 2 тысячи наемников - Шойгу
Украинские войска полностью подчиняются западному командованию, которое находится в Киеве. Об этом 21 сентября рассказал министр обороны России Сергей Шойгу