На Украине погибли 2 тысячи наемников - Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
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На Украине погибли 2 тысячи наемников - Шойгу
На Украине погибли 2 тысячи наемников - Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
На Украине погибли 2 тысячи наемников - Шойгу
Украинские войска полностью подчиняются западному командованию, которое находится в Киеве. Об этом 21 сентября рассказал министр обороны России Сергей Шойгу
2022-09-21T10:21
2022-09-21T10:21
новости
сергей шойгу
иностранные наемники
украина
мобилизация
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В боевых действиях со стороны Украины принимают участие инструкторы и наемники из стран Запада. Численность ВСУ составляла 200 тысяч человек, половину уже потеряли (61 207 погибших, 49 368 раненых). На Украине проводят четвертую волну мобилизации, под призыв попали почти 300 тысяч человек.
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новости, сергей шойгу, иностранные наемники, украина, мобилизация
Новости, Сергей Шойгу, иностранные наемники, Украина, мобилизация

На Украине погибли 2 тысячи наемников - Шойгу

10:21 21.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинские войска полностью подчиняются западному командованию, которое находится в Киеве. Об этом 21 сентября рассказал министр обороны России Сергей Шойгу
В боевых действиях со стороны Украины принимают участие инструкторы и наемники из стран Запада.
"На сегодняшний день их осталось больше тысячи. Кто-то уехал, кто-то погиб - более двух тысяч погибли, но они старались и стараются внести свою лепту. Главное - не то, что они приехали, а что набор этих людей был под "государевой опекой". То есть, государства, откуда они приехали, фактически осуществляют набор или закрывает глаза на тех, кто занимается этим набором", - сказал Шойгу.
Численность ВСУ составляла 200 тысяч человек, половину уже потеряли (61 207 погибших, 49 368 раненых). На Украине проводят четвертую волну мобилизации, под призыв попали почти 300 тысяч человек.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:48
Шойгу назвал точное число людей, которые попадут под частичную мобилизациюПо указу президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу
 
НовостиСергей Шойгуиностранные наемникиУкраинамобилизация
 
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