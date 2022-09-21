На Украине погибли 2 тысячи наемников - Шойгу

"На сегодняшний день их осталось больше тысячи. Кто-то уехал, кто-то погиб - более двух тысяч погибли, но они старались и стараются внести свою лепту. Главное - не то, что они приехали, а что набор этих людей был под "государевой опекой". То есть, государства, откуда они приехали, фактически осуществляют набор или закрывает глаза на тех, кто занимается этим набором", - сказал Шойгу.